Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

¿Luis Suárez a Nacional en 2026? El tuit de Flavio Perchman que ilusiona a los hinchas de Nacional tras la invitación de Nicolás Lodeiro al Pistolero para que vuelva al club

Nicolás Lodeiro invitó a Luis Suárez a volver a Nacional para la temporada 2026

4 de diciembre 2025 - 8:45hs
Luis Suárez en Nacional
Luis Suárez en Nacional Foto: Federico Gutiérrez.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, publicó este jueves un tuit que ilusiona a los hinchas tricolores con un nuevo regreso de Luis Suárez al club, luego de su recordada vuelta en 2022 cuando jugó en el segundo semestre y ganó el Campeonato Uruguayo.

La posibilidad de un regreso del Pistolero, quien está terminando la temporada en Inter Miami, la abrió este miércoles su amigo Nicolás Lodeiro, actual integrante del plantel albo quien regresó a mitad de año al club en el que se formpo.

El sanducero fue consultado en rueda de prensa por si había hablado con Suárez tras el título de la Liga AUF Uruguaya logrado el pasado domingo.

0008698698.webp
¿Peleados nosotros? Godín y Suárez comparten mate con Lodeiro y Stuani
¿Peleados nosotros? Godín y Suárez comparten mate con Lodeiro y Stuani

“Hablo reseguido con él”, dijo. Y señaló que el delantero estaba: “Feliz primero por Nacional, feliz después por mí, me agradeció, estaba contento”.

los contratos de nacional que terminan a fin de ano y que jadson viera definira si continuan para 2026
NACIONAL

Los contratos de Nacional que terminan a fin de año y que Jadson Viera definirá si continúan para 2026

Mauricio Pereyra jugando con Nacional en 2025. (Archivo)
NACIONAL

Mauricio Pereyra se retira del fútbol tras salir campeón con Nacional: sus números en el 2025 y las estadísticas de su carrera

“Hablamos siempre”, dijo, y disparó: “Ojalá que pueda volver el Luis”.

Consultado por si le de vez en cuando le “tiraba” a Suárez la invitación para que vuelva, señaló: “Siempre le estamos tirando, uno sabe que él es hincha y siempre cuando sale la conversación se la tiramos”.

El tuit de Flavio Perchman

Este martes por la mañana, Perchman escribió un posteo que ilusionó a los hinchas tricolores que lo vincularon con la posibilidad del regreso de Suárez.

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football.

“Sí gente, hay chance…”, señaló en su cuenta de X, con el hashtag “#BiNacional2026”, señalando que los albos irán en busca de un segundo título consecutivo en 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlaCePer/status/1996526986878136416&partner=&hide_thread=false

Por el momento, desde Nacional no ha habido un contacto formal con Suárez debido a que el atacante está en la definición del título de la MLS de Estados Unidos, con la final que Inter Miami jugará ante Vancouver Whitecaps este sábado a la hora 16:30.

#SuarezaNacional

Las repercusiones sobre la posibilidad de que Suárez regrese a los tricolores posicionó al hashtag #SuarezaNacional como principal tendencia en la red social X este jueves por la mañana.

Ese HT fue el que utilizaron los hinchas para la campaña con la que convencieron al goleador para que regrese en 2022.

También aparecen "Flavio" y "Lodeiro" entre las tendencias.

#SuarezaNacional
Volvió el hashtag de Luis Suárez

Volvió el hashtag de Luis Suárez

Temas:

Luis Suárez Flavio Perchman Nacional Nacional Campeonato Uruguayo Nicolás Lodeiro

Seguí leyendo

Las más leídas

El DT de Escocia sobre enfrentar a Uruguay en el Mundial de Rugby 2027: Manuel Ardao es uno de los mejores pescadores del mundo

El DT de Escocia sobre enfrentar a Uruguay en el Mundial de Rugby 2027: "Manuel Ardao es uno de los mejores pescadores del mundo"

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol
PEÑAROL

Los pecados que cometió Peñarol en el año y que lo condenaron a abdicar el título de campeón uruguayo ante Nacional

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay
MUNDIAL 2026

Sorteo del Mundial 2026 de FIFA: ¿Cuál es el peor y el mejor escenario que le puede tocar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en los grupos?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos