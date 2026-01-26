Los campeones sub 20 de Peñarol en la Copa Libertadores 2022: solo 11 llegaron a Primera, siete no sumaron ni 10 partidos y el club hizo caja con tres en US$ 5,1 millones

La sub 20 de Peñarol que ganó la Copa Libertadores @OficialCAP

En 2022 Peñarol logró un hito en sus formativas: el equipo sub 20 dirigido por Marcelo Broli, se consagró en Ecuador como campeón de la Copa Libertadores de la categoría. El hincha soñaba, en el corto o mediano plazo, que una buena camada de esos jugadores llegara al primer equipo. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos fueron quedando por el camino.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A fin de año, tres de los campeones de 2022 quedaron libres : el lateral Joaquín Ferreira , quien había retornado del préstamo a Juventud a mediados de 2025, el volante Matías Ferreira que estuvo cedido a préstamo en Tacuarembó la temporada pasada, y Diego Méndez , que también había regresado en enero tras militar en Uruguay Montevideo en 2024.

En el actual plantel que dirige Diego Aguirre, solo quedan dos jugadores, pero uno solo pelea por tener minutos en el mismo: Matías González .

De los 20 campeones, 12 llegaron a debutar en Primera, 11 de ellos en Peñarol ya que González lo hizo en Danubio y aún no jugó oficialmente por el aurinegro.

PEÑAROL Abel Hernández padeció un esguince de rodilla grado 2 y se perderá el arranque de los partidos oficiales con Peñarol

PEÑAROL Ignacio Ruglio: los youtubers que "operan para el equipo rival", el "alivio" por los exámenes de Abel Hernández, y la resonancia de los "bolazos" sobre Peñarol en año electoral

De los 11 que debutaron en Peñarol, siete jugaron menos de 10 partidos por lo que las oportunidades que tuvieron fueron muy escasas.

Seis campeones se fueron del club sin tener la oportunidad de jugar ni una sola vez en Primera.

Y con solo tres jugadores, Peñarol pudo hacer caja por transferencias: Damián García, Randall Rodríguez y Brian Mansilla, pudiendo ser cuatro si se ejecuta una opción de compra por Santiago Homenchenko que en enero de 2024 salió cedido a préstamo al Grupo Pachuca.

Llegaron a Primera pero tuvieron escasas oportunidades

Tanto Joaquín como Matías Ferreira llegaron a debutar en Primera, en la temporada 2023, pero nunca lograron asentarse ni les dieron continuidad en el primer equipo.

Lo mismo ocurrió con Pablo López, Mathías De Ritis, el goleador histórico de las formativas, Óscar Cruz, o el centrodelantero Santiago Díaz.

No llegaron a debutar en la Primera de Peñarol

Como Diego Méndez, un buen número de jugadores no llegó a debutar en Primera. Tales fueron los casos de Agustín Rodríguez Canobra, Ademir Silva, Lautaro De León, Nahuel De Armas y Franco Suárez.

Los que siguen en el plantel actual luego de cuatro años

Actualmente solo quedan en el plantel el golero Kevin Morgan y el defensor Matías González.

Morgan, suplente en 24 partidos oficiales las últimas temporadas, pasó a ser este año el cuarto golero detrás de Washington Aguerre, Sebastián Britos y el joven Leandro Díaz.

González se fue un año y medio a préstamo a Danubio donde se ganó la titularidad como lateral derecho, puesto donde hizo buenos partidos de pretemporada en este 2026, bajo las órdenes de Diego Aguirre.

Los que fueron transferidos

De los 20 jugadores, Peñarol solo pudo transferir a tres futbolistas con la grifa de campeones mundiales sub 20.

Uno fue el golero Randall Rodríguez, quien se fue a Vélez Sarsfield a mediados de 2024, otro fue Brian Mansilla que en enero de 2025 fue cedido a préstamo a Arouca de Portugal que luego hizo uso de su opción de compra, y el tercero, que fue el jugador que mayores utilidades le dio al primer equipo de Peñarol, Damián García, transferido a Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos a comienzos de 2025.

