¿Luis Suárez a Nacional en 2026? El tuit de Flavio Perchman que ilusiona a los hinchas de Nacional tras la invitación de Nicolás Lodeiro al Pistolero para que vuelva al club
Nicolás Lodeiro invitó a Luis Suárez a volver a Nacional para la temporada 2026
4 de diciembre 2025 - 8:45hs
Luis Suárez en Nacional Foto: Federico Gutiérrez.
El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, publicó este jueves un tuit que ilusiona a los hinchas tricolores con un nuevo regreso de Luis Suárez al club, luego de su recordada vuelta en 2022 cuando jugó en el segundo semestre y ganó el Campeonato Uruguayo.
La posibilidad de un regreso del Pistolero, quien está terminando la temporada en Inter Miami, la abrió este miércoles su amigo Nicolás Lodeiro, actual integrante del plantel albo quien regresó a mitad de año al club en el que se formpo.
El sanducero fue consultado en rueda de prensa por si había hablado con Suárez tras el título de la Liga AUF Uruguaya logrado el pasado domingo.
“Hablo reseguido con él”, dijo. Y señaló que el delantero estaba: “Feliz primero por Nacional, feliz después por mí, me agradeció, estaba contento”.
“Hablamos siempre”, dijo, y disparó: “Ojalá que pueda volver el Luis”.
Consultado por si le de vez en cuando le “tiraba” a Suárez la invitación para que vuelva, señaló: “Siempre le estamos tirando, uno sabe que él es hincha y siempre cuando sale la conversación se la tiramos”.
El tuit de Flavio Perchman
Este martes por la mañana, Perchman escribió un posteo que ilusionó a los hinchas tricolores que lo vincularon con la posibilidad del regreso de Suárez.
“Sí gente, hay chance…”, señaló en su cuenta de X, con el hashtag “#BiNacional2026”, señalando que los albos irán en busca de un segundo título consecutivo en 2026.
Por el momento, desde Nacional no ha habido un contacto formal con Suárez debido a que el atacante está en la definición del título de la MLS de Estados Unidos, con la final que Inter Miami jugará ante Vancouver Whitecaps este sábado a la hora 16:30.
#SuarezaNacional
Las repercusiones sobre la posibilidad de que Suárez regrese a los tricolores posicionó al hashtag #SuarezaNacional como principal tendencia en la red social X este jueves por la mañana.
Ese HT fue el que utilizaron los hinchas para la campaña con la que convencieron al goleador para que regrese en 2022.
También aparecen "Flavio" y "Lodeiro" entre las tendencias.