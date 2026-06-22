Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El tapado del exterior que tiene en mente Nacional para fichar en los próximos días y que jugó dos Mundiales

Los tricolores continúan entrenando en Solanas y además de la llegada de Bruno Zuculini, aguardan nuevas contrataciones

22 de junio de 2026 13:26 hs
Francisco Calvo es uno de los zagueros que quiere Nacional

Francisco Calvo es uno de los zagueros que quiere Nacional

Nacional continúa entrenando en Solanas con el técnico Jorge Bava, en lo que es la pretemporada de cara a la segunda parte del año en la que tiene que participar en la Copa Sudamericana, además de seguir en la Liga AUF Uruguaya, en la que irá por el bicampeonato. Los tricolores tienen un tapado en mente y se trata del zaguero central de Costa Rica, Francisco Calvo, según indicó una fuente del club a Referí.

Ahora tiene en mente la llegada de un zaguero central como Francisco Calvo, quien disputó el Mundial Qatar 2022 con el seleccionado de Costa Rica.

El historial futbolístico de Francisco Calvo

Según confirmó la citada fuente a Referí, el nombre de Francisco Calvo se viene tratando desde hace algunos días por parte de Nacional y en completo silencio.

Los cruces más probables de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial: ¿Uruguay tiene chance de clasificar?

La explicación del gol anulado a Uruguay por fuera de juego de Maximiliano Araújo tras un tiro de esquina; mirá lo que pasó

Juega como zaguero central y tiene 33 años.

Estaba defendiendo a Al-Ettifaq de la Saudi Pro League, la misma que juegan Darwin Núñez, Nahitan Nández, Gastón Álvarez y Luciano Rodríguez.

Su último partido fue el pasado 14 de mayo en la derrota como locales por 3-1 ante Al-Ittihad.

Es un futbolista que tiene muy buen juego aéreo y también anticipo. Además de haber jugado en varios clubes, defendió a la selección de Costa Rica en los Mundiales de Rusia 2028 y Qatar 2022. Con los ticos anotó 15 goles.

Comenzó su carrera en Herediano de su país, y tras jugar en distintos clubes, jugó en Dinamarca, Turquía, México y en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Según pudo saber Referí, ya hubo algunos contactos con su representante y la intención es llegar a un acuerdo lo antes posible para que Francisco Calvo llegue a Nacional.

Las más leídas

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026; mirá cómo está la clasificación que brinda cupos para 16avos de final

El mejor jugador de Uruguay vs Cabo Verde en el Mundial 2026 elegido por voto popular en la FIFA

Uruguay fue la sucursal del infierno, el desmoronamiento de una ilusión falsa y el imperio de lo efímero en el 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La camiseta distinta con la que vio Luis Suárez el partido de la selección uruguaya ante Cabo Verde en el Mundial 2026, con mensaje a un jugador

Temas

Nacional Copa Sudamericana Liga AUF Uruguaya Bruno Zuculini Jorge Bava

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos