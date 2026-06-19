Sin Mejía ni Suárez, quiénes son los arqueros juveniles que llevó Jorge Bava a la silenciosa pretemporada de Nacional en Solanas: uno llegó desde Villa Española tras destacarse pese a un 0-12

El plantel de Nacional sigue adelante con su pretemporada en Solanas, el complejo turístico de Maldonado, donde se instaló el pasado martes a la noche y de la que, llamativamente el club ha dado muy poca difusión en sus medios oficiales.

Con una sola foto publicada en sus redes sociales desde que trabajan en el predio fernandino y sin dar a conocer de forma oficial la lista de jugadores que forman parte de la delegación, el equipo de Jorge Bava se alejó del ruido y se encerró para enfocarse en la mejor preparación para el segundo semestre del año, en el que deberá ir por el Campeonato Uruguayo y disputará la Copa Sudamericana.

Aprovechando al máximo la estadía, los albos entrenan en doble turno y por el momento no tienen marcados partidos amistosos para hacer fútbol.

Tras la concentración en Solanas, que comenzó el martes 16 a la noche con la llegada y la cena, pero que en los entrenamientos arrancó el miércoles 17 temprano a la mañana, los albos volverán el 27 de junio a la Ciudad Deportiva Los Céspedes, su predio, donde entrenan por estos días, a las 10:00, los siete jugadores que fueron desafectados del plantel, que no fueron a Maldonado pero que siguen con contrato con el club a la espera de resolver sus salidas. Ellos son Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles, Mauricio Vera, Ignacio Suárez, Juan Pintado y John Guzmán.

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Sin Luis Mejía y sin Ignacio Suárez

Nacional no cuenta en estos momentos con sus goleros principales. Luis Mejía disputa el Mundial 2026 con la selección de Panamá, fue suplente en la derrota ante Ghana en el debut, y Nacho Suárez no seguirá en el plantel.

Luis Mejía en el Mundial 2026 con Panamá Foto: AFP

Por ese motivo, Bava llevó a cuatro goleros juveniles para trabajar en el plantel, a la espera de la vuelta de “Manotas” y del fichaje de un arquero, lo que es una de las prioridades en este período de pases.

Los goleros de las formativas tricolores que están en la pretemporada son Felipe Bianchi, de 20 años, Tiago Deanes, Kevin López, ambos de 17 años, y Luis Machín, de 16 años.

Felipe Bianchi, el mayor de los goleros en solanas, es de la generación 2006 y está desde sub 15 en las formativas tricolores.

Felipe Bianchi, golero de formativas de Nacional que marcó un gol de arco a arco JuvenilesAUF

En los primeros años le costó tomar la titularidad, pero luego comenzó a jugar y lo hizo de muy buena forma, lo que le permitió consolidarse en el puesto y ser el golero tricolor en la reciente Copa Libertadores sub 20.

En mayo de 2025 fue noticia en Referí al marcar un gol de arco a arco en un partido de sub 19.

El espectacular golazo de arco a arco que anotó el arquero juvenil de Nacional Felipe Bianchi Soy Juvenil @juvenil_soy

Otro de los goleros es Tiago Deanes, de la generación 2008, de buenas condiciones y también destacado por su buena estatura. Llegó a Los Céspedes en 2022 y ha hecho toda la escalera desde Preséptima hasta Tercera.

Tiago Deanes, golero de Nacional

Por su parte, Kevin López, también generación 2008, tiene una particular historia. Llegó a Nacional tras un partido de sub 16, jugado con la categoría 2007, en el que Nacional le ganó 12-0 a Villa Española.

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Él era el golero rival, pero a pesar de la goleada en los tricolores llamó la atención cómo había atajado. Por ese motivo, lo siguieron, lo ficharon y fue el titular en la categoría 2008 que viajó a la Copa Mitad del Mundo, que organiza Independiente del Valle en Ecuador todos los años, y terminó siendo en varios partidos la figura del partido.

Y Luis Machín es el arquero más joven de Nacional en la pretemporada, nacido en 2010 y actualmente en la categoría sub 16. En un guardameta con muy buenas condiciones que fue titular en la sub 17 de Uruguay que fue al Sudamericano y clasificó al Mundial, con la particularidad de que dio un año de ventaja porque la generación es 2009 y él es un año más chico.

El equipo titular de la selección uruguaya sub 17 que enfrenta a Paraguay en la segunda fecha del Sudamericano. Parados de izquierda a derecha: Luis Machín, Thiago Brizuela, Ezequiel Fernández, Ramiro García, Gabriel Da Silva y Thiago Mora. Agachados: Pablo Barreiro, Anderson Luz, Nicolás Scotti, Dante Rodella, Facundo Saldaña.

El plantel de Nacional en Solanas

Nacional cuenta con un plantel de 28 futbolistas en Solanas, según trascendió.

Los cuatro arqueros son los juveniles antes mencionados: Felipe Bianchi, Tiago Deanes, Kevin López y Luis Machín.

Los defensas que están en la pretemporada son el capitán Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera, Paolo Calione, Emiliano Ancheta, Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido, y los juveniles Federico Bais, Román Clematte, que ya jugó amistosos en el verano, y Federico Pedrouzo.

Nacional en la pretemporada en Solanas

Los volantes con los que cuenta Bava son Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro y los juveniles Juan Ignacio García y Agustín Dos Santos, ambos ya en el plantel principal.

Y los atacantes tricolores son Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Juan Cruz De Los Santos, y los juveniles Pavel Núñez, Rodrigo Martínez, Bruno Arady y Luciano Montaos.

Esperan concretar pases

A casi dos semanas del comienzo del receso por el Torneo Intermedio, Nacional aún no ha cerrado ninguna fichaje para el segundo semestre.

Los albos buscan un arquero y un volante central, puestos que serían los primeros en cerrar, y también pretenden sumar un extremo y un zaguero izquierdo.