El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión que se hizo viral tras su participación en el Mundial 2026

Un video del jugador de la selección uruguaya, Maximiliano Araújo, subiendo a la caja de un pequeño camión se viralizó en las redes sociales en las últimas horas, luego de la eliminación del Mundial 2026 de la celeste.
En las imágenes se ve al extremo del combinado, figura en el Mundial con dos goles y buenas actuaciones, subiendo a la caja de un pequeño camión que aparece cargado con maletas y bolsos en la playa de estacionamiento del Aeropuerto de Carrasco.
El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión
El video fue publicado este miércoles en Tik Tok y también se compartió en X e Instagram.
Araújo está de gorra negra y también en uno de sus bolsos se le ve una gorra celeste como las que lucieron los jugadores de la selección uruguaya en el Mundial 2026.
El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión
Los jugadores de la selección uruguaya quedaron liberados tras la eliminación en fase de grupos luego del partido ante España del pasado viernes.
Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP
Maxi Araújo, uno de los jugadores más utilizados por Marcelo Bielsa en su ciclo en Uruguay, tuvo su debut mundialista y lo hizo con el gol del empate ante Arabia Saudita y uno de los dos tantos en el partido 2-2 ante Cabo Verde.