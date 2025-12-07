El campeón uruguayo con Peñarol en 2024 que quiere Diego Aguirre para la temporada 2026
El entrenador de los carboneros va en busca de un futbolista que fue muy importante en el título del año pasado
7 de diciembre 2025 - 11:10hs
Diego Aguirre en Peñarol
Peñarol fue eliminado por su archirrival, Nacional, el pasado domingo sobre el final del alargue de lo que hubiera sido el bicampeonato uruguayo, luego de un golazo de Christian Ebere que le dio la victoria a los tricolores por 1-0. Los carboneros quieren el regreso de Facundo Batista para la ofensiva de la temporada que viene.
El plantel carbonero fue inmediatamente licenciado hasta nuevo aviso por parte del técnico, Diego Aguirre, quien viajó unos días al exterior.
Según pudo saber Referí, el DT carbonero ya regresó y se encuentra en Montevideo, y ya mantuvo alguna conversación con el presidente Ignacio Ruglio.
Facundo Batista en el radar de Aguirre para Peñarol
Diego Aguirre, pese a las "vacaciones" ya piensa en lo que será el Peñarol 2026 en el que seguirá al mando del equipo.