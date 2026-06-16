Nacional se instala en Solanas para su mini pretemporada; mirá la decisión del club con los siete jugadores que no seguirán en el plantel de Jorge Bava

El plantel de Nacional viaja este martes por la tarde rumbo a Maldonado para instalarse en el complejo Solanas y continuar con su puesta a punto de cara al segundo semestre de la temporada, con el Campeonato Uruguayo y la Copa Sudamericana como principales competencias.

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Luego de la semana de descanso y vacaciones tras el parate en el Torneo Intermedio, los tricolores retomaron los entrenamientos este lunes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Este martes, tras practicar en su complejo, las 19:00 horas parte la delegación hacia el este para instalarse en Solanas, cenar y descansar, para comenzar este miércoles a trabajar en doble horario ya en tierras fernandinas.

Bruno Piano AMDEP3036. COQUIMBO (CHILE), 08/04/2026.- El entrenador de Nacional, Jorge Bava (i), dirige este miércoles, durante el partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Nacional en el estadio Municipal

El equipo que dirige Jorge Bava entrenará en Solanas hasta el próximo 26 de junio , para retornar y seguir con la preparación en su predio.

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Los siete que no siguen no van a Solanas

Los siete jugadores que no seguirán en el plantel de Jorge Bava, a quien el DT ya les comunicó que no los tendrá en cuenta para el segundo semestre, no viajarán en Solanas.

Se trata de Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles, Mauricio Vera, Ignacio Suárez, Juan Pintado y John Guzmán.

Nacional en la Supercopa Uruguaya 2026 / Gonzalo Carneiro Gonzalo Carneiro Foco Uy

Como todos tienen contrato con el club, y a la espera de que resuelvan sus respectivassalidas, permanecerán entrenando en Los Céspedes todos los días a las 10:00 horas.

Sin novedades por pases

Nacional sigue activo en el período de pases pero por el momento no hay anuncios oficiales.

Los tricolores buscan en el mercado un arquero, un zaguero izquierdo, un volante central y un extremo zurdo.