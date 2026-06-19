Flavio Perchman confirmó el primer refuerzo importante que tendrá Nacional y dijo que otro está "en un 80%"

Nacional cerró la llegada de su primer refuerzo para la segunda parte de la temporada y según confirmó este viernes su vicepresidente, Flavio Perchman, el volante argentino Bruno Zuculini dejará Racing para jugar en los tricolores.

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El equipo de Jorge Bava busca mejorar un primer semestre de muy escaso juego, en el que fue eliminado además de la Copa Libertadores, pero aún sigue en competencia en la Copa Sudamericana.

Allí enfrentará a Tigre de Argentina en el playoff a jugarse de ida y vuelta en el mes de julio.

"Bruno Zuculini va a jugar en Nacional. El lunes estaría viajando para acá, para Montevideo", dijo este viernes Flavio Perchman en El Espectador Deportes.

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El volante de Racing de Avellaneda llegó a un acuerdo con el club para desligarse del mismo.

Bruno Zuculini cuando defendía a Racing de Avellaneda

A su vez, medios argentinos informan que firmará por dos temporadas con los tricolores.

El vicepresidente de Nacional habló también de la casi segura llegada de otro futbolista.

"Alexis Martín Arias está muy próximo a llegar. Estamos en un 70% u 80% de chances de que Arias sea el arquero de Nacional. De acá al lunes, vamos a tener esa posibilidad. Jorge (Bava) ya lo tuvo en Cerro Porteño y siempre fue una prioridad de él", explicó.

Por otra parte, también confirmó que "Alan Rodríguez es otra prioridad". Su posible llegada "esta avanzando", desde Internacional de Porto Alegre, en donde Paulo Pezzolano no lo tendrá en cuenta.