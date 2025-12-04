¿Dónde vas a poder ver el fútbol uruguayo en 2026? El mapa tras la adjudicación de los derechos de TV

El anuncio de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) de las empresas preadjudicatarias de cada uno de los lotes de los derechos de televisión empezó a aclarar el panorama de cómo será la pantalla del fútbol en los próximos cuatro años .

Todo apunta a que el mapa del acceso al fútbol no variará demasiado: la lógica indica que se seguirá viendo a través de los mismos proveedores de cable y de streaming. La gran diferencia es que habrá más opciones en cuanto a la personalización (los periodistas que se verán en pantalla) y la posibilidad de algunas nuevas ofertas de acceso que aún deben terminar de cerrar.

Una cosa es segura desde ahora: la empresa Directv , que tiene un 30% del mercado de los cableoperadores, tendrá el fútbol uruguayo de forma directa . Ya lo tenía, pero para ofrecer el servicio a sus clientes comparaba los derechos y mostraba en la pantalla la señal de Tenfield. Ahora, al ser el adjudicatario de los derechos (ganó la licitación con el consorcio que formaron Torneos-Directv tras pagar US$ 31.800.000 ), tendrá sus propios periodistas.

En el cable, como Tenfield no presentó oferta, no podrá igualar. Así que como había informado Referí el 6 de noviembre , día de la presentación de las ofertas, la empresa que tiene el fútbol desde el año 1999 y hasta el 31 de diciembre ya no estará presente en la pantalla del fútbol en el cable.

El resto de los cables accederán al fútbol y será regulado por la AUF

En el nuevo mapa que se generó con el llamado a licitación que realizó la AUF, el consorcio Torneos-Directv está obligado, por las bases de la licitación, a negociar con todos aquellos que quieran comprar el producto del cable. Dependerá de que lleguen a un acuerdo, pero todas las negociaciones serán reguladas por la Asociación.

La AUF aclaró que impondrá reglas para evitar competencia desleal: no ocurrirá que el adjudicatario no le quiera vender a una empresa o que lo haga en un precio muy superior al valor del mercado.

Como ocurrió hasta ahora, todo apunta a que el resto de los cables tendrán el fútbol uruguayo con la personalización del producto que presente Torneo-Directv.

¿Cómo queda el streaming con un nuevo jugador?

La preadjudicataria del streaming fue el consorcio Team Click, integrado por Sportsmedia y Antel. Ofrecieron US$ 17,5 millones. De todas formas, según confirmó Referí, Tenfield igualará, de acuerdo a la cláusula prevista en el contrato actual, por tanto el producto será de la empresa.

Ahora bien: Tenfield necesitará una pantalla para mostrar el producto fútbol que personalizará con sus periodistas.

La intención, según confirmaron a Referí, es que llegue a todos los usuarios a través de las plataformas de streaming de los cableoperadores de Montevideo y del Interior, y de la pantalla de Disney+, por la que se ve actualmente.

Además, avanzan firmemente para llegar a AntelTV en un acuerdo diferente y en una negociación directa.

Esto es, por un lado: Tenfield buscará a partir del 1° de enero renovar el acuerdo con Sportsmedia, por el cual el fútbol puede verse en la pantalla de Disney+. Si ese acuerdo avanza permitirá a los usuarios de Antel acceder a los planes de Disney+, entre los que mantendrán el fútbol, como ocurrió hasta ahora.

Por otro, Tenfield buscará sumar a un nuevo jugador en una negociación directa con Antel para que su señal esté presente en AntelTV.

También analizan la posibilidad de generar otros canales de llegada a los usuarios finales con el streaming de Tenfield de forma directa. Una sería con una plataforma propia (hoy ya lo hace, ofreciendo el streaming de Goltv a usuarios del exterior).

¿Cuánto es el costo por usuario del fútbol?

Los US$ 31,8 millones que pagó Torneos-Directv por los derechos para el cable y la TV abierta permiten hacer un cálculo del costo por usuario del fútbol en cable.

El último informe de Ursec afirma que hay 406 mil usuarios de cable. Como la intención es venderla a todas las empresas de cable, el costo por usuario da US$ 79,5 por año por usuario, lo que da un piso de US$ 6,6 por mes. No todos los usuarios se abonan al cable por el fútbol.

A ese importe hay que sumarle impuestos, y finalmente la ganancia de la empresa, lo que permite fijar el costo por abonado en el entorno de entre US$ 9 y US$ 10 por mes de acuerdo a las estimaciones que hicieron para Referí. Ese es el costo aproximado que pagan hoy algunas de las empresas a Tenfield.

Por otro lado, el ganador del streaming (Tenfield) con su cláusula de igualación) pagará US$ 17,5 millones, aproximadamente un 45% menos que el del cable.

¿Qué dijo Ignacio Alonso sobre el precio que pagarán los usuarios a partir de 2026?

El presidente Ignacio Alonso anunció este jueves que los abonados del fútbol uruguayo no pagarán más para ver el producto fútbol.

En conferencia de prensa llevada a cabo en Washington, en el día previo al sorteo del Mundial de 2026, Alonso fue consultado directamente por el precio que deberá pagar el abonado para seguir viendo el fútbol uruguayo.

"Con lo del abonado me retrotraigo a la presentación del fútbol uruguayo que hicimos en abril sobre sus competencias, su valor, y el 31 de abril dijimos que ya se recaudaban US$ 65 millones y acá estamos llegando a la misma cifra. Quiere decir que no habría ninguna necesidad de que esto se refleje en un aumento de los costos para la gente. Sí tiene un aumento de calidad de lo que le llegue a la gente porque le vamos a dar un mejor producto", dijo.