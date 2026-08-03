El emocionante momento que protagonizaron Agustín Dos Santos y su padre Jonathan Dos Santos tras ser rivales en Nacional vs Progreso; mirá el video que trascendió fronteras

El partido Nacional vs Progreso de este domingo en el Gran Parque Central tuvo un emocionante momento al finalizar, cuando el juvenil tricolor Agustín Dos Santos y su padre Jonathan Dos Santos, atacante de los gauchos, se fundieron en un abrazo.
El emocionante abrazo de Agustín Dos Santos y su padre Jonathan Dos Santos tras ser rivales en Nacional vs Progreso
Padre e hijo se saludaron en el campo de juego luego del encuentro y a ambos se los vio con lágrimas en los ojos.
El momento fue captado por las cámaras de TV y llevó a que los comentaristas cortaran su análisis para referirse a lo que estaban viendo.
Foto: Dante Fernández/Focouy
El video se viralizó en las redes y fue replicado en páginas deportivas y cuentas de X internacionales, quienes destacaron lo que había ocurrido en el partido.
El reconocido diario Marca de España publicó una nota del momento con el título: "Los Dos Santos, el abrazo que conmueve a Uruguay: padre, hijo... y rivales".
“El fútbol uruguayo regaló una de las imágenes del año: el emotivo abrazo entre Jonathan y Agustín Dos Santos”, destacó ESPN México.
El pequeño Agustín Dos Santos
Agustín Dos Santos, de 18 años, es el 10 de Nacional y una de las figuras del equipo tras haber debutado en Primera el 13 de enero de 2025.
Este domingo fue titular en el GPC y recibió una dura patada que le costó la tarjeta roja a Agustín Ocampo a los 28 minutos de juego.
Su padre, Jonathan Dos Santos, tiene 34 años y en esta temporada volvió al fútbol uruguayo tras jugar en el exterior, donde supo ser figura en Universitario de Perú y clubes como Atlético de San Luis, Querétaro y Everton de Chile, tras haber comenzado su carrera en Salto Uruguay, Cerro Largo y Danubio.
Este domingo en el Parque fue suplente y no ingresó en el equipo de Tabaré Silva, que terminó perdiendo en la hora por 2-1.
"Más que un hijo, es un amigo", había dicho Jonathan el año pasado cuando su hijo comenzaba a desatacarse. “Prácticamente nos criamos juntos porque yo fui papá a los 16 años, muy jovencito”, agregó.