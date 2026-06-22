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La única chance que hay para que Uruguay enfrente a Argentina en dieciseisavos de final del Mundial 2026, si continúa en el mismo

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa enfrentará a España el próximo viernes a la hora 21 en Guadalajara por el último encuentro de su grupo

22 de junio de 2026 18:16 hs
Darwin Núñez ante la selección argentina

Darwin Núñez ante la selección argentina

Luis Robayo / AFP

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa retornó a Playa del Carmen en su búnker de México, para afrontar días decisivos y jugar el próximo viernes ante España, nada menos, uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026, a la hora 21 en Guadalajara, en donde se jugará la clasificación o no a dieciseisavos de final. Argentina clasificó este lunes tras vencer a Austria 2-0, y solo existe una posibilidad para que los celestes se puedan enfrentar en el clásico del Río de la Plata.

La única chance que existe para que Uruguay enfrente a Argentina en dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa deberá jugar un partido perfecto, algo que hasta ahora, no pasó, para sacar un buen resultado el viernes ante España, un gran candidato a llevarse el título del Mundial 2026.

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Siempre y cuando logre la clasificación a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, solo hay una posibilidad que pueda enfrentar en dicha fase al vigente campeón mundial con Lionel Messi.

Uruguay solo enfrentará a Argentina (que terminará primero muy posiblemente este lunes de noche si Jordania no le gana a Argelia), si empata con España y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.

Si los celestes le ganan a los españoles y los africanos vencen a los saudíes, los dos terminarán con 5 puntos, y enviarán a España al tercer puesto del grupo.

Si Uruguay y Cabo Verde quedaran con 5 unidades, el segundo será rival de Argentina y será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, por ranking FIFA.

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