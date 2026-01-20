Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / PEÑAROL

Mathías De Ritis, al que Diego Aguirre nunca le dio oportunidad en Peñarol, es nuevo jugador de San Lorenzo

El lateral campeón del mundo sub 20 con Uruguay en 2023 es nuevo jugador de San Lorenzo

20 de enero 2026 - 20:26hs
Mathías De Ritis
Mathías De Ritis Foto: Leonardo Carreño.

El lateral Mahías De Ritis se transformó este martes en nuevo jugador de San Lorenzo luego de quedar libre de Peñarol el pasado 31 de diciembre.

Campeón de la Libertadores sub 20 con Peñarol en 2022, como capitán del equipo, y campeón del mundo de la misma categoría con Uruguay en 2023, De Ritis cumplirá este 31 de enero 23 años.

En 2023 llegó a debutar en el primer equipo de Peñarol cuando el entrenador era Darío Rodríguez. Fue por un partido de Copa AUF Uruguay, contra Sud América. Solo disputó 20 minutos.

Poco después llegó Diego Aguirre quien nunca lo tuvo en consideración.

Washington Aguerre
PEÑAROL

Caso Washington Aguerre: por mayoría aprobaron su contrato en el consejo directivo y Peñarol le pagará 180% más que lo que le ofreció en enero de 2025

Abel Hernández
PEÑAROL

Abel Hernández padeció un esguince de rodilla grado 2 y se perderá el arranque de los partidos oficiales con Peñarol

¿La razón? Según pudo saber Referí con la interna del plantel, la Fiera no le veía condiciones para jugar en el primer equipo de Peñarol en el contexto en que estaba el club cuando llegó (definición del Campeonato Uruguayo, donde se perdió con Liverpool) y rearmado profundo del plantel para 2024.

Edgardo Lasalvia, su representante, intentó colocarlo en el mercado de Medio Oriente sin éxito a comienzos de ese año y recién a mitad de temporada logró una cesión a Banfield.

En el Taladro jugó un año, disputó 31 partidos y marcó un gol.

Volvió a mediados de 2025 a Peñarol, entrenó con el primer equipo pero nuevamente nunca estuvo en la consideración del entrenador.

A fin de año, silenciosamente, se terminó su contrato.

Sin embargo, un grande de Argentina puso fichas con el jugador. Un lateral fuerte para los duelos, zurdo, de explosiva pasada al ataque y muy dinámico.

"Venir de un equipo muy grande como es Peñarol a otro muy grande como es San Lorenzo la verdad que es algo muy lindo. Espero superarme en lo deportivo y luchar por todo. Estoy para lo que pida (el entrenador) y necesite el equipo. Por suerte en Banfield fue un buen paso, fueron muchos partidos, todo un año. Una lástima ahora Peñarol, no tuve el rodaje que pensé", declaró a los medios argentinos.

De Ritis firmó contrato por un año y ahora es representado por Pascual Lezcano.

Temas:

Peñarol Mathías De Ritis San Lorenzo Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

Ignacio Ruglio: los youtubers que "operan para el equipo rival", el "alivio" por los exámenes de Abel Hernández, y la resonancia de los "bolazos" sobre Peñarol en año electoral

Lucas Torreira en el debut de Galatsaray en la Champions 2025/26
URUGUAYOS

El difícil momento de Lucas Torreira que puede marcar su futuro: "Mi padre ha tenido problemas de salud; si voy a dejar Galatasaray, se lo diré yo a todos"

¿Cómo se dio la llegada de Aldo Cauteruccio a Nacional? La idea de Eguren y Magui Giuria, y la estrategia del club para la tercerización de servicios
NACIONAL

¿Cómo se dio la llegada de Aldo Cauteruccio a Nacional? La idea de Eguren y Magui Giuria, y la estrategia del club para la tercerización de servicios

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos