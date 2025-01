La transformación de Boston River en SAD, los éxitos, las inversiones, los proyectos y, el mensaje de Roberto Perdomo: "No tengan miedo al cambio"

¿Sabías que Boston River tiene dos complejos deportivos, uno de juveniles y otro de Primera y Tercera, con 10 canchas? ¿Sabías que Juan Ahuntchain lidera desde 2019 el proyecto de juveniles y que este año sumaron al exentrenador de la selección sub 20, Gustavo Ferreyra?

En una charla con Referí, Perdomo fue respondiendo uno a uno estos interrogantes que permiten entender el éxito del club que tuvo para un centenar de periodistas la mejor organización del fútbol uruguayo en 2024.

20250115 Entrevista a Roberto Perdomo, presidente de la SAD del club Boston River. Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo recibiste la distinción de Boston River, Mejor SAD o mejor dirigente en el Campeonato Uruguayo 2024 en la encuesta Fútbolx100 que organiza Referí?

Con mucho orgullo. Creo que estuvo bien esto, porque nosotros entendemos que somos un grupo de trabajo, que no somos una persona sola que recibe el premio, como ocurrió históricamente en Fútbolx100. Para nosotros es clave el trabajo en equipo.

¿Quiénes integran el equipo de trabajo de Boston River SAD?

Trabaja mucha gente, pero el grupo de personas que actuamos coordinadamente en la SAD lo integramos, en mi caso como presidente, en la parte deportiva Juan Delgado y Pablo Álvarez (gerente deportivo), el gerente general Javier Miniti, quien es venezolano, y los delegados en la AUF, Sergio Pérez Lauro y Fernando Rivas.

¿Cómo funciona la SAD de Boston River?

Igual que una asociación civil, porque manejás la parte deportiva, la política y la administrativa, pero al ser menos personas y como cada uno atiende su área, bien definida, y el trabajo solo se puede desarrollar en equipo porque todos nos complementamos.

¿Por qué está cambiando la tendencia y cada vez más clubes se transforman en SAD?

Está cambiando porque se ha demostrado que las SAD vinieron a competir con las asociaciones civiles. Hace algunos años era impensado que una SAD como la de Boston River clasificara a una Copa Libertadores. Ese cupo pertenecía a los que muchos llaman equipos históricos de la AUF. Al respecto siempre digo, ‘está bien, nadie niega que son históricos, pero también nosotros tenemos derecho a hacer historia, y lo estamos haciendo poco a poco’. ¿El secreto? No hay secreto, solo creo que es la forma de trabajo, sin tanto misterio, sin tanto protocolo, cada uno con su tarea y a su vez retroalimentándonos, y confiando mucho en la capacidad de cada uno de los encargados de cada área. La SAD de Boston River funciona como una empresa, y cuanto más chico el grupo de trabajo menos problemas se generan.

¿Qué respondés cuando te dicen que es fácil establecer una SAD en Boston River porque tiene una reducida cantidad de hinchas?

Boston River tiene pocos hinchas pero, en menor grado, también tiene sus problemas. Me imagino que en un club con muchos hinchas eso se potencia. De todas formas, considero que cuando se hacen las cosas bien, desde el punto de vista administrativo, deportivo, gerencial, solo debería haber palabras de agradecimiento para quienes conforman la SAD. Por ejemplo, Liverpool no es una sociedad anónima deportiva, pero se maneja como una empresa, también, y le ha ido bárbaro. ¿Y quién puede criticar la gestión de Palma? Liverpool tiene muchísimos hinchas. Considero que si las cosas se hacen bien o por lo menos se proyectan para hacerlas bien tenés el camino allanado. Obviamnete, después, el fútbol es fútbol.

Un aspecto importante: la gestión deportiva tiene que estar sustentada por una gestión global del club. Porque si vos no tenés una sustentabilidad económica por una mala gestión, no podés contratar, no podés pagar al día, no podés crecer en infraestructura... entonces todo eso juega en contra.

¿Podés reseñar brevemente la historia de Boston River SAD?

La SAD está operativa en Boston River desde hace 15 años. Desde hace 10 años empezó a funcionar la SAD con la cesión del activo fútbol en la AUF. Nosotros fuimos la primera SAD en Uruguay que cedió el activo fútbol. La primera SAD en el país había sido la de Nacional, para la construcción del Parque Central. Por eso siempre digo que fuimos la primera Sociedad deportiva, y me acuerdo porque iba todos los días a la Auditoría Interna de la Nación y no tenían mucha noción del tema porque estábamos abriendo el camino.

¿Cómo vivieron todo ese proceso?

Fue muy sencillo para nosotros porque se trató de la única manera que encontramos para sobrevivir. Hace 30 años estoy en el club, como secretario general y delegado ante la AUF, de Pérez Lauro que era presidente, entonces puedo decir en primera persona que era la única solución, en donde llegado determinado momento si no venían ingresos económicos hubiera sido imposible seguir compitiendo. Luego fuimos aprendiendo sobre la marcha y hoy, con la experiencia de la asociación civil y años de SAD, creemos que vamos por buen camino.

¿Cuáles son los pilares que no pueden fallar en la SAD?

Primero, no puede fallar la comunicación. Y vuelvo a insistir con el trabajo en equipo y la retroalimentación entre todos los componentes de ese equipo. La ausencia de protagonismo es muy importante porque a veces uno puede querer figurar, con aquellas frases tan comunes en el fútbol, ‘yo traje a Fulano’, ‘yo traje a Mengano’, o ‘yo hice esto o lo otro’. En Boston River eso no existe. Nosotros no tenemos, por suerte, ese afán de portar protagonismo.

¿Nadie se asigna el crédito de haber elegido a Jadson Viera como entrenador?

Todos sabemos quién trajo a Jadson, y quien a Juan Rodríguez, que probablemente sea vendido por Peñarol en una cifra muy importante, pero el mérito es del equipo. También si nosotros crecimos en infraestructura o clasificamos a Copa Libertadores, tenemos el club al día, el mérito es del grupo.

¿Con la asociación civil no pasaba eso?

Era más difícil porque además en una SAD, con cargos rentados, le podés dedicar más tiempo al club que antes. Vos no podés pretender que una persona que tiene que trabajar 8 a 10 horas por día le dedique demasiado tiempo al club.

¿Cómo es el funcionamiento de Boston River con los dueños de la SAD: el equipo de trabajo toma las decisiones en Uruguay y las comunica a los inversores Edmundo Kabchi y Daniel Delgado?

Las decisiones comunes las tomamos nosotros. Si hay que comprar la ficha de un jugador, o hay que realizar una erogación importante o cuando compramos el complejo deportivo en Melilla, solicitamos esa autorización, pero las cosas comunes no. Nosotros manejamos un presupuesto y, dentro de ese presupuesto, lo que nos piden es razonabilidad. Eso es lo que tratamos de aplicar.

¿Cuál es el presupuesto que maneja Boston River?

En torno a los US$ 250.000 mensuales para el funcionamiento de todo el club. No conozco los presupuestos de los demás, pero creo que estamos por debajo de varios clubes, especialmente si tenemos en cuenta que tenemos dos complejos deportivos, uno en Manga, con cuatro canchas, una de ellas de sintético, para juveniles, femenino y la captación, y otro complejo en Melilla con seis canchas, solo para Primera y Tercera.

¿Antes de la SAD qué infraestructura tenía el club?

Solamente el complejo de Manga con dos canchas de césped natural. Ahora tenemos el complejo de Melilla, que compramos hace dos años y que es propiedad de la SAD. El de Manga lo tenemos hace 15 años, renovamos la concesión de Antel y allí hicimos la cancha de sintético y tres canchas de césped natural. Son cuatro canchas en total. Y estamos construyendo vestuarios nuevos, y un gimnasio que ya está hecho. En Melilla hay seis canchas de primer nivel, en donde estamos terminando un gimnasio nuevo de 200 metros cuadrados con piso de goma para Primera y Tercera en el que estará una sala de aparatos, sala de recuperación y sanidad.

¿Cuántos funcionarios tiene el club?

Tenemos un técnico y un ayudante técnico en todas categorías de formativas, cuando antes teníamos un técnico para dos o tres categorías. Hemos evolucionado mucho en juveniles, y el último año salimos quintos en la tabla general.

