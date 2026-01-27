¿Cómo se le dio la camiseta 10 de Nacional a Agustín Dos Santos? Mirá lo que dijo Jadson Viera al respecto y el equipo que lo quiere del exterior

Agustín Dos Santos , una de las principales figuras de Nacional en la Copa de la Liga AUF y en el equipo alternativo que colocó Jadson Viera en ese torneo en este verano, sorprendió el pasado sábado al salir con la camiseta número 10 en la presentación del plantel tricolor en el Gran Parque Central, en la previa del partido ante Deportes Concepción.

Como repasó Referí, el juvenil de 17 años, que será mayor de edad el próximo 9 de febrero cuando cumpla los 18, fue titular en los tres partidos de la nueva copa de verano de la AUF , en la que disputó todos los minutos. El nacido en Salto se destacó con un gol ante Cerro Largo , y participó de las tres tandas de penales: anotó en las dos primeras y erró su remate ante Progreso.

El sábado, en el partido ante Concepción, en el que el DT utilizó a sus principales jugadores, Dos Santos comenzó como suplente e ingresó en el segundo tiempo.

Y llevó la camiseta 10 de Nacional , número que quedó sin dueño luego de que Mauricio Pereyra, quien lo utilizaba, se retirara al finalizar la pasada temporada.

-lcm5702-jpg..webp Mauricio Pereyra Foto: Leonardo Carreño.

¿Cómo se le asignó la 10 a Agustín Dos Santos?

Según supo Referí, la camiseta 10 de Nacional este sábado le quedó a Agustín Dos Santos casi que por casualidad, y no fue por una decisión técnica, ni del plantel ni tampoco desde la directiva o del área de marketing del club.

Un detalle a tener en cuenta fue que las casacas que utilizaron los tricolores en este partido no tenían impresos los nombres y solo llevaban los números.

En estos partidos de verano, los tricolores usaron prácticamente casi un mismo juego de camisetas y se fueron repartiendo a los jugadores según sus tallas.

20260122 Agustín Dos Santos, Nacional, Foto: @Nacional Agustín Dos Santos Foto: @Nacional

Este sábado en el vestuario del Gran Parque Central, las camisetas se fueron entregando por talles y también respetando los números que llevan los principales futbolistas, como la 4 de Sebastián Coates, la 7 del Diente López o la 14 de Nicolás Lodeiro, entre otras.

Y la 10, que aún no tiene dueño definido, fue una de las últimas camisetas talle M en el reparto, que le quedaba bien a Dos Santos, quien de esa forma la llevó el sábado, dejando su habitual número 30, que ese día lo utilizó Rómulo Otero.

20260113 Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF FOTO: @LigaAUF

De esa forma, el juvenil llevó en la presentación el número que históricamente destaca a los principales jugadores.

Pero, según supo Referí, no está confirmado que lo utilice a lo largo de la temporada, si bien Nacional hizo una posteo en sus redes con el juvenil llevando la 10.

Lo que dijo Jadson Viera y el club que lo quiere

Luego del partido de este sábado, Jadson Viera fue consultado por el número que llevó Dos Santos y si él había tenido alguna injerencia para su designación.

“El número, no tengo ninguna incidencia”, dijo el entrenador.

20260122 Jadson Viera Nacional Progreso Copa de la Liga AUF semifinal Foto Leonardo Carreño Focouy (7) Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Además, señaló que la parecía correcto que el juvenil luciera el 10. “Si lo quiere, me parece que está bien usado”, comentó.

El volante está en la mira de Valladolid, de la Segunda división de España, cercano al Grupo Pachuca, que desde fines de diciembre lo sigue pero que aún no ha avanzado por el talentoso jugador.