Lo que dijo Jorge Bava tras la victoria "impostergable" de Nacional: la sanción de Maxi Gómez, el estado de Juan Cruz De los Santos y la llegada de Rubén Botta

El entrenador de Nacional , Jorge Bava , analizó el triunfo “impostergable” logrado este domingo ante Progreso por 2-1 luego de superar un empate a los 78 minutos y con dos goles de Maximiliano Gómez.

“Costó. Pero creo que lo principal es la victoria de hoy, que era impostergable . Así que por ese lado conforme, pero con cosas para seguir corriendo”.

Sobre la expulsión de Agustín Ocampo en Progreso y el gol del empate, Bava señaló que “son situaciones que marcan los partidos. Ni que hablar”. “El gol que es lo más importante del fútbol y una expulsión que por suerte no nos tocó a nosotros esta vez. Así que marcó bastante. Pudimos tener un primer tiempo correcto, controlando la pelota. Quizás nos faltó mucha más profundidad. En el segundo tiempo también. Y bueno, en una situación aislada, que sabíamos que el rival nos podía complicar de esa manera, fueron eficaces, y se pusieron uno a uno, a falta de poco, pero pudimos tener la tranquilidad de ir a buscarlo y no equivocar los caminos”.

Baltasar Barcia y Maximiliano Juambeltz Foto: Dante Fernández/Focouy

La fortaleza anímica para no caerse luego del empate

“Yo creo que la fortaleza obviamente (la tuvimos), pero también la tranquilidad de no entrar en ese desespero que nos había pasado por momentos. De equivocar, de empezar a saltar líneas... Creo que el equipo siguió buscando de la misma manera, quizá acelerando un poco más. Y pudimos llegar al segundo gol que fue importantísimo”.

¿Le preocupa que le lleguen poco y le conviertan?

“Sí, porque nosotros llegamos, no convertimos y estamos en esa situación que nos llegaron relativamente poco, creo que fue un contragolpe en el primer tiempo, que tapa Luis (Mejía) y esa. Estábamos en esos momentos que de repente una jugada aislada, también es virtud de ellos por más que fue un pase largo, lo controló muy bien, orientado, quedó mano a mano. Pudieron empatar. Así que bueno, cosas que tenemos que corregir. Hilvanar más situaciones de gol, porque no estamos concretando lo que hacemos. Y viceversa, cuando te llegan pocos y te convierten, tratar que no lleguen menos aún”.

La llegada de Rubén Botta; ¿habrá más incorporaciones?

“Sí, Rubén ya está en el país, así que en estos días ya va a ser lo que es la parte contractual, médica y esperemos que el martes ya empiece la semana con nosotros. Y el mercado sigue abierto y seguimos trabajando”.

Rubén Botta en Talleres

¿Rubén Botta está para jugar el fin de semana que viene?

“Vamos a evaluarlo. Hace 10 días estaba ya entrenando con Defensa y Justicia, o sea que creo que por lo que hablamos con él viene de buena manera. Así que vamos a ver, a ver cómo interactúa con los compañeros, que alguna semana larga le va a venir bien también. Así que vamos a evaluarlo en la semana a ver cómo está”.

¿Por qué colocó a Lucas Rodríguez y no a Bruno Zuculini?

“Porque hizo un gran partido el otro día en Argentina y me pareció oportuno darle la oportunidad”.

Tomás Verón Lupi y Facundo De León Foto: Dante Fernández/Focouy

¿Fue un regalo de cumpleaños el triunfo?

“Todo, todo. Más allá de la fecha creo que era impostergable ganar, así que estamos contentos con eso, lo voy a tomar como un regalo”.

La sanción a Maxi Gómez por tarjetas amarillas

“Vamos a ver en la semana, obviamente que es un jugador importante, tenemos que ver la planilla y demás para contabilizar el tema de las amarillas. Pero creo que sí. Hay que verlo bien, no estoy seguro. Pero veremos la manera de suplirlo. Está en un gran momento Maxi, está contento, lo tenemos para rato, pero hay compañeros que lo pueden suplir”.

Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

¿Qué le está pasando a Juan Cruz De los Santos y si lo va a tener el fin de semana que viene?

“Juan Cruz estuvo un tiempo entrenando a la par de sus compañeros por el tema del préstamo a Independiente de Valle, y en uno de esos últimos días tuvo un golpe que se le fue agravando y cada vez que está queriendo incorporarse le está doliendo y no arroja un diagnóstico de algo preocupante pero el jugador sigue con dolor, así que por eso está estando al margen hasta ahora”.

“¿Qué es lo que más te preocupa hoy? ¿Poder hilvanar tres victorias seguidas? ¿Poder repetir un buen rendimiento como el del primer tiempo el otro día frente a Tigre?

“Creo que hilvanar victorias nos va a dar esa tranquilidad, esa confianza de poder ir creciendo en el juego, que por momentos lo hemos hecho bien. Creo que el primer tiempo del otro día fue muy bueno, hoy por momentos también en el inicio. Creo que la victoria ayuda para crecer en eso, para ser más contundente, para ser más arriesgado en muchas ocasiones de juego que les pedimos, pero vamos en ese proceso. Ni que hablar que la victoria son fundamentales en eso”.

Nacional Foto: Dante Fernández/Focouy

¿Puede haber un doble 5 con Lucas Rodríguez y Zuculini?

“Todo puede ser. Hoy de hecho hubo, no solo con ellos, sino con Agustín Dos Santos, quizás con otra característica, un jugador más asociativo, pero hubo. Todo puede pasar”. Con el esquema que estamos jugando hace que uno juegue posicionado para largar a los laterales, largar a los otros más arriba y a la hora de defender, que hoy nos pasó poco de estar en zona baja, de armar un doble 5 en ese momento. Pero puede ser una variante, ¿por qué no?”.