Peñarol espera hacer caja con un cuarto campeón que es Santiago Homenchenko quien a comienzos de 2024 fue cedido a préstamo al Grupo Pachuca, como parte de los acuerdos que Ignacio Ruglio hizo con Jesús Martínez y compañía, y por el que aún se espera que Gallos Blancos de Querétaro ejecute su cláusula de compra por US$ 1,5 millones.

Los ingresos por las tres ventas concretadas fueron de US$ 5,1 millones.

Los dos que no lograron ser transferidos

Peñarol se ilusionó en algún momento con Máximo Alonso y Nicolás Rossi (campeón sub 20 sin jugar por una lesión ocular previo al torneo) cuando se les dio pista en el primer equipo. Luego también con Brian Mansilla.

Pero a diferencia de lo que pasó con Damián García ninguno de ellos se pudo convertir en figura del equipo. Alonso y Rossi terminaron rescindiendo contrato y Mansilla emigró a Portugal tras una temporada de mucha continuidad y protagonismo en Defensor Sporting.

Uno por uno qué es de los campeones sub 20 con Peñarol en 2022

Kevin Morgan

20240709 Peñarol, San Lorenzo, Serie Río de La Plata. Kevin Morgan. Foto: @OficialCAP Kevin Morgan Foto: @OficialCAP

Fue suplente en 24 partidos oficiales de Peñarol pero nunca pudo sumar minutos en encuentros oficiales.

Jugó medio tiempo contra San Lorenzo en 2024, otro medio con Colo Colo en 2025, por Serie Río de la Plata, y 20 minutos contra Juventud, el año pasado, en amistoso informal.

Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año.

Randall Rodríguez

stuani-jpg..webp Randall Rodríguez @LibertadoresU20

Era una de las mayores promesas del equipo de Peñarol. Golero de buen porte, con carácter, campeón mundial sub 20 con Uruguay en 2023.

Llegó a jugar tres partidos oficiales en Peñarol, donde sus rendimientos fueron vacilantes.

Vendido a Vélez Sarsfield a mediados de 2024 a cambio de US$ 300 mil por el 75% de su ficha. Atajó en cuarto partidos en el equipo donde tuvo errores importantes. El año pasado estuvo cedido seis meses en Boston River donde no jugó.

Joaquín Ferreira

f0o1sjwxoaalboi-jpg..webp Joaquín Ferreira @LibertadoresU20

Lo hizo debutar Juan Manuel Olivera en el partido que dirigió como DT interino por el Torneo Intermedio de 2023, luego del cese de Alfredo Arias. Luego jugó otro partido y a mediados de 2023 salió un año a préstamo a Juventud donde vio acción en solo cinco partidos.

Regresó a mediados de 2025 a Tercera y terminó su contrato el 31 de diciembre.

Matías González

20260112 Matías González Peñarol Central Español en Minas Copa de la Liga AUF. Foto @OficialCAP (4) Matías González Foto: @OficialCAP

En 2022, cuando el entrenador era Mauricio Larriera, jugó tres partidos de pretemporada, incluido un clásico, antes de viajar a la Libertadores sub 20. No debutó oficialmente.

Tuvo la mala fortuna de que en setiembre de ese año se rompió los ligamentos cruzados en un partido jugado de visitante ante Deportivo Maldonado, por el mal estado del terreno de juego.

Volvió a las canchas en agosto de 2023, anotándole un gol a Cerro, en Tercera.

Estuvo dos años completos (2024 y 2025) cedido a préstamo en Danubio donde disputó 36 partidos con tres goles y tres asistencias. En el Torneo Clausura 2025 se ganó el puesto disputando 14 de los 15 partidos y ahí metió dos goles y dio dos de sus asistencias. Lo hizo como lateral derecho.

En ese puesto tuvo buenos minutos contra River Plate en la presente pretemporada. Le va a pelear el puesto al argentino Franco Escobar y por ahora ha demostrado estar bien tanto en lo físico (le saca ventaja) y en lo futbolístico, con enorme entrega.

