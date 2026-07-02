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El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión que se hizo viral tras su participación en el Mundial 2026

En las imágenes se ve al extremo del combinado, figura en el Mundial con dos goles y buenas actuaciones, subiendo a la caja de un pequeño camión

2 de julio de 2026 9:34 hs

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión 

Un video del jugador de la selección uruguaya, Maximiliano Araújo, subiendo a la caja de un pequeño camión se viralizó en las redes sociales en las últimas horas, luego de la eliminación del Mundial 2026 de la celeste.

En las imágenes se ve al extremo del combinado, figura en el Mundial con dos goles y buenas actuaciones, subiendo a la caja de un pequeño camión que aparece cargado con maletas y bolsos en la playa de estacionamiento del Aeropuerto de Carrasco.

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión

El video fue publicado este miércoles en Tik Tok y también se compartió en X e Instagram.

Araújo está de gorra negra y también en uno de sus bolsos se le ve una gorra celeste como las que lucieron los jugadores de la selección uruguaya en el Mundial 2026.

La insólita noticia "fake" que dieron varios medios de India sobre Maximiliano Araújo y que desde su entorno desmintieron rotundamente

Gol + asistencia: Maximiliano Araújo logró en el Mundial 2026 una marca que un uruguayo no conseguía desde México 1970

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión

Los jugadores de la selección uruguaya quedaron liberados tras la eliminación en fase de grupos luego del partido ante España del pasado viernes.

Maximiliano Araújo

Maximiliano Araújo

Maxi Araújo, uno de los jugadores más utilizados por Marcelo Bielsa en su ciclo en Uruguay, tuvo su debut mundialista y lo hizo con el gol del empate ante Arabia Saudita y uno de los dos tantos en el partido 2-2 ante Cabo Verde.

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