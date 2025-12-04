Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional desde Peñarol
El atacante termina contrato con Peñarol a fin de año y es uno de los nombres que maneja Nacional
4 de diciembre 2025 - 13:48hs
Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FOTO: Gastón Britos/FocoUy
El período de pases del fútbol uruguayo arrancó fuerte con los rumores de un posible traspaso de Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol, a Nacional, su tradicional rival, luego de que en los últimos días desde los tricolores se manejara que había contactos por una figura de nombre que nunca había jugado en el club y que estaba cerca.
Finalmente, se supo que ese nombre es el de Maxi Silvera, según confirmaron a Referí desde los albos.
Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional
Fuentes tricolores indicaron a Referí que Silvera, delantero de 28 años que jugó en Peñarol las dos últimas temporadas, interesa al club de cara a 2026.