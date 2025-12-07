Dólar
El campeón uruguayo con Peñarol en 2024 que quiere Diego Aguirre para la temporada 2026

El entrenador de los carboneros va en busca de un futbolista que fue muy importante en el título del año pasado

7 de diciembre 2025 - 11:10hs
Diego Aguirre en Peñarol

Diego Aguirre en Peñarol

Peñarol fue eliminado por su archirrival, Nacional, el pasado domingo sobre el final del alargue de lo que hubiera sido el bicampeonato uruguayo, luego de un golazo de Christian Ebere que le dio la victoria a los tricolores por 1-0. Los carboneros quieren el regreso de Facundo Batista para la ofensiva de la temporada que viene.

El plantel carbonero fue inmediatamente licenciado hasta nuevo aviso por parte del técnico, Diego Aguirre, quien viajó unos días al exterior.

Según pudo saber Referí, el DT carbonero ya regresó y se encuentra en Montevideo, y ya mantuvo alguna conversación con el presidente Ignacio Ruglio.

Facundo Batista en el radar de Aguirre para Peñarol

Diego Aguirre, pese a las "vacaciones" ya piensa en lo que será el Peñarol 2026 en el que seguirá al mando del equipo.

Lionel Messi y Luis Suárez con la copa ganada con Inter Miami al obtener el torneo de la MLS de Estados Unidos
FÚTBOL

Mientras Nacional se ilusiona con su regreso, estos fueron los buenos números de Luis Suárez para ser campeón de la MLS en 2025

Flavio Perchman y Ricardo Vairo
FÚTBOL

El comunicado de Nacional respecto a los derechos de TV del fútbol uruguayo, que difiere totalmente con la postura de Peñarol y halaga lo hecho por la AUF

En ese contexto, según pudo saber Referí, el entrenador quiere el retorno del delantero Facundo Batista.

Este futbolista fue muy importante en la temporada 2024 en la que Peñarol obtuvo el Campeonato Uruguayo de punta a punta.

Facundo Batista
Facundo Batista

Facundo Batista

Batista disputó 23 encuentros con la camiseta aurinegra y convirtió 10 goles durante su pasaje, muchas veces, entrando desde el banco de suplentes.

Actualmente su ficha pertenece a Atlético Nacional de Medellín en el que también es suplente, pero también colaboró con lo suyo.

Tras 18 partidos disputados, anotó cuatro goles.

En Peñarol quieren el regreso de Facundo Batista para la temporada 2026 que Diego Aguirre ya comenzó a trabajar.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Nacional Christian Ebere Facundo Batista Atlético Nacional