¿Allí se vio la mano de Juan Ahuntchain, quien llegó en 2019 al club?

Juan está al frente del proyecto desde 2019, y ahora se incorporó Gustavo Ferreyra. Estamos apuntando mucho al área juvenil porque nosotros también entendemos que la única manera de hacer autosustentables la SAD es vendiendo jugadores. Un hecho no menor, que siempre hablamos con Juan Delgado y con Pablo Álvarez, los encargados del área deportiva, es que todos los jugadores que vienen a Boston River, o cuando Boston River compra una ficha, salen al exterior. Ronald Araujo, Alan Rodríguez, Gastón Álvarez, Leandro Suhr, Guzmán Rodríguez, Juan Rodríguez, Leonard Costa, Emmanuel Beltrán, Gianfranco Allalla, todos llegaron al club y terminaron en el exterior. O tenés a Bruno Damiani, que no jugaba en Nacional, llegó a Boston River y se potenció.

¿Este plan formó parte de la estrategia del grupo inversor?

Sí, la estrategia del grupo inversor fue comprar fichas de jugadores con cierta proyección, potenciarlos y venderlos. El primer caso fue el de Ronald Araujo, lo compramos a Rentistas, jugó un año y luego fue transferido a Barcelona. Lo mismo pasó con varios jugadores. Y hoy, además de eso, queremos sumarle que los jugadores juveniles del club empiecen a jugar en Primera. Esta es una etapa que empieza a florecer. Por ejemplo, la sub 13, que integran niños de 12 años, salió campeona en 2024. Eso es fruto de la captación, que es excelente. El equipo que trabaja en captación es de primer nivel. En todo eso son clavesLeón Bo, quien nos hizo realizar convenios con ligas regionales, además de Ahuntchain y, ahora, Ferreyra.

La calidad de juveniles de Boston River ha subido mucho, por la capacidad de los técnicos, la infraestructura. También el sintético nos ha dado una facilidad enorme porque llueva o no siempre se entrena. Y en primera división, si bien no pagamos salarios altos, los jugadores saben que vienen a Boston y salen para otro mercado. Porque tenemos gente que vende y las herramientas, entiendo yo, para que el jugador se sienta cómodo. Todos los jugadores que salen de Boston siempre quedan agradecidos y quieren volver. Tienen asistente social, psicólogo, nutricionista, canchas de primer nivel, y tenemos una casa-club en la sede de la asociación civil, donde viven entre 13 y 15 chiquilines del interior.

Decís con orgullo que fueron quintos en la tabla anual, ¿qué representa?

Es un reconocimiento enorme. Nosotros tuvimos hace dos años el infortunio de bajar a segunda división en juveniles y por primera vez en la historia las cinco categorías de un club fueron campeonas en la B. Ahora estamos en quinto lugar de la tabla general de Primera.

A nivel social, ¿cambió algo?

Sí. Por ejemplo, la idea es insertarnos de a poco en Manga. Tendremos un estadio allí en algún momento.

¿Estadio propio?

Sí, pero para jugar con los equipos chicos en el Campeonato Uruguayo, no estamos pensando en un estadio grande. Además hicimos un convenio de sinergia con la Intendencia de Florida, donde somos locales, y la gente de Florida, a la que hicimos socia de Boston River en forma gratuita tiene una tarjeta con un código con el que ingresan sin pagar a todos los partidos delocal de Boston. Hicimos más de 3.000 socios en Florida, nos acompañan a todos lados y ahora nos están pidiendo que pongamos ómnibus, cuando juguemos en Montevideo por Copa Libertadores. Ese es un lugar en el que hemos crecido muchísimo.

¿Por qué eligieron Manga?

Porque es uno de los lugares más populosos de Montevideo, donde hay más gente, es el lugar donde hay más liceos y escuelas públicas de Montevideo, y muchos chicos de las inferiores y la captación son de esa zona.

¿Cómo llegaron a Manga?

Esto ocurrió bajo la presidencia de Sebastián Bauzá en la AUF (2010-2014). En ese lugar entrenaba la selección de la B y nosotros necesitábamos un predio. Disputamos con varios clubes ese espacio, porque era un lugar estratégico. Fijate que tenés Manga, Piedras Blancas, Ruta 6, hay un montón de ómnibus metropolitanos que llegan hasta allí, a Belloni y Carlos A. López.

