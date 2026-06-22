El tapado del exterior que tiene en mente Nacional para fichar en los próximos días y que jugó dos Mundiales

Nacional continúa entrenando en Solanas con el técnico Jorge Bava, en lo que es la pretemporada de cara a la segunda parte del año en la que tiene que participar en la Copa Sudamericana, además de seguir en la Liga AUF Uruguaya, en la que irá por el bicampeonato. Los tricolores tienen un tapado en mente y se trata del zaguero central de Costa Rica, Francisco Calvo, según indicó una fuente del club a Referí.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó Referí, el pasado viernes se llegó finalmente a un acuerdo con Bruno Zuculini para que deje Racing de Avellaneda y se una a la institución tricolor este lunes.

Ahora tiene en mente la llegada de un zaguero central como Francisco Calvo, quien disputó el Mundial Qatar 2022 con el seleccionado de Costa Rica.

Según confirmó la citada fuente a Referí, el nombre de Francisco Calvo se viene tratando desde hace algunos días por parte de Nacional y en completo silencio.

La explicación del gol anulado a Uruguay por fuera de juego de Maximiliano Araújo tras un tiro de esquina; mirá lo que pasó

Los cruces más probables de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial: ¿Uruguay tiene chance de clasificar?

Juega como zaguero central y tiene 33 años.

Estaba defendiendo a Al-Ettifaq de la Saudi Pro League, la misma que juegan Darwin Núñez, Nahitan Nández, Gastón Álvarez y Luciano Rodríguez.

Su último partido fue el pasado 14 de mayo en la derrota como locales por 3-1 ante Al-Ittihad.

Es un futbolista que tiene muy buen juego aéreo y también anticipo. Además de haber jugado en varios clubes, defendió a la selección de Costa Rica en los Mundiales de Rusia 2028 y Qatar 2022. Con los ticos anotó 15 goles.

Comenzó su carrera en Herediano de su país, y tras jugar en distintos clubes, jugó en Dinamarca, Turquía, México y en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Según pudo saber Referí, ya hubo algunos contactos con su representante y la intención es llegar a un acuerdo lo antes posible para que Francisco Calvo llegue a Nacional.