El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión que se hizo viral tras su participación en el Mundial 2026

Un video del jugador de la selección uruguaya, Maximiliano Araújo , subiendo a la caja de un pequeño camión se viralizó en las redes sociales en las últimas horas, luego de la eliminación del Mundial 2026 de la celeste.

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En las imágenes se ve al extremo del combinado, figura en el Mundial con dos goles y buenas actuaciones, subiendo a la caja de un pequeño camión que aparece cargado con maletas y bolsos en la playa de estacionamiento del Aeropuerto de Carrasco .

El video fue publicado este miércoles en Tik Tok y también se compartió en X e Instagram.

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión

Araújo está de gorra negra y también en uno de sus bolsos se le ve una gorra celeste como las que lucieron los jugadores de la selección uruguaya en el Mundial 2026 .

Gol + asistencia: Maximiliano Araújo logró en el Mundial 2026 una marca que un uruguayo no conseguía desde México 1970

La insólita noticia "fake" que dieron varios medios de India sobre Maximiliano Araújo y que desde su entorno desmintieron rotundamente

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión

Los jugadores de la selección uruguaya quedaron liberados tras la eliminación en fase de grupos luego del partido ante España del pasado viernes.

Maximiliano Araújo Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Maxi Araújo, uno de los jugadores más utilizados por Marcelo Bielsa en su ciclo en Uruguay, tuvo su debut mundialista y lo hizo con el gol del empate ante Arabia Saudita y uno de los dos tantos en el partido 2-2 ante Cabo Verde.