Pablo López

whatsapp-image-2022-06-26-at-7-56-13-pm-jpeg..webp Pablo López en su debut contra Liverpool Diego Battiste

Zaguero zurdo. Debutó con Larriera en el Torneo Intermedio 2022 contra Liverpool, por lesión de Ramón Arias. Luego jugó un partido con Deportivo Maldonado, con Alfredo Arias.

En enero de 2024 se fue libre a Miramar Misiones. Peñarol no lo despidió a través de sus redes oficiales.

Tras dos temporadas en el cebrita tendrá su primera experiencia internacional en Aurora de Bolivia.

Jugó 38 partidos, metió cuatro goles y dio dos asistencias en el cebrita.

Mathías De Ritis

f0ogaodwiaa6nyf-jpg..webp Mathías De Ritis @LibertadoresU20

Era el capitán de la sub 20 y fue campeón del mundo sub 20 con Uruguay en 2023, como suplente. En Peñarol solo jugó 20 minutos contra Sud América, por Copa AUF Uruguay. Poco después llegó Diego Aguirre quien nunca lo tuvo en consideración.

Entre mediados de 2024 y hasta la mitad de 2025 estuvo cedido en Banfield donde jugó 31 partidos y marcó un gol. Pero el club no hizo uso de la opción de compra que era de US$ 600 mil por el 50% de su ficha.

Estuvo seis meses más en Peñarol, sin jugar en Primera ni en Tercera, y el 31 de diciembre quedó libre, enrolándose por un año con San Lorenzo.

Agustín Rodríguez Canobra

Era uno de los zagueros suplentes del equipo. Le tocó ser titular en la final Intercontinental sub 20 contra Benfica de 2022 por un desgarro de Pablo López.

A mediados de 2024 rescindió contrato y se fue a Tembetary de Paraguay. En 2025 volvió para jugar en el fútbol de OFI en Juanicó, a mediados del año pasado estuvo en Sportivo Bella Italia, en la C, y posteriormente se vinculó con Somorrostro, equipo de la División de Honor del País Vasco, torneo que da un cupo directo a la Tercera División de España que es la quinta categoría del fútbol español.

Lautaro De León

G7A0AcqWwAAYntr Lautaro De León y su pasaje a Defensor Sporting

Lateral derecho suplente. Fue el primero de los campeones en irse de Peñarol. A fines de 2022 se fue libre a Defensor Sporting. Luego pasó por las formativas de Nacional y en 2024 debutó en el fútbol profesional en Sud América, en la Segunda División. Ese año los buzones perdieron la categoría y se fueron a la C. Jugó 13 partidos esa temporada.

Ademir Silva

Volante interior, titular del equipo campeón en Ecuador. En 2023 fue cedido a préstamo a Potencia a mitad de año. Jugó 12 partidos y metió un gol en la única campaña del equipo de La Teja en el profesionalismo (Segunda División).

Volvió a Peñarol y a fin de ese año quedó libre. El año pasado jugó en la C en Huracán Buceo.

Damián García

Peñarol Liverpool campeonato clausura 2024/Damián García Damián García Foto: Leonardo Carreño

Fue el único jugador campeón sub 20 que se consolidó en el primer equipo de Peñarol, que fue figura, campeón uruguayo y que le reportó al club, con una transferencia, sus mejores ingresos.

Debutó el 5 de marzo de 2023, contra Deportivo Maldonado, el mismo día que Nahuel Herrera, en un partido donde Alfredo Arias reservó a todos los titulares para jugar entre semana contra River Plate por el ingreso a fase de grupos de Copa Sudamericana.

Tuvo una gran diferencia con los jugadores que tuvieron oportunidad de jugar en Primera: cuando se la dieron la aprovechó rápidamente, demostró estar mejor que los jugadores con los que peleaba el puesto (Sebastián Cristóforo, Carlos Sánchez) y se ganó la titularidad.

Jugó 70 partidos, metió un gol y dio dos asistencias. En enero de 2025 fue transferido a cambio de US$ 4 millones a Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos donde suma 13 partidos desde su llegada al club.

