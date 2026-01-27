Christian Ebere, cerca de salir de Nacional: Plaza Colonia recibió varias ofertas por el delantero y espera cerrar su pase en las próximas "24 horas"

El delantero Christian Ebere está cerca de salir de Nacional , a tan solo semanas de haber renovado su préstamo con el tricolor. Plaza Colonia , club dueño de su ficha, recibió varias ofertas por el nigeriano que podrían llevar su carrera al exterior, confirmó a Referí el gerente del Patablanca, Roberto García.

El dirigente indicó que llegaron "tres, cuatro ofertas fuertes" por el delantero, y aseguró que trabajan para cerrar una transferencia en las próximas "24 horas".

Según informó Ovación y ratificó García a Referí, las dos principales ofertas son de Argentina y Arabia Saudita. También llegaron propuestas de Centroamérica y de un club de la B de Brasil.

Nacional cuenta con el 30% del pase de Ebere , pero Plaza es quien tiene el poder de decisión de su ficha. Además, cuando se acordó la renovación para el 2026 el tricolor se comprometió a no oponerse si aparecía una oferta por el delantero.

El nuevo contrato del nigeriano no estuvo exento de polémica. Nacional anunció su renovación el 30 de diciembre, pero el delantero recién se sumó a la pretemporada del club el 12 de enero, nueve días después del comienzo de los entrenamientos, porque todavía no habían acordado su salario. Durante esas negociaciones el jugador incluso fue ofrecido a Peñarol.

Tras volver a Plaza Colonia en el primer semestre de 2025, Ebere volvió a Nacional para el final de la temporada y fue clave en las finales, tras un Torneo Clausura con poca participación. El nigeriano aportó una asistencia en la final de ida y convirtió el gol en la vuelta contra Peñarol, que le valió a su equipo la obtención de la Liga AUF Uruguaya.

En este comienzo del 2026, el delantero fue utilizado por Jadson Viera en dos partidos de la Copa de la Liga AUF, en la que Nacional quedó eliminado en semifinales con Progreso.

Fue uno de los jugadores más aplaudidos en la presentación del plantel tricolor, en la previa de un amistoso contra Deportes Concepción para el que no estuvo convocado.