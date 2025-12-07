El jugador titular de Nacional que Daniel Carreño se quiere llevar a su flamante club en Arabia Saudita

Daniel Carreño como técnico de Al-Riyadh de Arabia Saudita

Nacional se consagró campeón de la Liga AUF Uruguaya el domingo de la semana pasada tras vencer a su archirrival, Peñarol, 1-0 en el Gran Parque Central con un golazo sobre el final del alargue del delantero nigeriano Christian Ebere y los jugadores disfrutan de sus vacaciones. En tanto, Daniel Carreño, pretende a Christian Oliva para su flamante club en Arabia Saudita.

Los tricolores descansan en diferentes lugares del mundo de sus merecidos días libres.

Vale recordar que la actividad oficial de 2026 aún no se confirmó cuándo comenzará, aunque todo apunta a que será sobre fines de enero con la final de la Supercopa Uruguaya entre Nacional y Peñarol.

El exdirector técnico de Nacional, entre otros, Daniel Carreño, firmó en las últimas semanas con Al-Riyadh de Arabia Saudita tras desvincularse de Wanderers.

El entrenador pretende contar con Christian Oliva, un jugador que fue fundamental en los tricolores para ganar la Liga AUF Uruguaya.

20251130 Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Según informó una fuente este domingo a Referí, están muy avanzadas las gestiones para que el volante se vaya a jugar al fútbol árabe.

Como informó Referí la semana pasada, Oliva es uno de los jugadores de Nacional que se irán del club en este período de pases.