Franco Suárez

20260119 Franco Suárez Peñarol Racing Copa de la Liga AUF. Foto: Dante Fernández/Focouy Franco Suárez Foto: Dante Fernández/Focouy

Extremo que fue cedido a Boston River a comienzos de 2025 (jugó tres partidos) y luego pasó a Racing donde tuvo más protagonismo: 14 encuentros un gol.

Si bien se fue libre de Peñarol, se acordó con Racing de que los aurinegros retuvieran un pequeño porcentaje para el caso de una futura venta.

Matías Ferreira

whatsapp-image-2023-04-23-at-20-26-07-jpeg..webp Matías Ferreira Inés Guimaraens

En Peñarol debutó de la mano de Alfredo Arias llegando a sumar pocos minutos en ocho encuentros oficiales de esa temporada.

En el primer semestre de 2024 estuvo cedido en Miramar Misiones donde no jugó. Para el segundo semestre pasó a Colón, en Segunda, donde apenas vio acción en un partido, por espacio de 24 minutos.

En 2025 pasó a Tacuarembó donde disputó 19 partidos con un gol y 2 asistencias.

Tenía contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2026, pero se acordó una rescisión.

Diego Méndez

Autor del gol de la final de la Libertadores sub 20. Extremo que tras la Libertadores sub 20 estuvo un buen tiempo negociando su contrato porque al igual que Óscar Cruz era representado por Pablo Bentancur.

En 2024 estuvo cedido a préstamo en Uruguay Montevideo, en Segunda, con ocho partidos y un gol. Retornó a Peñarol el año pasado donde estuvo en el radar de Tercera.

Acordó una rescisión de contrato con Peñarol para pasar en este 2026 a Tacuarembó. Los aurinegros se reservaron un porcentaje de una futura transferencia.

Santiago Homenchenko

-lcm9922-jpg..webp Santiago Homenchenko Foto: Leonardo Carreño.

Primer jugador de los campeones sub 20 en ser convocado a una selección mayor por Marcelo Bielsa. Fue en la última fecha de noviembre aunque solo estuvo a la orden en uno de los partidos, no jugó y luego fue liberado para el siguiente amistoso.

Bielsa lo llevó a un Preolímpico de 2024 como zaguero.

Fue el primero de los campeones en debutar oficialmente en Primera: en agosto de 2022, con Leonardo Ramos como entrenador, contra Cerrito.

Disputó 40 partidos en la Primera de los aurinegros marcando un gol.

En enero de 2024 entró en los negocios que Ignacio Ruglio tejió con el Grupo Pachuca y fue cedido a préstamo a ese entidad que lo colocó en Real Oviedo, Mirandés, Pachuca (dueño de su ficha) y Querétaro.

Desde su salida de Peñarol jugó 55 partidos entre el ascenso de España y el fútbol mexicano.

Querétaro tiene una opción de compra por su pase que le puede reportar a Peñarol ingresos por US$ 1,5 millones.

Nahuel De Armas

Entró en la convocatoria del primer equipo de Peñarol en tres partidos oficiales de 2024 donde fue al banco pero no entró.

Terminó su contrato a fin de ese año y en 2025 pasó a Fénix donde jugó 12 partidos y dio una asistencia.

Santiago Díaz

f0o1snbwwamrzl7-jpg..webp Santiago Díaz @LibertadoresU20

Suplente en 2022 en la Libertadores (cuatro partidos, un gol) pero titular y goleador en la edición 2023: cuatro tantos en cinco juegos.

Debutó en Primera en la Copa Sudamericana 2023, con Alfredo Arias de DT, ante Millonarios.

Cuando Diego Aguirre inició su actual ciclo, en noviembre de 2023, lo hizo jugar como extremo, más allá de que su puesto natural es centrodelantero.

Sumó minutos en seis partidos en Peñarol y en febrero de 2024 salió a préstamo a River Plate donde sufrió una lesión de rodilla y disputó 10 partidos sin anotar.

En 2025 rescindió contrato con los aurinegros y se fue a jugar a Rampla Juniors donde metió un gol en 24 partidos, dio una asistencia y descendió a la Divisional C.

Nicolás Rossi

whatsapp-image-2023-01-17-at-20-12-24-1-jpeg..webp Nicolás Rossi Inés Guimaraens

Uno de los dos jugadores del plantel con experiencia en Primera antes de la Copa Libertadores sub 20 donde no pudo jugar porque antes del debut pidió para hacer unos trabajos con unas gomas elásticas, se le zafó una y le dio de lleno en el ojo provocándole una lesión ocular.

Debutó en el Clausura 2021 con Mauricio Larriera por lo que fue campeón uruguayo esa temporada (solo jugó un minuto ante Progreso). Jugó 49 partidos en la Primera de Peñarol, marcó tres goles y dio seis asistencias hasta que a mediados de 2023, cuando el DTe ra Darío Rodríguez, se fue a préstamo a Danubio.

En la franja disputó 39 partidos en una temporada con cuatro tantos y cuatro asistencias. Sus buenos rendimientos llevaron a Diego Aguirre a pedir su retorno para cerrar la temporada 2024, para cumplir el rol de alternativa que tenía Nahuel Acosta, quien había emigrado a Bolivia.

En ese semestre solo lo tuvieron en cuenta en 34 minutos repartidos en dos partidos.

En febrero de 2025, tras un encuentro entre Ignacio Ruglio y el empresario Pablo Bentancur donde las partes sellaron la paz por rencillas del pasado, se fue a jugar a Suiza.

El jugador tenía contrato hasta diciembre pero se acordó una rescisión y que Peñarol se quedara con el 20% de una futura venta.

En Bellinzona, equipo de Bentancur, Rossi jugó nueve partidos en la Challenge League (segunda división) y a mitad de 2025 pasó a jugar a Dordrecht donde suma 16 encuentros y cuatro asistencias, en la segunda división de Países Bajos.

Máximo Alonso

whatsapp-image-2023-05-08-at-21-35-35-jpeg..webp Máximo Alonso Leonardo Carreño

Otro al que hizo debutar Larriera en la temporada 2020, pero en el año calendario 2021 (por el atraso que generó la pandemia de coronavirus). Jugó 40 partidos y le hizo un gol a Racing, en el Apertura 2023.

Se fue cedido a Deportivo Maldonado (14 partidos), a la filial de Granada (un partido) y para 2024 rescindió contrato y retornó para defender a Albion, en Segunda (11 encuentros). En 2025 estuvo en Cerro anotando tres goles en 19 presencias y a mitad de año se fue a San Antonio Bulo Bulo donde suma 18 cotejos y un gol.

Brian Mansilla

whatsapp-image-2023-07-03-at-19-44-41-jpeg..webp Brian Mansilla Leonardo Carreño

Debutó contra Rentistas en el Apertura 2022, cuando el DT seguía siendo Larriera, y disputó 47 partidos, con tres goles.

Para 2024, Diego Aguirre prefirió que saliera a préstamo y en Defensor Sporting hizo una buena temporada con 44 partidos, cinco goles y siete asistencias.

Ese rendimiento le permitió a su empresario Edgardo Lasalvia colocarlo a préstamo en Arouca de Portugal, a préstamo por una opción de compra que el club ejecutó a mediados de 2025 reportándole al club ingresos por US$ 800 mil (pagaderos en cuatro cuotas).

El extremo lleva 24 presencias en el equipo portugués.

Óscar Cruz

Goleador histórico de las formativas del club (159 goles en 183 partidos), debutó oficialmente el 4 de febrero de 2023 ante Cerro, por la primera fecha del Torneo Apertura, jugando 6 minutos. El DT era Alfredo Arias.

Solo llegó a disputar 224 minutos en seis encuentros. La aparición de Bruno Betancor, delantero centro de mayor porte, lo sacó del radar del entrenador.

Salió a préstamo a Fénix (6 partidos entre 2023-2024) y luego a Uruguay Montevideo (tres goles en 11 encuentros).

Retornó a Peñarol a comienzos de 2025 pero estuvo entrenando en Tercera. En setiembre rescindió el contrato que lo unía al club hasta el 31 de diciembre y se fue a jugar a la séptima división del fútbol de Suiza, a US Giambasco.