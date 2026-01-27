¿Cómo se le dio la camiseta 10 de Nacional a Agustín Dos Santos? Mirá lo que dijo Jadson Viera al respecto y el equipo que lo quiere del exterior

Agustín Dos Santos, una de las principales figuras de Nacional en la Copa de la Liga AUF y en el equipo alternativo que colocó Jadson Viera en ese torneo en este verano, sorprendió el pasado sábado al salir con la camiseta número 10 en la presentación del plantel tricolor en el Gran Parque Central, en la previa del partido ante Deportes Concepción.
Según supo Referí, la camiseta 10 de Nacional este sábado le quedó a Agustín Dos Santos casi que por casualidad, y no fue por una decisión técnica, ni del plantel ni tampoco desde la directiva o del área de marketing del club.
Un detalle a tener en cuenta fue que las casacas que utilizaron los tricolores en este partido no tenían impresos los nombres y solo llevaban los números.
En estos partidos de verano, los tricolores usaron prácticamente casi un mismo juego de camisetas y se fueron repartiendo a los jugadores según sus tallas.
Este sábado en el vestuario del Gran Parque Central, las camisetas se fueron entregando por talles y también respetando los números que llevan los principales futbolistas, como la 4 de Sebastián Coates, la 7 del Diente López o la 14 de Nicolás Lodeiro, entre otras.
Y la 10, que aún no tiene dueño definido, fue una de las últimas camisetas talle M en el reparto, que le quedaba bien a Dos Santos, quien de esa forma la llevó el sábado, dejando su habitual número 30, que ese día lo utilizó Rómulo Otero.
De esa forma, el juvenil llevó en la presentación el número que históricamente destaca a los principales jugadores.
Pero, según supo Referí, no está confirmado que lo utilice a lo largo de la temporada, si bien Nacional hizo una posteo en sus redes con el juvenil llevando la 10.