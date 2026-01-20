Mathías De Ritis, al que Diego Aguirre nunca le dio oportunidad en Peñarol, es nuevo jugador de San Lorenzo

El lateral Mahías De Ritis se transformó este martes en nuevo jugador de San Lorenzo luego de quedar libre de Peñarol el pasado 31 de diciembre.

Campeón de la Libertadores sub 20 con Peñarol en 2022, como capitán del equipo, y campeón del mundo de la misma categoría con Uruguay en 2023, De Ritis cumplirá este 31 de enero 23 años .

En 2023 llegó a debutar en el primer equipo de Peñarol cuando el entrenador era Darío Rodríguez. Fue por un partido de Copa AUF Uruguay, contra Sud América. Solo disputó 20 minutos.

Poco después llegó Diego Aguirre quien nunca lo tuvo en consideración.

¿La razón? Según pudo saber Referí con la interna del plantel, la Fiera no le veía condiciones para jugar en el primer equipo de Peñarol en el contexto en que estaba el club cuando llegó (definición del Campeonato Uruguayo, donde se perdió con Liverpool) y rearmado profundo del plantel para 2024.

Edgardo Lasalvia, su representante, intentó colocarlo en el mercado de Medio Oriente sin éxito a comienzos de ese año y recién a mitad de temporada logró una cesión a Banfield.

En el Taladro jugó un año, disputó 31 partidos y marcó un gol.

Volvió a mediados de 2025 a Peñarol, entrenó con el primer equipo pero nuevamente nunca estuvo en la consideración del entrenador.

A fin de año, silenciosamente, se terminó su contrato.

Sin embargo, un grande de Argentina puso fichas con el jugador. Un lateral fuerte para los duelos, zurdo, de explosiva pasada al ataque y muy dinámico.

"Venir de un equipo muy grande como es Peñarol a otro muy grande como es San Lorenzo la verdad que es algo muy lindo. Espero superarme en lo deportivo y luchar por todo. Estoy para lo que pida (el entrenador) y necesite el equipo. Por suerte en Banfield fue un buen paso, fueron muchos partidos, todo un año. Una lástima ahora Peñarol, no tuve el rodaje que pensé", declaró a los medios argentinos.

De Ritis firmó contrato por un año y ahora es representado por Pascual Lezcano.