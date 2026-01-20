Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Caso Washington Aguerre: por mayoría aprobaron su contrato en el consejo directivo y Peñarol le pagará 180% más que lo que le ofreció en enero de 2025

El consejo directivo de Peñarol cerró este martes el acuerdo con uno de los dos goleros que tendrá Diego Aguirre en el plantel de la temporada 2026

20 de enero 2026 - 13:07hs
Washington Aguerre

Washington Aguerre

Foto: @OficialCAP
Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

El consejo directivo de Peñarol aprobó este martes por mayoría el contrato por dos temporadas (con opción a una tercera) con el golero Washington Aguerre y le terminarán pagando un salario muy superior al que pudieron negociar en enero 2025, cuando el futbolista se fue libre y continuó su carrera en Independiente Medellín.

Según pudo conocer Referí, en la reunión de este martes de mañana (hora 8.00), que se realizó en forma presencial en la sede del club y virtual (algunos consejeros y los delegados participaron a distancia), el consejo directivo aprobó por ocho votos a favor y tres en contra firmar el contrato de Aguerre.

Finalmente Aguerre decidió no defender el arco de Peñarol hasta que se solucionara su vínculo contractual.

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Peñarol
PEÑAROL

"Palo y palo": la alegría de Mario Saralegui con los juveniles de Peñarol que le ganaron a Racing por la Copa de la Liga AUF

El sábado de noche no jugó ante River en el Campus de Maldonado (atajó Sebastián Britos) y el domingo posteó una foto descansando con su familia en Piriápolis.

Este lunes volvió a entrenar en la ciudad deportiva del club.

¿Cuál fue el problema que se planteó? La principal razón fue la forma de pago exigida por el jugador. El futbolista pretendía que un alto porcentaje de su salario (complementos) se lo abonaran por fuera de su ingreso básico y que ese dinero llegara a la empresa del representante Monge.

Eso fue lo que no aceptó Catino, que tomó estado público el fin de semana y que llegó el consejo directivo de Peñarol de este martes (el lunes fue tratado el tema en forma virtual pero al no estar Catino ni Evaristo González se definió volver a tratarlo esta jornada).

Puesto a votación, el secretario general Catino y los consejeros Evaristo González y Edgardo Novick (quienes también fueron secretario generales de Peñarol en la gestión de Ruglio), decidieron no votar el contrato porque se incrementó el salario y entienden que el club no debe hacerse cargo de un porcentaje que el golero debe pagar por un tema personal. Además de un mal manejo de la parte contractual y a que el club termina pagando un salario altísimo para un golero.

Según pudo conocer Referí, Peñarol le pagará a Aguerre un salario 180% superior al que le había ofrecido como tope en enero 2025, cuando intentó retenerlo tras su gran campaña en 2024.

Hace un año, cuando no llegaron a un acuerdo porque Peñarol se plantó en su oferta (que era superior al salario que le pagaba) y el presidente Ignacio Ruglio no se mostró dispuesto a negociar por encima del valor que estaba dispuesto a desembolsar la institución, Aguerre decidió dejar el club para continuar su carrera en Colombia.

Ahora, un año después firmó por un monto altamente superior un contrato a dos años con opción a un tercero.

Además, Peñarol contrató para este año a un segundo golero, Sebastián Britos, quien el sábado debutó como titular, tras las salidas en enero del chileno Brayan Cortés y de Martín Campaña.

Aguerre no podrá jugar los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Supercopa Uruguaya y el primer cotejo del Torneo Apertura.

Washington Aguerre Peñarol Diego Aguirre

