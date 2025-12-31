Peñarol cierra el año con una sorpresa en el mercado de pases: aseguró a un golero suplente para Washington Aguerre y reemplazo de Martín Campaña

El arco de Peñarol fue uno de los karmas que tuvo el equipo de Diego Aguirre en la temporada 2025 , después que en los primeros días de este año el club decidiera no renovar el contrato a Washington Aguerre, una de las figuras del equipo semifinalista de la Libertadores y campeón del Uruguayo en 2024.

Para 2026 los aurinegros cambiaron la estrategia y empezaron a reforzar el equipo desde el arco : aseguraron a Washington Aguerre (por dos temporadas con opción a una tercera) y en el último día de este año cerraron la llegada del segundo golero, Sebastián Britos .

El exjugador de Liverpool, que fue campeón del Uruguayo con los negriazules en 2023, y que estuvo las dos últimas temporadas en Universitario de Perú, será el segundo golero que tendrá Aguirre en el plantel.

Ahora, con Aguerre y Britos, se abrió la puerta para que Martín Campaña pueda continuar su carrera en otro club y Wanderers tiene ventajas para quedarse con el arquero, después que el entrenador de los bohemios, Mathías Britos anunció que es prioridad para la temporada 2026 .

La llegada de Sebastián Britos a Peñarol

Britos es el cuarto golero que llega a Peñarol en este 2025, en su caso para jugar en la temporada 2026.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Martín Campaña. Foto: Leonardo Carreño

El primero fue Campaña, quien el 18 de enero de este año firmó como una de las grandes incorporaciones que tendría Peñarol y el gran refuerzo para el arco, pese a que llevaba un largo período de inactividad.

En ese momento el golero titular era Guillermo De Amores, quien estaba seriamente cuestionado.

20250804 Brayan Cortés, primera práctica con Peñarol. Foto: @OficialCAP Brayan Cortés Foto: @OficialCAP

En el mercado de invierno incorporó al segundo arquero, el chileno Brayan Cortés, a quien pidió especialmente el entrenador y firmó por seis meses. Fue titular, jugó todo el Clausura pero al finalizar la Liga AUF Uruguaya volvió a su país.

El chileno llegó después de la frustrada negociación con Fernando Muslera y la salida de De Amores, porque no iba a ser tenido en cuenta, lo que profundizó la inestabilidad en el arco de Peñarol.

Wanderers Peñarol campeonato clausura 2024/Washington Aguerre Foto: Leonardo Carreño

El tercero se concretó el 21 de diciembre, con el regreso de Aguerre al arco de Peñarol luego de su pasaje por el DIM de Colombia, después que en enero no llegara a un acuerdo con el club.

El cuarto se incorpora el último día del año: Britos.

El golero que en 2021 proyectaba su retiro del fútbol lejos de las luces del éxito

Britos cumplirá 38 años el viernes y en el final de su carrera como futbolista vivió el resurgir debajo del arco.

En 2021 su carrera parecía terminada.

Sin embargo, Jorge Bava confió en su experiencia para sumar un golero cuando José Luis Palma le ofreció colgar los guantes y tomar el mando del equipo en lugar de Marcelo Méndez, cuando este emigró a Colombia.

Llegó con el Torneo Apertura 2021 comenzado y esperó 22 partidos seguidos en el banco, hasta que el DT lo mandó a la cancha en la última fecha del Clausura, contra Cerrito en el Franzini.

A partir del 2022 se hizo dueño del arco porque Lentinelly sufrió un rebelde desgarro en el cuádriceps y se transformó en figura del Liverpool campeón Uruguayo 2023, tras vencer en las finales a Peñarol.

El golero oriundo de Minas inició su carrera en Bella Vista y luego pasó por Wanderers y Oriente Petrolero, antes tener su primera experiencia en Liverpool, en la temporada 2013-2014. Se bancó el descenso con los negriazules y fue campeón uruguayo de Segunda en la temporada 2014-2015 con Alejandro Apud de entrenador y nuevamente como suplente de De Amores, aunque en esa temporada atajó en nueve partidos.

Cortulúa de Colombia, Cerro, El Tanque Sisley y Juventud fueron sus siguientes equipos antes de Atlante mexicano.

La pandemia de covid-19 que detuvo al planeta en marzo de 2020 lo hizo volver a Uruguay.

Cuando el fútbol se retomó, en agosto, se incorporó a Rocha donde fue suplente de Martín Barlocco.

Cuando le tocó actuar, porque el titular se lesionó, no tuvo participaciones convincentes.

Para el segundo semestre se fue a Central Español, que ni siquiera se clasificó para los playoffs para pelear por el tercer ascenso de Segunda. Entonces, quedó libre y sin club.

El teléfono nunca sonó a comienzos de 2022. ¿Era tiempo de abandonar? No, porque en junio, Bava le ofreció su vacante en el arco negriazul. A partir de allí fue campeón del Uruguayo, fue elegido Mejor Golero de la temporada 2023 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí, jugó dos años en Perú y ahora tiene la opción de jugar en Peñarol.