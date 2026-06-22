Gol + asistencia: Maximiliano Araújo logró en el Mundial 2026 una marca que un uruguayo no conseguía desde México 1970

Maximiliano Araújo no logró repetir contra Cabo Verde su muy buena actuación del debut en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita. Sin embargo, el extremo de la selección uruguaya fue muy importante para que la celeste pudiera rescatar al menos un empate (2-2).

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El extremo de Sporting Cristal metió el gol del empate a los 43' con una palomita con la que capturó un cabezazo de un defensor, Sidny Lopes, contra su propio arco que dio en el palo.

Luego, en tiempo de adición del primer tiempo, bajó de cabeza un centro largo de Manuel Ugarte y asistió a Agustín Canobbio quien decretó el 2-1.

En el segundo tiempo, un inconcebible error de Mathías Olivera determinó el empate de Helio, tras una mala salida de Fernando Muslera.

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Uno de los mejores jugadores de la era Marcelo Bielsa

Maximiliano Araújo Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Con cinco goles en la era Marcelo Bielsa, Araújo se convirtió en el segundo mejor anotador desde que el DT argentino está al frente de la celeste.

Primero es Darwin Núñez con 10 y ahora quedó tercero Federico Valverde, con cuatro.

En materia de asistencias es el líder absoluto con 8. En la era de Óscar Tabárez (2006-2021), Álvaro Pereira tuvo 8, siendo superado por Edinson Cavani (12), Nicolás Lodeiro (13), Diego Forlán (15), Carlos Sánchez (17 y Luis Suárez (30).

Los números dicen que ahora, Araújo igualó a Darwin con la suma de goles y asistencias. Ambos totalizan 13 ya que el delantero artiguense dio tres pases de gol en la era Bielsa.

Una marca que no se daba desde México 1970

El último jugador de Uruguay en marcar un gol y dar una asistencia en el mismo partido, por un Mundial, había sido Juan Martín Mugica.

Fue en el debut de México 1970 cuando en Puebla, Uruguay le ganó 2-0 a Israel.

Mugica, lateral con gran proyección ofensiva y temible pegada, asistió a Ildo Enrique Maneiro que de cabeza estableció el 1-0.

Luego capturó un rebote y con remate cruzado cerró la cuenta a los 81'.

En Chile 1962, cuando Uruguay debutó con triunfo ante Colombia, José Sasía hizo un gol y dio una asistencia.

En la historia de autores de goles en partidos mundialistas consecutivos

Maximiliano Araújo Fot: Chandan Khanna /AFP

El último jugador uruguayo en marcar en partidos consecutivos en mundiales había sido Edinson Cavani cuando marcó ante Rusia en fase de grupos de Rusia 2018 y luego hizo doblete ante Portugal en octavos de final.

Luis Suárez lo hizo ante Arabia Saudita y Rusia, en el mismo Mundial.

Cavani marcó por primera vez en el tercer puesto de Sudáfrica 2010, contra Alemania, y en el debut de Brasil 2014, ante Costa Rica.

Diego Forlán llegó a marcar en tres partidos consecutivos cuando fue Balón de Oro de Sudáfrica 2010: Ghana, Holanda y Alemania.

En ese Mundial, Suárez marcó contra México y Corea del Sur, en partidos consecutivos.

Juan Eduardo Hohberg anotó ante Hungría y Austria en Suiza 1954.

En el mismo torneo, Carlos Borges lo hizo ante Escocia e Inglaterra, mientras que Óscar Omar Míguez festejó tantos contra Checoslovaquia y Escocia.

En Brasil 1950, Alcides Edgardo Ghiggia fue el único uruguayo en la historia en marcar en cuatro partidos consecutivos, todos los que jugó Uruguay cuando se consagró por última vez campeón del mundo.

En Uruguay 1930, Pedro Cea marcó consecutivamente contra Rumania, Yugoslavia y Argentina, mientras que Santos Iriarte lo hizo en semis ante los yugoslavos y en la final contra Argentina.