Flamengo se coronó campeón de Brasil y concretó su doblete: De Arrascaeta y Varela fueron titulares en la consagración y De la Cruz tuvo minutos

Con Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela como figuras, el Flamengo se coronó campeón del Brasileirao tras vencer a Ceará por 1-0 este miércoles por la noche, con lo que concretó su doblete de títulos después de lograr la Copa Libertadores el pasado 29 de noviembre.

El "Mengao" ya venía de fiesta tras obtener su cuarta Libertadores , y consagrarse como el primer equipo brasileño en alcanzar tal hito, al vencer 1-0 a Palmeiras en la final disputada este domingo en Lima, pero sabía que tres días después debía enfrentar a Ceará para cerrar la pelea de la liga brasileña , que también disputaba con el "Verdao".

Con De Arrascaeta y Varela desde el arranque, Nicolás de la Cruz desde el banco y sin Matías Viña entre los convocados, el equipo de Filipe Luis salió decidido a vencer el partido desde el arranque y dominó tanto la posesión como las chances, pero no le fue tan sencillo abrir el partido.

Sobre el final de la primera mitad, a los 37 minutos, el colombiano Jorge Carrascal recibió una pelota cerca del vértice izquierdo del área y puso un pase al vacío para Samuel Lino , que la recibió en carrera luego de que Jorginho dejara pasar el balón para sorprender a la defensa. El extremo cruzó la pelota por debajo de las piernas del golero Bruno y puso el 1-0 que luego sería definitivo.

De Arrascaeta fue sustituido a los 63 minutos por Gonzalo Plata, y a los 85 minutos ingresó De la Cruz, que ha perdido lugar en el "Mengo" con sus problemas en las rodillas. Varela, en tanto, disputó los 90 minutos.

Con su victoria Flamengo alcanzó los 78 puntos y superó por cinco unidades a Palmeiras a falta de una fecha por disputarse. Durante la temporada el equipo de Río de Janeiro ganó 23 partidos, empató nueve y perdió cinco. Fue el equipo más goleador con 75 tantos y el menos goleado, con solo 24 goles recibidos.

Las estadísticas de los cuatro uruguayos del Flamengo campeón de Brasil y de América

El máximo goleador de Flamengo en la liga fue Giorgian de Arrascaeta, que aportó 18 tantos y 14 asistencias para el título del conjunto carioca. El uruguayo está cerrando la mejor temporada de su carrera, con 23 goles y 18 asistencias en 61 partidos. Ayer obtuvo su tercera liga brasileña con el "Mengao", a lo que suma tres Libertadores, una Recopa Sudamericana, dos Copa de Brasil, tres supercopas y cinco torneos cariocas, para un total de 17 títulos.

8329b58ce47c874b7ef680ffb1b53414d183feecw Giorgian de Arrascaeta celebra el título del Brasileirao Foto: EFE

Varela fue otro de los jugadores clave en esta temporada del "Mengo". Disputó 20 partidos en el Brasileirao, torneo en el que tuvo pocos minutos al final de la temporada para ser titular en la Libertadores, donde jugó 12 de los 13 partidos de su club y casi no se perdió ningún minuto desde los octavos de final. En total jugó 48 partidos en la temporada, con dos goles y cinco asistencias.

De la Cruz, en tanto, tuvo una temporada marcada por sus problemas físicos, pero eso no le impidió jugar 31 partidos durante el año, en los que anotó un gol por Libertadores. En la liga brasileña jugó 19 encuentros con 1.019 minutos en cancha, un promedio de 53 minutos por partido.

El uruguayo con menos minutos en la temporada del "Mengao" fue Viña, quien solo vio actividad en 10 partidos del 2025, con 342 minutos en cancha (un promedio de 34 minutos por partido). El lateral izquierdo volvió a las canchas en mayo tras una larga recuperación por una rotura de ligamentos y nunca logró consolidarse en el equipo. Jugó su último partido como titular el 29 de setiembre, cuando disputó 45 minutos en la victoria 2-1 de Flamengo contra Corinthians, pero luego de ello solo jugó dos minutos en los siguientes 13 partidos.