El mensaje del ex Nacional Lucas Sanabria a su hermano Juan Manuel tras su debut en el Mundial 2026 con la selección uruguaya

Lucas Sanabria , el exvolante de Nacional, felicitó a su hermano, Juan Manuel Sanabria , también con pasado tricolor, luego de su debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México con la selección uruguaya este lunes en Miami.

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El polifuncional jugador ingresó en el segundo tiempo del partido ante Arabia Saudita, cuando Uruguay perdía 1-0, y fue uno de los aciertos de Marcelo Bielsa al reorganizar el equipo que terminó empatando 1-1 y con chances de llevarse la victoria.

Tras el partido, Lucas, de 22 años y hermano menor de Juan Manuel, de 26, lo felicitó en las redes.

“Muy orgulloso de vos”, le escribió en Instagram , con el emoji de un corazón y una foto de su hermano con la camiseta celeste.

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El mensaje de Lucas Sanabria a su hermano Juan Manuel El mensaje de Lucas Sanabria a su hermano Juan Manuel

Ambos hermanos tienen muchas coincidencias en su carrera deportiva. Los dos hicieron baby fútbol en Nacional de Florida y desde ahí llegaron a las inferiores de Nacional de Montevideo.

Juan Manuel fue campeón de la Libertadores sub 20 de 2018 y luego fue fichado por Atlético de Madrid, sin llegar a debutar en Primera.

Juan Manuel Sanabria al llegar al Complejo Celeste Juan Manuel Sanabria al llegar al Complejo Celeste

Lucas, por su parte, hizo formativas en los tricolores y fue la revelación en 2024, en su primera temporada en la principal categoría, en la que jugó 50 partidos, siendo transferido luego a Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos.

Juan Manuel, que consolidó su carrera en Atlético San Luis de México, pasó a la MLS este año, donde fichó por Real Salt Lake, por lo que ambos hermanos son rivales en esa liga.

Lucas también estuvo en la órbita de Bielsa y fue citado a la selección para la doble fecha de Eliminatorias de octubre de 2024, aunque no llegó a debutar.

Lucas Sanabria Lucas Sanabria con la camiseta de la selección de Uruguay Foto: @Uruguay

Lo que dijo Marcelo Bielsa

Para tratar de sacudir al equipo, el técnico introdujo a Agustín Canobbio por la derecha y a Juan Manuel Sanabria por la izquierda para el segundo tiempo.

"Me pareció que le podían dar una movilidad que el equipo no había tenido. Perseguía un poco más de intercambio de posiciones, asociaciones, sorpresas, cambio de ritmo", detalló Bielsa, aunque aclaró que no atribuyó directamente a los suplentes la mejoría colectiva.