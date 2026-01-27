Dólar
¿Cómo se le dio la camiseta 10 de Nacional a Agustín Dos Santos? Mirá lo que dijo Jadson Viera al respecto y el equipo que lo quiere del exterior

El talentoso volante juvenil sorprendió al salir con la camiseta número 10 en la presentación del plantel de Nacional en el Gran Parque Central

27 de enero 2026 - 12:53hs
Agustín Dos Santos

Agustín Dos Santos 

Foto: Leonardo Carreño/Focouy
El Observador | Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

Agustín Dos Santos, una de las principales figuras de Nacional en la Copa de la Liga AUF y en el equipo alternativo que colocó Jadson Viera en ese torneo en este verano, sorprendió el pasado sábado al salir con la camiseta número 10 en la presentación del plantel tricolor en el Gran Parque Central, en la previa del partido ante Deportes Concepción.

20260124 presentación nacional deportes concepcion amistoso (10)

El sábado, en el partido ante Concepción, en el que el DT utilizó a sus principales jugadores, Dos Santos comenzó como suplente e ingresó en el segundo tiempo.

Y llevó la camiseta 10 de Nacional, número que quedó sin dueño luego de que Mauricio Pereyra, quien lo utilizaba, se retirara al finalizar la pasada temporada.

Jadson Viera comienza a definir el equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol, en una semana en la que quiere "confirmaciones" para evitar sorpresas y con las interrogantes de Oliva y Bais
NACIONAL

Jadson Viera comienza a definir el equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol, en una semana en la que quiere "confirmaciones" para evitar sorpresas y con las interrogantes de Oliva y Bais

Christian Ebere en la presentación del plantel de Nacional
MERCADO DE PASES

Christian Ebere, cerca de salir de Nacional: Plaza Colonia recibió varias ofertas por el delantero y espera cerrar su pase en las próximas "24 horas"

Mauricio Pereyra
Mauricio Pereyra
Mauricio Pereyra

¿Cómo se le asignó la 10 a Agustín Dos Santos?

Según supo Referí, la camiseta 10 de Nacional este sábado le quedó a Agustín Dos Santos casi que por casualidad, y no fue por una decisión técnica, ni del plantel ni tampoco desde la directiva o del área de marketing del club.

Un detalle a tener en cuenta fue que las casacas que utilizaron los tricolores en este partido no tenían impresos los nombres y solo llevaban los números.

En estos partidos de verano, los tricolores usaron prácticamente casi un mismo juego de camisetas y se fueron repartiendo a los jugadores según sus tallas.

Agustín Dos Santos
Agustín Dos Santos

Agustín Dos Santos

Este sábado en el vestuario del Gran Parque Central, las camisetas se fueron entregando por talles y también respetando los números que llevan los principales futbolistas, como la 4 de Sebastián Coates, la 7 del Diente López o la 14 de Nicolás Lodeiro, entre otras.

Y la 10, que aún no tiene dueño definido, fue una de las últimas camisetas talle M en el reparto, que le quedaba bien a Dos Santos, quien de esa forma la llevó el sábado, dejando su habitual número 30, que ese día lo utilizó Rómulo Otero.

Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF
Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF

Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF

De esa forma, el juvenil llevó en la presentación el número que históricamente destaca a los principales jugadores.

Pero, según supo Referí, no está confirmado que lo utilice a lo largo de la temporada, si bien Nacional hizo una posteo en sus redes con el juvenil llevando la 10.

Lo que dijo Jadson Viera y el club que lo quiere

Luego del partido de este sábado, Jadson Viera fue consultado por el número que llevó Dos Santos y si él había tenido alguna injerencia para su designación.

“El número, no tengo ninguna incidencia”, dijo el entrenador.

Jadson Viera
Jadson Viera

Jadson Viera

Además, señaló que la parecía correcto que el juvenil luciera el 10. “Si lo quiere, me parece que está bien usado”, comentó.

El volante está en la mira de Valladolid, de la Segunda división de España, cercano al Grupo Pachuca, que desde fines de diciembre lo sigue pero que aún no ha avanzado por el talentoso jugador.

