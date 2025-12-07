El comunicado de Nacional respecto a los derechos de TV del fútbol uruguayo, que difiere totalmente con la postura de Peñarol y halaga lo hecho por la AUF

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, informó el jueves pasado que la venta de los derechos de televisión del fútbol uruguayo ascendió a US$ 270 millones para el período que irá del 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029.

La AUF licitó la venta de los derechos del fútbol local por primera vez en la historia luego de suscribir un contrato con Tenfield en 1998. El mismo, tras varias renovaciones, expira el 31 de diciembre de este año.

Esa licitación le permitió a la AUF lograr una venta en lotes separados (cable, streaming, publicidad, apuestas, torneos amateurs y mercado internacional) por la que embolsará US$ 67.547.000 por cada año de duración del contrato.

A esa cifra habrá que deducirle costos de producción que rondarán entre los US$ 6 millones y US$ 7 millones.

Son cifras similares a las que la AUF le presentó a los clubes el 21 de abril de 2025 tras el trabajo de la consultora EY.

El comunicado de Nacional al respecto y que difiere con la posición de Peñarol

Como informó Referí, el 22 de junio, antes de que se dieran por finalizadas, sin llegar a un acuerdo, las negociaciones entre AUF y Tenfield, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio declaró en Punto Penal: "Si se llega a una oferta de equis monto, es mejor asegurarse esa oferta a entrar en una licitación en la que a mi entender no va a participar nadie porque ya lo he dicho, si alguien fuera a participar seguro ya hubiera llamado a los presidentes de Peñarol y Nacional para decirles ‘Soy Mauro Más TV de Ucrania y vamos a participar’.

Pero la realidad indicará que a partir del 1° de enero de 2026 la torta de US$ 14 millones se agranda hasta llegar a más de US$ 67 millones, a los que hay que descontar los costos de producción.

Ruglio se declaró hincha de Tenfield públicamente en setiembre de 2023: "Yo soy hincha de Tenfield porque hace 20 años y pico trajo el negocio de la TV. Yo hace cinco años que escucho que viene un consorcio, que los jugadores van poner el no se qué".

Nacional emitió una carta abierta este sábado en el que muestra su parecer respecto a la licitación llevada a cabo por la AUF por los derechos de televisión y en la misma, apoya lo hecho por la Asociación, a la vez que claramente su posición es opuesta a la de Peñarol.

En la misma dice textualmente: "Carta abierta a la opinión pública: El Club Nacional de Football desde su fundación está comprometido con todo el fútbol uruguayo. Es parte de nuestra esencia velar por cosas que nos trascienden e implican a toda la institucionalidad del deporte. Es por ello que hoy celebramos el resultado del proceso de licitación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo llevado adelante por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)".

Y agrega: "Se trata de un hito relevante para el crecimiento del fútbol y para el fortalecimiento de todo su ecosistema: instituciones, futbolistas, hinchas y socios. La postura de Nacional ha sido determinante, pero también es destacable el modo en el que construimos nuestra posición. Escuchamos la voz de la Asamblea, atendimos el compromiso de los socios e interpretamos el pulso de los hinchas".

"A partir de todo ello, Nacional dijo presente en la AUF para impulsar transformaciones que benefician al conjunto del fútbol uruguayo. La apertura de un proceso competitivo, con reglas claras y orientado a maximizar el valor del producto fútbol, fue un paso fundamental para asegurar mejores ingresos, más inversiones, más desarrollo y mayor equidad entre todos los actores del sistema, demostrando que el valor se construye con transparencia, profesionalismo y confianza".

Y continúa: "Queremos destacar y reconocer el trabajo de la AUF en la conducción de esta etapa, donde Nacional ha sido clave para lograr el éxito de este proceso. Una vez más, como lo marca nuestra historia. Porque cuando el fútbol uruguayo crece, Nacional también crece. Y cuando Nacional se compromete, todo el fútbol uruguayo avanza. Un cordial saludo, Comisión Directiva Club Nacional de Football".

Aquí se puede ver esa carta abierta de Nacional: