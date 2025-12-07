El jugador titular de Nacional que Daniel Carreño se quiere llevar a su flamante club en Arabia Saudita
El exentrenador tricolor pretende a una de las figuras más importantes que tuvieron los albos para ganar la Liga AUF Uruguaya
7 de diciembre 2025 - 16:11hs
Daniel Carreño como técnico de Al-Riyadh de Arabia Saudita
Nacional se consagró campeón de la Liga AUF Uruguaya el domingo de la semana pasada tras vencer a su archirrival, Peñarol, 1-0 en el Gran Parque Central con un golazo sobre el final del alargue del delantero nigeriano Christian Ebere y los jugadores disfrutan de sus vacaciones. En tanto, Daniel Carreño, pretende a Christian Oliva para su flamante club en Arabia Saudita.
Los tricolores descansan en diferentes lugares del mundo de sus merecidos días libres.
Vale recordar que la actividad oficial de 2026 aún no se confirmó cuándo comenzará, aunque todo apunta a que será sobre fines de enero con la final de la Supercopa Uruguaya entre Nacional y Peñarol.
Oliva cerca de Arabia Saudita
El exdirector técnico de Nacional, entre otros, Daniel Carreño, firmó en las últimas semanas con Al-Riyadh de Arabia Saudita tras desvincularse de Wanderers.