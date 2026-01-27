Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / MERCADO DE PASES

Christian Ebere, cerca de salir de Nacional: Plaza Colonia recibió varias ofertas por el delantero y espera cerrar su pase en las próximas "24 horas"

El delantero nigeriano recibió "tres, cuatro ofertas fuertes" del exterior, las dos principales de Argentina y Arabia Saudita

27 de enero 2026 - 8:57hs
Christian Ebere en la presentación del plantel de Nacional

Christian Ebere en la presentación del plantel de Nacional

Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El delantero Christian Ebere está cerca de salir de Nacional, a tan solo semanas de haber renovado su préstamo con el tricolor. Plaza Colonia, club dueño de su ficha, recibió varias ofertas por el nigeriano que podrían llevar su carrera al exterior, confirmó a Referí el gerente del Patablanca, Roberto García.

El dirigente indicó que llegaron "tres, cuatro ofertas fuertes" por el delantero, y aseguró que trabajan para cerrar una transferencia en las próximas "24 horas".

Según informó Ovación y ratificó García a Referí, las dos principales ofertas son de Argentina y Arabia Saudita. También llegaron propuestas de Centroamérica y de un club de la B de Brasil.

Nacional cuenta con el 30% del pase de Ebere, pero Plaza es quien tiene el poder de decisión de su ficha. Además, cuando se acordó la renovación para el 2026 el tricolor se comprometió a no oponerse si aparecía una oferta por el delantero.

La Supercopa Uruguaya
CLÁSICO

Peñarol será local contra Nacional en la Supercopa Uruguaya: están definidos los precios de las entradas y se fijó el horario

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional 
NACIONAL

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional y Jadson Viera prepara el equipo para su primer amistoso de este martes por la Copa de la Liga AUF

El nuevo contrato del nigeriano no estuvo exento de polémica. Nacional anunció su renovación el 30 de diciembre, pero el delantero recién se sumó a la pretemporada del club el 12 de enero, nueve días después del comienzo de los entrenamientos, porque todavía no habían acordado su salario. Durante esas negociaciones el jugador incluso fue ofrecido a Peñarol.

Tras volver a Plaza Colonia en el primer semestre de 2025, Ebere volvió a Nacional para el final de la temporada y fue clave en las finales, tras un Torneo Clausura con poca participación. El nigeriano aportó una asistencia en la final de ida y convirtió el gol en la vuelta contra Peñarol, que le valió a su equipo la obtención de la Liga AUF Uruguaya.

En este comienzo del 2026, el delantero fue utilizado por Jadson Viera en dos partidos de la Copa de la Liga AUF, en la que Nacional quedó eliminado en semifinales con Progreso.

Fue uno de los jugadores más aplaudidos en la presentación del plantel tricolor, en la previa de un amistoso contra Deportes Concepción para el que no estuvo convocado.

Temas:

Christian Ebere Nacional Plaza Colonia Argentina Arabia Saudita Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Christian Ebere en la presentación del plantel de Nacional
MERCADO DE PASES

Christian Ebere, cerca de salir de Nacional: Plaza Colonia recibió varias ofertas por el delantero y espera cerrar su pase en las próximas "24 horas"

La Supercopa Uruguaya
CLÁSICO

Peñarol será local contra Nacional en la Supercopa Uruguaya: están definidos los precios de las entradas y se fijó el horario

Fabián Noguera
PEÑAROL

Fabián Noguera, que en 2023 jugó en Nacional, fue ofrecido a Peñarol y Diego Aguirre analiza su incorporación y también la de un extremo uruguayo libre en la MLS

La sub 20 de Peñarol que ganó la Copa Libertadores
PEÑAROL

Los campeones sub 20 de Peñarol en la Copa Libertadores 2022: solo 11 llegaron a Primera, siete no sumaron ni 10 partidos y el club hizo caja con tres en US$ 5,1 millones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos