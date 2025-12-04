Dólar
Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional desde Peñarol

El atacante termina contrato con Peñarol a fin de año y es uno de los nombres que maneja Nacional

4 de diciembre 2025 - 13:48hs
Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El período de pases del fútbol uruguayo arrancó fuerte con los rumores de un posible traspaso de Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol, a Nacional, su tradicional rival, luego de que en los últimos días desde los tricolores se manejara que había contactos por una figura de nombre que nunca había jugado en el club y que estaba cerca.

Finalmente, se supo que ese nombre es el de Maxi Silvera, según confirmaron a Referí desde los albos.

Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional

Fuentes tricolores indicaron a Referí que Silvera, delantero de 28 años que jugó en Peñarol las dos últimas temporadas, interesa al club de cara a 2026.

Por el momento no hay nada definido si bien ya hay contactos entre las partes.

Al jugador, que quedará libre, le interesa la posibilidad de jugar en Nacional.

Uno de los aspectos que se debe solucionar es el tema económico y el contrato que le ofrecerá el tricolor, que en la actual administración suele firmar vínculos por dos o tres años.

La resolución de la historia, por sí o por no para su llegada a Nacional, se definirá en los próximos días.

