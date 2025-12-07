El campeón uruguayo con Peñarol en 2024 que quiere Diego Aguirre para la temporada 2026

Peñarol fue eliminado por su archirrival, Nacional, el pasado domingo sobre el final del alargue de lo que hubiera sido el bicampeonato uruguayo, luego de un golazo de Christian Ebere que le dio la victoria a los tricolores por 1-0. Los carboneros quieren el regreso de Facundo Batista para la ofensiva de la temporada que viene.

El plantel carbonero fue inmediatamente licenciado hasta nuevo aviso por parte del técnico, Diego Aguirre, quien viajó unos días al exterior.

Según pudo saber Referí, el DT carbonero ya regresó y se encuentra en Montevideo, y ya mantuvo alguna conversación con el presidente Ignacio Ruglio.

Diego Aguirre, pese a las "vacaciones" ya piensa en lo que será el Peñarol 2026 en el que seguirá al mando del equipo.

En ese contexto, según pudo saber Referí, el entrenador quiere el retorno del delantero Facundo Batista.

Este futbolista fue muy importante en la temporada 2024 en la que Peñarol obtuvo el Campeonato Uruguayo de punta a punta.

Facundo Batista FOTO: L. Carreño

Batista disputó 23 encuentros con la camiseta aurinegra y convirtió 10 goles durante su pasaje, muchas veces, entrando desde el banco de suplentes.

Actualmente su ficha pertenece a Atlético Nacional de Medellín en el que también es suplente, pero también colaboró con lo suyo.

Tras 18 partidos disputados, anotó cuatro goles.

En Peñarol quieren el regreso de Facundo Batista para la temporada 2026 que Diego Aguirre ya comenzó a trabajar.