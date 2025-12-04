Del "fútbol no vale US$ 50 millones" a "si hay licitación no se va a presentar nadie": lo que decían Palma, Dehl y Ruglio antes de que la AUF revelara sus ofertas por los derechos de TV del fútbol uruguayo

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, reveló este jueves que la venta de los derechos de televisión del fútbol uruguayo ascendió a US$ 270 millones para el período que irá del 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029.

La AUF licitó la venta de los derechos del fútbol local por primera vez en la historia luego de suscribir un contrato con Tenfield en 1998. El mismo, tras varias renovaciones, expira el 31 de diciembre de este año.

Esa licitación le permitió a la AUF lograr una venta en lotes separados (cable, streaming, publicidad, apuestas, torneos amateurs y mercado internacional) por la que embolsará US$ 67.547.000 por cada año de duración del contrato.

A esa cifra habrá que deducirle costos de producción que rondarán entre los US$ 6 millones y US$ 7 millones.

Son cifras similares a las que la AUF le presentó a los clubes el 21 de abril de 2025 tras el trabajo de la consultora EY.

El proceso para llegar a estos números fue áspero. La AUF se encontró con un bloque de clubes compacto que estaba muy decidido a que se renovara el contrato con Tenfield.

Las principales voces que respaldaron a Tenfield y se opusieron firmemente a los movimientos de la AUF fueron José Luis Palma, presidente de Liverpool, Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, e Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol.

Tenfield le estaba pagando a los clubes US$ 14 millones al año.

Antes del llamado a licitación, AUF y Tenfield negociaron de buena fe la renovación del contrato sin llegar a un punto de acuerdo.

Tenfield llegó a ofertar US$ 25 millones pero la AUF pretendía llegar a US$ 45 millones.

El día que Ignacio Ruglio vaticinó que en la licitación "no va a participar nadie"

Ignacio Ruglio, Eduardo Zaidensztat Ignacio Ruglio

El 22 de junio, antes de que se dieran por finalizadas, sin llegar a un acuerdo, las negociaciones entre AUF y Tenfield, Ruglio declaró en Punto Penal: "Si se llega a una oferta de equis monto, es mejor asegurarse esa oferta a entrar en una licitación en la que a mi entender no va a participar nadie porque ya lo he dicho, si alguien fuera a participar seguro ya hubiera llamado a los presidentes de Peñarol y Nacional para decirles ‘Soy Mauro Más TV de Ucrania y vamos a participar’.

Ese dinero que la AUF recaudará por esta venta de los derechos se destinará a los clubes que ahora deberán sentarse a negociar la forma del reparto del mismo.

Pero la realidad indicará que a partir del 1° de enero de 2026 la torta de US$ 14 millones se agranda hasta llegar a más de US$ 67 millones, a los que hay que descontar los costos de producción.

Ruglio se declaró hincha de Tenfield públicamente en setiembre de 2023: "Yo soy hincha de Tenfield porque hace 20 años y pico trajo el negocio de la TV. Yo hace cinco años que escucho que viene un consorcio, que los jugadores van poner el no se qué".

"Con José Fuentes nos reuníamos y le decíamos: 'Nacho (por Alonso), Tenfield nos está ofreciendo un retroactivo por 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de casi US$ 1,5 millón al año para Peñarol y Nacional. Quiere decir que Peñarol y Nacional reciben un extra de los años que quedan con contrato vigente (vence el 31 de diciembre de 2025) de casi US$ 8 millones, que es mucha plata. Nacional no quiso porque responde, para mí, políticamente a Alonso. Iban a las reuniones y decían: 'lo tuyo me sirve, pero si lo agarro me peleo con Alonso'. Eso lo vi yo, no me lo contó nadie. Pero como yo no tengo servidumbre con Alonso ni con Tenfield, yo decía: 'Nacho, traeme a alguien que me haga el retroactivo genuino", afirmó Ruglio.

Nacional definió su voto para aprobar los pliegos de licitación con un mandato de su asamblea representativa a su directiva. La asamblea siempre mantuvo la posición de ir a la licitación.

José Luis Palma: “El pliego está lleno de trampas y coartadas para desanimar oferentes”

Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV José Luis Palma 1 José Luis Palma Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El 25 de setiembre de este año, luego del trabajo de varias semanas llevado adelante por comisiones integradas por representantes de club junto con autoridades de la AUF, el Consejo de Liga del Fútbol Profesional votó por un abrumador 33 a 13 aprobar los pliegos de licitación presentados por la AUF.

“El pliego está lleno de trampas y coartadas para desanimar oferentes”, dijo entonces Palma, quien dispuso de 23 minutos para criticar el accionar de la AUF.

Sin embargo, se presentaron a la licitación 13 empresas que formalizaron 17 propuestas a la AUF.

“Es una carta de defunción del fútbol profesional porque lo único que teníamos hasta hoy los clubes del fútbol profesional eran los derechos de la organización de los campeonatos, con la salvedad que hay que respetar el régimen de ascensos y descensos, y la independencia económica, que hemos entregado. No nos queda nada. Estoy seguro que estamos firmando la carta de defunción del fútbol profesional”, aseguró Palma.

Daniel Viñas, representante de Miramar Misiones manifestó: “Nosotros tenemos una visión muy crítica de este pliego" y por esa razón votó en contra.

El delegado de Peñarol Julio Trostchansky comparó el pliego de licitación con un cáncer: "Esto es como cuando alguien piensa que un cáncer de un centímetro no va a hacer daño y piensa que porque tiene un centímetros va a poder ser curado. Pero el cáncer empieza a crecer, a crecer, a hacer metástasis y mata al organismo y mata a la persona que pensó que una cosa menor, como puede ser estar votando esto, termina con la vida de una persona o termina con la vida de los clubes como los conocemos hoy".

Ernesto Dehl: "El fútbol uruguayo no vale US$ 50 millones, no quiero fantasías"

Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV Ernesto Dehl presidente de Cerro Largo Ernesto Dehl Foto: Dante Fernandez / FocoUy

"Es fácil hablar, que venga una consultora y te diga que vale tanto, pero después ni el informe te dan. Es una falta de respeto lo que hacen. Todo es secreto en la AUF", le dijo el presidente de Cerro Largo Ernesto Dehl a Carve Deportiva, luego de que EY presentara su informe de abril.

"El fútbol uruguayo no vale US$ 50 millones, no quiero fantasías", agregó.

Ignacio Ruglio: "Lo que están diciendo es mentira, no van a aparecer US$ 45, US$ 50 millones"

Días después de que la AUF presentara su informe encomendado a la consultora EY, Ruglio dio declaraciones a El Espectador Deportes en la previa del partido de Copa Libertadores ante San Antonio Bulo Bulo: "Yo creo que si la torta es de US$ 70 millones nadie te va a repartir US$ 45, US$ 50 millones para tener que dar garantías por 200 millones por cuatro años. Vas a tener que hacer producción, pagar salarios para transmitir en todo Uruguay, pagar camiones, galpones, vas a tener que gastar un montón de dinero más los impuestos. El streaming no factura de la misma manera que facturaban los abonados del cable que viene a la baja y el streaming no es tan fácil de monetizar como era el cable".

"No creo que alguien que venga a hacer un negocio de US$ 65- US$ 70 millones reparta US$ 45-US$ 50 millones, si eso pasa vamos a estar locos de la vida y lo votamos con las dos manos. Ojalá aparezca el que reparta US$ 40 millones", agregó.

"Me tengo que parar de un lado de la vereda, están los que nos vienen mintiendo hace cinco años e intentaron demonizar a Tenfield, una empresa que ha cometido errores pero que por un acuerdo de privados se quedó con una porción muy grande de la torta y reparte poco entre los clubes por mérito de quien lo hizo y desmérito de los dirigentes, y en 2022 nos dijo a Peñarol y a Nacional que firmáramos con un retroactivo un 40% de US$ 20 millones, eran US$ 8 millones más por un año que en cuatro años eran US$ 32 millones más para los clubes. Esta gente nos privó de firmar eso y le dio esas ganancias a Tenfield", manifestó Ruglio.

"Hay actores mintiéndole a la gente diciendo que van a conseguir tres veces más"

Pocos días después, el 15 de mayo, en Carve Deportiva, Ruglio manifestó: "Hay actores que están mintiéndole a la gente y diciendo que van a conseguir tres veces más y que por esta patriada que han hecho son salvadores cuando son los mismos que votaron la renovación de los derechos en otro momento y que ahora se visten con otras ropas".

"Yo digo quién me parece que tiene que seguir Tenfield por lo que ha hecho en los últimos 30 años, por los respaldos que ha dado y porque es una empresa que deja sus dineros en Uruguay. A mí no me gusta que venga alguien del extranjero a llevárselo", agregó.

"Ahora presentan informes que son tan mentirosos y vergonzosos, que es impresentable", agregó Ruglio sobre el informe de EY al cual destacó Ignacio Alonso esta jornada porque dio los mismos números que se terminaron ofertando a la AUF para vender sus derechos.

"Se dice que el fútbol hoy pagan entre US$ 12 y US$ 14 millones, algunos dicen US$ 15 millones, y se dice que si vienen US$ 45 millones se va a triplicar y todo eso es mentira", dijo Ruglio. Finalmente, el monto ofertado llegó a más de US$ 67 millones sumando todos los lotes.

Cuando la negociación entre la AUF y Tenfield se cayó, Ruglio también soltó otro vaticinio que no se cumplió: dijo que Tenfield no se iba a presentar en la licitación pero la empresa licitó por los derechos de streaming, los derechos del exterior, la publicidad y merchansiing y el mercado de apuestas y, además, para realizar la producción audiovisual y comercial, es decir que ofertó por seis de los ochos llamados que abrió la AUF.

Tenfield tiene derecho hasta el 18 de diciembre para igualar las ofertas en las cuales no realizó la mejor propuesta económica.