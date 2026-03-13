Jadson Viera tras ganarle a Wanderers y encontrar tranquilidad al frente de Nacional: "El respaldo lo tengo todos los días" dijo sobre sus jugadores

El entrenador de Nacional Jadson Viera se mostró muy satisfecho por el triunfo de su equipo ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura, dejando atrás las derrotas contra Peñarol y Juventud.

"Felicitar al plantel y a la gente. No digo que entendió el momento, pero yo digo que entre todos necesitamos algo de funcionamiento resultado, no es que nos da tranquilidad porque acá es partido tras partido. Como le digo a los jugadores, hemos hecho cosas buenas, pero a veces los resultados y los momentos te llevan a un lugar de ansiedad , así que tranquilos, felicitar al plantel tenemos que continuar, trabajar con tranquilidad de que estamos convencidos de que este es el camino", expresó Viera a AUFTV.

Consultado si sintió un "respaldo extra" de parte de sus jugadores respondió: "No, el respaldo lo tengo todos los días porque entrenan. A veces uno quiere ver lo ve en la semana, pero también tengo que entender los momentos de cada uno, que los vamos a ir encontrando. Ellos saben la exigencia que hago con ellos, a veces uno declara algo diferente, pero la autocrítica con nosotros es fuerte y más con nuestro cuerpo técnico. A seguir trabajando, no cambió absolutamente nada, creo que también tenemos que vivir así porque demanda mucho ganar; contento por ellos".

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"Nos conocemos ya con Luis, con todos, no digo que es un desahogo, pero el partido se dio para liquidarlo. Son esos partidos que con una contra, de repente, o una situación de gol se te pueden poner 2-1; tuvimos chances como para hacer algún gol más, pero se dio así. A seguir trabajando", manifestó.

En conferencia de prensa, Viera reconoció la inestabilidad que produjo sobre su trabajo las derrotas contra Peñarol y luego ante Juventud: "Era un pequeño mal momento, donde obviamente se generan un montón de cosas. Es difícil también salir a aclarar algunas versiones que no eran reales. Pero lo tomé como una experiencia total después de dos años. No digo un mal momento, pero fue un aprendizaje puro donde siempre estuve tranquilo con las cosas que hacía, con el plantel también".

"No nos cambia mucho el resultado porque prefiero seguir trabajando sobre esa intensidad y mejorando cosas. Hemos encontrado un poco de funcionamiento con mejor nivel. Hay que entender que podemos pasar por esos momentos", agregó.

"No estábamos sacando tanta diferencia por banda por lo que buscamos juego interno y tener tres volantes para las transiciones. Las situaciones de gol se dieron como las teníamos pensadas. Busqué las transiciones y las tuvimos", dijo sobre los cambios realizados y la disposición de Nicolás López, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera en ataque.