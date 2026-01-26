Los campeones sub 20 de Peñarol en la Copa Libertadores 2022: solo 11 llegaron a Primera, siete no sumaron ni 10 partidos y el club hizo caja con tres en US$ 5,1 millones
Tres campeones sub 20 de Peñarol en la Libertadores 2022 quedaron libres y al día de hoy solo dos de los 20 siguen en el plantel: el club solo pudo hacer caja con tres ventas que le reportaron ingresos por US$ 5,1 millones
26 de enero 2026 - 18:16hs
La sub 20 de Peñarol que ganó la Copa Libertadores @OficialCAP
En 2022 Peñarol logró un hito en sus formativas: el equipo sub 20 dirigido por Marcelo Broli, se consagró en Ecuador como campeón de la Copa Libertadores de la categoría. El hincha soñaba, en el corto o mediano plazo, que una buena camada de esos jugadores llegara al primer equipo. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos fueron quedando por el camino.
A fin de año, tres de los campeones de 2022 quedaron libres: el lateral Joaquín Ferreira, quien había retornado del préstamo a Juventud a mediados de 2025, el volante Matías Ferreira que estuvo cedido a préstamo en Tacuarembó la temporada pasada, y Diego Méndez, que también había regresado en enero tras militar en Uruguay Montevideo en 2024.
En el actual plantel que dirige Diego Aguirre, solo quedan dos jugadores, pero uno solo pelea por tener minutos en el mismo: Matías González.
De los 20 campeones, 12 llegaron a debutar en Primera, 11 de ellos en Peñarol ya que González lo hizo en Danubio y aún no jugó oficialmente por el aurinegro.
De los 11 que debutaron en Peñarol, siete jugaron menos de 10 partidos por lo que las oportunidades que tuvieron fueron muy escasas.
Seis campeones se fueron del club sin tener la oportunidad de jugar ni una sola vez en Primera.
Y con solo tres jugadores, Peñarol pudo hacer caja por transferencias: Damián García, Randall Rodríguez y Brian Mansilla, pudiendo ser cuatro si se ejecuta una opción de compra por Santiago Homenchenko que en enero de 2024 salió cedido a préstamo al Grupo Pachuca.
Llegaron a Primera pero tuvieron escasas oportunidades
Tanto Joaquín como Matías Ferreira llegaron a debutar en Primera, en la temporada 2023, pero nunca lograron asentarse ni les dieron continuidad en el primer equipo.
Lo mismo ocurrió con Pablo López, Mathías De Ritis, el goleador histórico de las formativas, Óscar Cruz, o el centrodelantero Santiago Díaz.
No llegaron a debutar en la Primera de Peñarol
Como Diego Méndez, un buen número de jugadores no llegó a debutar en Primera. Tales fueron los casos de Agustín Rodríguez Canobra, Ademir Silva, Lautaro De León, Nahuel De Armas y Franco Suárez.
Los que siguen en el plantel actual luego de cuatro años
Actualmente solo quedan en el plantel el golero Kevin Morgan y el defensor Matías González.
Morgan, suplente en 24 partidos oficiales las últimas temporadas, pasó a ser este año el cuarto golero detrás de Washington Aguerre, Sebastián Britos y el joven Leandro Díaz.
González se fue un año y medio a préstamo a Danubio donde se ganó la titularidad como lateral derecho, puesto donde hizo buenos partidos de pretemporada en este 2026, bajo las órdenes de Diego Aguirre.
Los que fueron transferidos
De los 20 jugadores, Peñarol solo pudo transferir a tres futbolistas con la grifa de campeones mundiales sub 20.
Uno fue el golero Randall Rodríguez, quien se fue a Vélez Sarsfield a mediados de 2024, otro fue Brian Mansilla que en enero de 2025 fue cedido a préstamo a Arouca de Portugal que luego hizo uso de su opción de compra, y el tercero, que fue el jugador que mayores utilidades le dio al primer equipo de Peñarol, Damián García, transferido a Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos a comienzos de 2025.
Peñarol espera hacer caja con un cuarto campeón que es Santiago Homenchenko quien a comienzos de 2024 fue cedido a préstamo al Grupo Pachuca, como parte de los acuerdos que Ignacio Ruglio hizo con Jesús Martínez y compañía, y por el que aún se espera que Gallos Blancos de Querétaro ejecute su cláusula de compra por US$ 1,5 millones.
Los ingresos por las tres ventas concretadas fueron de US$ 5,1 millones.
Los dos que no lograron ser transferidos
Peñarol se ilusionó en algún momento con Máximo Alonso y Nicolás Rossi (campeón sub 20 sin jugar por una lesión ocular previo al torneo) cuando se les dio pista en el primer equipo. Luego también con Brian Mansilla.
Pero a diferencia de lo que pasó con Damián García ninguno de ellos se pudo convertir en figura del equipo. Alonso y Rossi terminaron rescindiendo contrato y Mansilla emigró a Portugal tras una temporada de mucha continuidad y protagonismo en Defensor Sporting.
Uno por uno qué es de los campeones sub 20 con Peñarol en 2022
Kevin Morgan
Fue suplente en 24 partidos oficiales de Peñarol pero nunca pudo sumar minutos en encuentros oficiales.
Jugó medio tiempo contra San Lorenzo en 2024, otro medio con Colo Colo en 2025, por Serie Río de la Plata, y 20 minutos contra Juventud, el año pasado, en amistoso informal.
Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año.
Randall Rodríguez
Era una de las mayores promesas del equipo de Peñarol. Golero de buen porte, con carácter, campeón mundial sub 20 con Uruguay en 2023.
Llegó a jugar tres partidos oficiales en Peñarol, donde sus rendimientos fueron vacilantes.
Lo hizo debutar Juan Manuel Olivera en el partido que dirigió como DT interino por el Torneo Intermedio de 2023, luego del cese de Alfredo Arias. Luego jugó otro partido y a mediados de 2023 salió un año a préstamo a Juventud donde vio acción en solo cinco partidos.
Regresó a mediados de 2025 a Tercera y terminó su contrato el 31 de diciembre.
Matías González
En 2022, cuando el entrenador era Mauricio Larriera, jugó tres partidos de pretemporada, incluido un clásico, antes de viajar a la Libertadores sub 20. No debutó oficialmente.
Volvió a las canchas en agosto de 2023, anotándole un gol a Cerro, en Tercera.
Estuvo dos años completos (2024 y 2025) cedido a préstamo en Danubio donde disputó 36 partidos con tres goles y tres asistencias. En el Torneo Clausura 2025 se ganó el puesto disputando 14 de los 15 partidos y ahí metió dos goles y dio dos de sus asistencias. Lo hizo como lateral derecho.
En ese puesto tuvo buenos minutos contra River Plate en la presente pretemporada. Le va a pelear el puesto al argentino Franco Escobar y por ahora ha demostrado estar bien tanto en lo físico (le saca ventaja) y en lo futbolístico, con enorme entrega.
Pablo López
Zaguero zurdo. Debutó con Larriera en el Torneo Intermedio 2022 contra Liverpool, por lesión de Ramón Arias. Luego jugó un partido con Deportivo Maldonado, con Alfredo Arias.
Tras dos temporadas en el cebrita tendrá su primera experiencia internacional en Aurora de Bolivia.
Jugó 38 partidos, metió cuatro goles y dio dos asistencias en el cebrita.
Mathías De Ritis
Era el capitán de la sub 20 y fue campeón del mundo sub 20 con Uruguay en 2023, como suplente. En Peñarol solo jugó 20 minutos contra Sud América, por Copa AUF Uruguay. Poco después llegó Diego Aguirre quien nunca lo tuvo en consideración.
Entre mediados de 2024 y hasta la mitad de 2025 estuvo cedido en Banfield donde jugó 31 partidos y marcó un gol. Pero el club no hizo uso de la opción de compra que era de US$ 600 mil por el 50% de su ficha.
A mediados de 2024 rescindió contrato y se fue a Tembetary de Paraguay. En 2025 volvió para jugar en el fútbol de OFI en Juanicó, a mediados del año pasado estuvo en Sportivo Bella Italia, en la C, y posteriormente se vinculó con Somorrostro, equipo de la División de Honor del País Vasco, torneo que da un cupo directo a la Tercera División de España que es la quinta categoría del fútbol español.
Lautaro De León
Lateral derecho suplente. Fue el primero de los campeones en irse de Peñarol. A fines de 2022 se fue libre a Defensor Sporting. Luego pasó por las formativas de Nacional y en 2024 debutó en el fútbol profesional en Sud América, en la Segunda División. Ese año los buzones perdieron la categoría y se fueron a la C. Jugó 13 partidos esa temporada.
Ademir Silva
Volante interior, titular del equipo campeón en Ecuador. En 2023 fue cedido a préstamo a Potencia a mitad de año. Jugó 12 partidos y metió un gol en la única campaña del equipo de La Teja en el profesionalismo (Segunda División).
Volvió a Peñarol y a fin de ese año quedó libre. El año pasado jugó en la C en Huracán Buceo.
Damián García
Fue el único jugador campeón sub 20 que se consolidó en el primer equipo de Peñarol, que fue figura, campeón uruguayo y que le reportó al club, con una transferencia, sus mejores ingresos.
Debutó el 5 de marzo de 2023, contra Deportivo Maldonado, el mismo día que Nahuel Herrera, en un partido donde Alfredo Arias reservó a todos los titulares para jugar entre semana contra River Plate por el ingreso a fase de grupos de Copa Sudamericana.
Tuvo una gran diferencia con los jugadores que tuvieron oportunidad de jugar en Primera: cuando se la dieron la aprovechó rápidamente, demostró estar mejor que los jugadores con los que peleaba el puesto (Sebastián Cristóforo, Carlos Sánchez) y se ganó la titularidad.
Extremo que fue cedido a Boston River a comienzos de 2025 (jugó tres partidos) y luego pasó a Racing donde tuvo más protagonismo: 14 encuentros un gol.
Si bien se fue libre de Peñarol, se acordó con Racing de que los aurinegros retuvieran un pequeño porcentaje para el caso de una futura venta.
Matías Ferreira
En Peñarol debutó de la mano de Alfredo Arias llegando a sumar pocos minutos en ocho encuentros oficiales de esa temporada.
En el primer semestre de 2024 estuvo cedido en Miramar Misiones donde no jugó. Para el segundo semestre pasó a Colón, en Segunda, donde apenas vio acción en un partido, por espacio de 24 minutos.
En 2025 pasó a Tacuarembó donde disputó 19 partidos con un gol y 2 asistencias.
Tenía contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2026, pero se acordó una rescisión.
Diego Méndez
Autor del gol de la final de la Libertadores sub 20. Extremo que tras la Libertadores sub 20 estuvo un buen tiempo negociando su contrato porque al igual que Óscar Cruz era representado por Pablo Bentancur.
En 2024 estuvo cedido a préstamo en Uruguay Montevideo, en Segunda, con ocho partidos y un gol. Retornó a Peñarol el año pasado donde estuvo en el radar de Tercera.
Acordó una rescisión de contrato con Peñarol para pasar en este 2026 a Tacuarembó. Los aurinegros se reservaron un porcentaje de una futura transferencia.
Santiago Homenchenko
Primer jugador de los campeones sub 20 en ser convocado a una selección mayor por Marcelo Bielsa. Fue en la última fecha de noviembre aunque solo estuvo a la orden en uno de los partidos, no jugó y luego fue liberado para el siguiente amistoso.
Bielsa lo llevó a un Preolímpico de 2024 como zaguero.
Fue el primero de los campeones en debutar oficialmente en Primera: en agosto de 2022, con Leonardo Ramos como entrenador, contra Cerrito.
Disputó 40 partidos en la Primera de los aurinegros marcando un gol.
Debutó en el Clausura 2021 con Mauricio Larriera por lo que fue campeón uruguayo esa temporada (solo jugó un minuto ante Progreso). Jugó 49 partidos en la Primera de Peñarol, marcó tres goles y dio seis asistencias hasta que a mediados de 2023, cuando el DTe ra Darío Rodríguez, se fue a préstamo a Danubio.
En la franja disputó 39 partidos en una temporada con cuatro tantos y cuatro asistencias. Sus buenos rendimientos llevaron a Diego Aguirre a pedir su retorno para cerrar la temporada 2024, para cumplir el rol de alternativa que tenía Nahuel Acosta, quien había emigrado a Bolivia.
En ese semestre solo lo tuvieron en cuenta en 34 minutos repartidos en dos partidos.
En febrero de 2025, tras un encuentro entre Ignacio Ruglio y el empresario Pablo Bentancur donde las partes sellaron la paz por rencillas del pasado, se fue a jugar a Suiza.
En Bellinzona, equipo de Bentancur, Rossi jugó nueve partidos en la Challenge League (segunda división) y a mitad de 2025 pasó a jugar a Dordrecht donde suma 16 encuentros y cuatro asistencias, en la segunda división de Países Bajos.
Máximo Alonso
Otro al que hizo debutar Larriera en la temporada 2020, pero en el año calendario 2021 (por el atraso que generó la pandemia de coronavirus). Jugó 40 partidos y le hizo un gol a Racing, en el Apertura 2023.
Se fue cedido a Deportivo Maldonado (14 partidos), a la filial de Granada (un partido) y para 2024 rescindió contrato y retornó para defender a Albion, en Segunda (11 encuentros). En 2025 estuvo en Cerro anotando tres goles en 19 presencias y a mitad de año se fue a San Antonio Bulo Bulo donde suma 18 cotejos y un gol.
Brian Mansilla
Debutó contra Rentistas en el Apertura 2022, cuando el DT seguía siendo Larriera, y disputó 47 partidos, con tres goles.
Para 2024, Diego Aguirre prefirió que saliera a préstamo y en Defensor Sporting hizo una buena temporada con 44 partidos, cinco goles y siete asistencias.
Ese rendimiento le permitió a su empresario Edgardo Lasalvia colocarlo a préstamo en Arouca de Portugal, a préstamo por una opción de compra que el club ejecutó a mediados de 2025 reportándole al club ingresos por US$ 800 mil (pagaderos en cuatro cuotas).
El extremo lleva 24 presencias en el equipo portugués.
Óscar Cruz
Goleador histórico de las formativas del club (159 goles en 183 partidos), debutó oficialmente el 4 de febrero de 2023 ante Cerro, por la primera fecha del Torneo Apertura, jugando 6 minutos. El DT era Alfredo Arias.
Solo llegó a disputar 224 minutos en seis encuentros. La aparición de Bruno Betancor, delantero centro de mayor porte, lo sacó del radar del entrenador.
Salió a préstamo a Fénix (6 partidos entre 2023-2024) y luego a Uruguay Montevideo (tres goles en 11 encuentros).