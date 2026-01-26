Fabián Noguera, que en 2023 jugó en Nacional, fue ofrecido a Peñarol y Diego Aguirre analiza su incorporación y también la de un extremo uruguayo libre en la MLS

El defensor argentino Fabián Noguera , de 32 años, fue ofrecido en las últimas horas a Peñarol y el entrenador Diego Aguirre pidió unas horas para analizar su situación. También apareció una nueva opción como extremo: el uruguayo Diego Fagúndez , quien hizo toda su carrera en la Major League Soccer.

Los dos nombres fueron arrimados a la dirección deportiva que encabeza Marcelo Rodríguez, por el consejero Alejandro González , hombre del oficialismo en la directiva de Ignacio Ruglio.

Rodríguez trasladó los nombres al entrenador quien dará una respuesta en las próximas horas.

Noguera, formado en Banfield, tuvo un muy buen rendimiento cuando pasó por Nacional en el primer semestre de 2023.

Disputó 28 partidos, fue titular inamovible, y marcó tres goles, dos de ellos por Copa Libertadores, uno a Inter de Porto Alegre y otro a Independiente Medellín.

Antes jugó en Santos, Estudiantes, Gimnástic y Ponferradina de España.

Nacional no pudo retenerlo porque Abha, de Arabia Saudita, ejecutó su cláusula de rescisión de US$ 300 mil y se hizo de sus servicios.

Su salida de Nacional molestó mucho a los dirigentes que estaban dispuestos a hacer un esfuerzo económico para retenerlo. Pero en su afán de irse, el jugador llegó a romper relaciones hasta con su contratista.

En el equipo árabe jugó dos años (55 partidos, 5 goles) y a mediados de 2025 volvió al fútbol argentino para defender a Newell's Old Boys.

En el elenco de Rosario jugó poco: dos partidos por Copa Argentina y cuatro por el Torneo Clausura.

Diego Fagúndez, nuevo extremo en la mira

Caída la posibilidad del argentino Fabián Ruiz (Independiente), dilatadas las negociaciones con Racing por Esteban Da Silva y sin novedades por el argentino Nicolás Vallejo (León), Peñarol apuntó un nuevo nombre para que Aguirre lo evalúe: Diego Fagúndez.

Se trata de un extremo de 30 años, hijo del golero Washington "Bocha" Fagúndez, ex Central Español, quien nació en Estados Unidos e hizo toda su carrera en la Major League Soccer: New England Revolution, Austin y Los Angeles Galaxy con el que terminó contrato el 31 de diciembre quedando libre.

Jugó el Sudamericano sub 20 de 2015 con Uruguay pero luego quedó afuera de la lista para el Mundial de Nueva Zelanda.

Nicolás Vallejo y su posibilidad de llegar a Peñarol: "Simplemente son rumores"

En México, el extremo argentino ex Liverpool, Nicolás Vallejo, dijo al programa partidario En Línea con la Fiera que está "recuperado" de la lesión y que los minutos que tuvo este lunes contra Atlético San Luis (partido amistoso) fueron "importantes para agarrar ritmo futbolístico".

Consultado sobre la posibilidad de ir a Peñarol contestó: "Simplemente son rumores, tengo la cabeza hoy acá en León así que solamente son rumores"

Sobre la posibilidad de estar por primera vez a la orden en partidos oficiales con León, el sábado 31 contra Tigres dijo: "Hoy me sentí muy bien, eso no depende de mí sino del técnico", expresó. El DT es Ignacio Ambriz a quien Leonardo Fernández considera el mejor técnico que tuvo en su carrera.