¿Y para qué el complejo de Melilla?

Porque alquilábamos, con una opción de compra, para que entrenara el plantel de Primera. Ese predio tenía un problema con el agua, para el riego, y antes de comprar hicimos un estudio, conseguimos agua, y compramos.

¿Hasta cuándo tienen el acuerdo con Florida para jugar en el Campeones Olímpicos?

Estimamos que vamos a renovar por todo el año.

¿Y dónde van a jugar la Copa Libertadores?

En el Estadio Centenario.

Hablabas que en un futuro tienen previsto hacer una cancha o sentar la base de Boston River en Manga. ¿Base de juveniles o base de Primera?

No, de Primera. De aquí a cinco años. Buscaremos construir una cancha con capacidad para llevar partidos con todos los clubes, menos con Nacional y Peñarol. Un estadio con capacidad para 2.500 personas. Hoy tenemos el predio, la cancha, algunas tribunas y debemos mejorar el cerramiento. De todas formas esto es un proyecto de aquí a cinco años.

¿El proyecto deportivo hacia dónde va?

Va a seguir el mismo rumbo, estar entre los ocho primeros del Campeonato Uruguayo para seguir clasificando a copas internacionales. En 2024 salimos terceros. Es difícil repetirlo porque cada vez la competencia es más ardua. Además, seguir potenciando a juveniles e invirtiendo bien en jugadores, que hasta ahora han salido todos al exterior.

Los clubes que funcionaron históricamente bajo el régimen tradicional de asociaciones civiles fueron mutando hacia SAD. Hoy más del 60% de los clubes que compiten en la AUF actúan bajo ese formato. A aquellos que aún no son SAD, ¿qué les dirías?

Creo que lo puedo decir en primera persona y con propiedad, porque lo viví primero como dirigente y ahora en este nuevo rol, que llegó un momento en que los recursos propios y lo que podíamos conseguir con gran esfuerzo, que permitieron llegar hasta ese momento en la asociación civil, ya no permitían competir en el mundo de hoy. Les diría que no tengan miedo, que haciendo un buen convenio con una sociedad anónima les podría llegar a recomendar con mucha humildad que sean parte de ese cambio.

¿Qué es ser parte de ese cambio?

Ser parte de ese cambio es, por ejemplo, el nuestro. Yo soy del club, soy el presidente de la SAD. En la SAD está trabajando como encargado de todo el complejo juvenil el presidente del Club Atlético Boston River. El presidente histórico de Boston River, que es mi socio y amigo Pérez Lauro, es el primer delegado del agua. En ese cambio lo importante es sentirse parte, y la integración será menos dolorosa. Sentirse parte, tratar de aportar desde el lugar que le toque dentro de la SAD en la medida que puedan o como lo hacían en la asociación civil. Creo que eso es un buen remedio para que el cambio no sea tan brusco.

¿Y el socio comercial en este caso tiene que tener alguna característica en particular?

El socio comercial debería tener la característica de confiar en las personas que ya están en la asociación civil. Obviamente, siempre al principio hay cierta protección de quienes llegan, pero se va generando confianza con los años. Yo hace 10 años que ya soy presidente de la SAD. Creo que es un camino no tan largo pero que hay que recorrerlo poco a poco.

¿Quiénes toman las decisiones de las contrataciones de jugadores que tienen proyección y son transferidos?

Esas inversiones son de de los accionistas.

Jugar Libertadores, ¿les aumenta el presupuesto?

No, el presupuesto no cambia. No nos podemos enloquecer por clasificar a la Libertadores. La inversión es la misma.

Si hoy Boston River no fuera una SAD, ¿dónde estaría?

Creo que había dos posibilidades: una, que ya no compitiéramos más en fútbol, pero seguiría la parte social; y la otra, seguiríamos en la segunda división profesional.

¿El próximo objetivo es ser campeón del Uruguayo?

Antes tenemos un paso intermedio, ganar un torneo corto, Apertura, Intermedio o Clausura.