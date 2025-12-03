Dólar
El Observador / Rugby / Escocia

El DT de Escocia sobre enfrentar a Uruguay en el Mundial de Rugby 2027: "Manuel Ardao es uno de los mejores pescadores del mundo"

Gregor Townsend destacó la inteligencia de Los Teros en el partido que jugaron en 2024: “Se adaptaron muy bien en su defensa a los cambios estratégicos que planteamos”

3 de diciembre 2025 - 11:23hs
El Observador | Ignacio Chans

Por  Ignacio Chans

Tras el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027 realizado este miércoles, el entrenador de Escocia Gregor Townsend habló en conferencia de prensa sobre el grupo que le tocó a su selección, que incluye a Uruguay, Irlanda y Portugal.

“Guardo mucho respeto por Uruguay y Portugal”, dijo Townsend, que anotó un try en la victoria de su selección ante Los Teros en su primer duelo entre ambos, en 1999. “No lo recordaba. Es de una era diferente. Los recuerdos de ese torneo son lejanos, el rugby era otro”, dijo.

Consultado por El Observador sobre qué recordaba del duelo de 2024 en Montevideo (victoria escocesa 31-19), Townsend destacó primero al tercera línea Manuel Ardao: “Uruguay jugó muy bien aquel partido, era muy bueno en el breakdown, Ardao es uno de los mejores pescadores del mundo”.

“Se adaptaron muy bien en su defensa a los cambios estratégicos que planteamos. Fueron muy inteligentes, y además son muy pasionales y competitivos. Fue un partido cerrado, y ellos juegan con Argentina todos los años, lo cual los ayuda a mejorar. Tuvieron una muy buena gira de noviembre ante Portugal, Rumania, All Blacks XV. Tienen competencia de calidad y van a seguir mejorando”, agregó..

Mundial de Rugby 2027: se sorteó el grupo de Los Teros y es uno de los más duros

Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby

Hasta cuándo hay Super Rugby Américas asegurado, la chance del Mundial 2035 en Sudamérica y la paz con World Rugby: entrevista a Marcello Calandra

Sobre Portugal, Townsend indicó. “Portugal y Uruguay van a ser muy peligrosos. Jugamos con Portugal el año pasado, el score fue alto (59-21) pero Portugal hizo muchas cosa buenas y sabemos cómo jugó el último mundial. A veces es difícil jugar contra equipos de los que sabes poco. No los vamos a tomar a la ligera”.

Temas:

Escocia Rugby Mundial de rugby

