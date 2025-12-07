Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / ARABIA SAUDITA

El jugador titular de Nacional que Daniel Carreño se quiere llevar a su flamante club en Arabia Saudita

El exentrenador tricolor pretende a una de las figuras más importantes que tuvieron los albos para ganar la Liga AUF Uruguaya

7 de diciembre 2025 - 16:11hs
Daniel Carreño como técnico de Al-Riyadh de Arabia Saudita

Daniel Carreño como técnico de Al-Riyadh de Arabia Saudita

Nacional se consagró campeón de la Liga AUF Uruguaya el domingo de la semana pasada tras vencer a su archirrival, Peñarol, 1-0 en el Gran Parque Central con un golazo sobre el final del alargue del delantero nigeriano Christian Ebere y los jugadores disfrutan de sus vacaciones. En tanto, Daniel Carreño, pretende a Christian Oliva para su flamante club en Arabia Saudita.

Los tricolores descansan en diferentes lugares del mundo de sus merecidos días libres.

Vale recordar que la actividad oficial de 2026 aún no se confirmó cuándo comenzará, aunque todo apunta a que será sobre fines de enero con la final de la Supercopa Uruguaya entre Nacional y Peñarol.

Oliva cerca de Arabia Saudita

El exdirector técnico de Nacional, entre otros, Daniel Carreño, firmó en las últimas semanas con Al-Riyadh de Arabia Saudita tras desvincularse de Wanderers.

Los hinchas de España vibran los partidos
MUNDIAL 2026

La molestia que generó en las últimas horas en España el partido ante Uruguay por el Mundial 2026

Mohamed Salah se tomó una selfie con Darwin Núñez tras sus dos goles para la victoria de Liverpool
FÚTBOL

Las duras declaraciones de Mohamed Salah, el mejor amigo de Darwin Núñez en Liverpool: dijo sentirse traicionado por el club y puso en duda su continuidad

El entrenador pretende contar con Christian Oliva, un jugador que fue fundamental en los tricolores para ganar la Liga AUF Uruguaya.

20251130 Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Según informó una fuente este domingo a Referí, están muy avanzadas las gestiones para que el volante se vaya a jugar al fútbol árabe.

Como informó Referí la semana pasada, Oliva es uno de los jugadores de Nacional que se irán del club en este período de pases.

Temas:

Nacional Christian Oliva Peñarol Christian Ebere Gran Parque Central Liga AUF Uruguaya Daniel Carreño

Seguí leyendo

Las más leídas

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi
AUTOMOVILISMO

Fernando Alonso, con su empresa A14 Management, firmó un acuerdo con Santiago Urrutia para desarrollar la carrera del piloto uruguayo

Luis Suárez en Inter Miami
LUIS SUÁREZ

El dueño del Inter Miami se refirió a la posible vuelta de Luis Suárez a Nacional: "La decisión queda por él"

Los hinchas de España vibran los partidos
MUNDIAL 2026

La molestia que generó en las últimas horas en España el partido ante Uruguay por el Mundial 2026

Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

El campeón uruguayo con Peñarol en 2024 que quiere Diego Aguirre para la temporada 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos