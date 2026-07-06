Los recuerdos de Benjamín Núñez en Nacional: el extremo izquierdo regresa a los tricolores tras no llegar a debutar en Primera y destacarse en Oriental de La Paz

Como varios jugadores que hicieron formativas en Nacional pero no llegaron a debutar en Primera, Benjamín Núñez volverá a los tricolores y tendrá su revancha en el equipo de Jorge Bava, quien pidió su contratación.

El extremo izquierdo nacido el 13 de enero de 2003 se destacó en Oriental de La Paz y en el actual torneo de Segunda división, lo que llamó la atención de los albos como también de los aurinegros.

Finalmente, criado en una familia tricolor, lo que influyó en su decisión entre los dos grandes, Núñez volverá al club del que es hincha en una revancha personal en su carrera.

El jugador oriundo de Dolores, Soriano, hizo formativas en Nacional entre 2019 y 2020, jugando en Sub 16 y Quinta división.

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En su primer año lo dirigió Santiago Espasandín y compartió categoría con jugadores como Mateo Antoni y el golero Diego Capdevila

En Quinta el DT fue Rodrigo Lemos y compartió equipo con jugadores como Rodrigo Chagas y Guillermo López, entre otros.

A principios de 2020 participó de entrenamientos ante el primer equipo tricolor, en la pretemporada al mando de Gustavo Munúa, como se puede verse en sus fotos de Instagram, donde aparece junto a Gonzalo “Chory” Castro, el paraguayo Miguel Jaquet, el argentino Claudio Yacob, entre otros.

Benjamín Núñez en las formativas de Nacional en 2020

La negociación de Nacional

Tras quedar libre en los albos, pasó a Oriental de La Paz, club en el que debutó en Primera en 2023 y en el que ha desarrollado su carrera.

En los últimos días Nacional llegó a un acuerdo con la SAD de Oriental que para los tricolores fue considerado “bueno”, según señaló su vicepresidente Flavio Perchman.

Los tricolores se quedan con el 50% de la ficha de Núñez, a la espera de una futra venta en caso de que confirme su gran nivel en Segunda división, donde jugó a este fin de semana con los celestes.

En su última campaña en la Segunda división profesional, el jugador acumuló destacados números con seis goles y tres asistencias en 15 compromisos, llegando incluso a portar la cinta de capitán.

Benjamín Núñez en las formativas de Nacional en 2020

Luego de disputar su último encuentro frente a River Plate este sábado, donde marcó el gol de su equipo que perdió 2-1, Benjamín Núñez se despidió con emoción.

En diálogo con el programa Por la raya de Sport 890, el futbolista indicó: "Estoy muy contento, es algo que siempre soñé. Voy a brindarme como acá en Oriental: dejando todo en cada partido, peleando cada pelota y yendo a ganar siempre".

Benjamín Núñez Foto: @orientalfcsad

Asimismo, dedicó unas palabras de agradecimiento hacia la institución de La Paz: “Fueron cuatro años en donde me sentí como en mi casa”. El veloz carrilero llega a Nacional para ganarse un lugar en un sector donde competirá con Camilo Cándido y los juveniles del club.

Núñez es una de las cinco contrataciones que tiene Nacional hasta el momento tras las de Brunzo Zuculini, Alexis Martín Arias, Francisco Calvo y Tiziano Correa, quien firmará contrato este martes.