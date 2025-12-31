¿Martín Campaña se va de Peñarol? Wanderers negocia para que el 2 de enero comience la pretemporada con los bohemios

Este viernes 2 de enero Wanderers comenzará la pretemporada con el estreno de Mathías Corujo en la dirección técnica, en un año en el que la tabla del descenso mantendrá en alerta a los bohemios hasta el final de la Liga AUF Uruguaya 2025.

El histórico equipo del Prado completó una muy mala temporada 2025, finalizó en la posición 14 en la Tabla Anual con 31 puntos y quedó ocho puntos abajo de Progreso y 12 de Danubio.

Debajo de Wanderers en el descenso comienzan Albion, Deportivo Maldonado y Central Español, todos sin puntos, que duplicarán en la tabla que definirá los tres clubes que perderán la categoría al final del año.

En ese contexto y con la necesidad de conformar un equipo con futbolistas experimentados, el entrenador estableció como prioridad para el arco de Wanderers la llegada de Martín Campaña .

El golero tiene contrato con Peñarol, en donde fue presentado el 18 de enero de este año y no pudo consolidarse como titular.

Corujo este miércoles en Sport 890 que tiene "el ok" del futbolista para pasar a Wanderers y que ahora son los dirigentes bohemios y los de Peñarol los que buscan llegar a un acuerdo.

Wanderers comienza a entrenar este viernes y Corujo espera contar con el golero desde el primer día de los trabajos.

El DT expresó que si tiene que esperar la llegada de Campaña, eso no podrá ocurrir más allá del final de la próxima semana (8 o 9 de enero).

Los bohemios realizarán la pretemporada en dos partes.

Desde este viernes entrenarán en el Complejo Devoto.

El 10 de enero debutarán ante Juventud en la Copa de la Liga AUF, torneo que se estrena en la temporada 2026.

El domingo 11 se instalarán durante una semana en una estancia turística en San José para completar la preparación.

El club ya confirmó la llegada de Fabricio Formiliano y Jhonatan Urretaviscaya.