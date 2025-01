Peñarol presentó a Martín Campaña y a Gastón Silva: "Respirar amarillo y negro y soñar con ganar la Copa Libertadores"

El golero llega en reemplazo de Washington Aguerre, luego que no llegaran a un acuerdo para renovar con el arquero artiguense, que fue una de las figuras de 2024, y Silva para llenar la vacante que dejó Guzmán Rodríguez, el mejor defensa de Peñarol la temporada pasada.

Con estos anuncios, Peñarol completa el cupo de refuerzos que buscaba para la temporada 2025, aunque no descartan más incorporaciones.

"Tenemos el gusto y el honor de recibir en casa a Martín y a Gastón. Vienen a prestigiarnos el plantel. Para nosotros no es un día más. Los días de presentación son días emotivos. Con ellos, con su pasado en la selección, el club siente que da un salto de calidad", dijo Ruglio.

Campaña se presentó de esta forma en la conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por Hora 25 de Oriental 770 AM: "Estoy más que feliz, orgulloso, igual que mi familia. Es increíble y la responsabilidad es enorme. A partir de ahora se respira amarillo y negro todo el tiempo, con la misma ilusión que tenés vos, como cuando me llamó Diego (Aguirre) el primer día con las ganas de salir campeón de la Libertadores. Para eso me llamó y ese es el sueño de todos"

Ruglio explicó que Campaña recibió varias ofertas pero cuando Aguirre le planteó la posibilidad de pelear por la Copa Libertadores, se enfocó exclusivamente en su llegada a los aurinegros.

Así saludo Gastón Silva: "Venimos de una familia manya. Todos respiramos ese aire. Estoy muy agradecido y contento de estar aquí".