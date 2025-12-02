Guía del sorteo del Mundial de Rugby 2027: qué grupo le puede tocar a Uruguay y cómo será el torneo

Este martes se realizará el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027. Dos años antes de su realización, Argentina, Uruguay y Chile sabrán sus rivales, aunque habrá que esperar un mes para saber fecha y hora de los partidos.

El sorteo será a la hora de la mañana 6 de esos tres países, y podrá verse en vivo a través de tv cable en ESPN, y en streaming por RugbyPass TV y Disney+.

En esta nota, una guía detallada de todo lo que hay que saber.

El Mundial 2027 estrena formato. El torneo sube a 24 selecciones, desde los 20 que estuvieron entre 1999 y 2023.

Samoa clasificó con drama y están los 24 equipos del Mundial de Rugby: Uruguay al bombo 3 y se ilusiona con octavos de final

El nuevo proyecto de dos referentes de Los Teros: una clínica de juveniles para reconectar con la comunidad del rugby

Qualified Teams

Hasta ahora los 20 equipos se dividían en cuatro series de cinco equipos. Cada país jugaba cuatro partidos en la serie, y luego los dos mejores clasificaban a cuartos de final.

Ahora serán seis grupos de cuatro equipos. A pesar de que sube la cantidad de participantes, la primera fase será dos semanas más corta, ya que bajará de cinco a tres fechas. Se integra una fase de octavos de final, a la que clasificarán los dos mejores de cada serie y los cuatro mejores terceros. Con eso se abre la posibilidad para muchos países, incluido Uruguay, de clasificar a segunda fase.

Además, los partidos subirán de 48 a 52, aunque los que lleguen a semifinales seguirán jugando siete.

Tournament Bracket

Bombos del sorteo

Los países fueron divididos en cuatro bombos, según el ranking mundial a fines de noviembre. De los sudamericanos, Argentina (6° del mundo) será cabeza de serie, mientras que Uruguay (14°) y Chile (17°) irán al bombo 3, lo que les asegura un rival en los papeles más débil en la serie. Eso salvo que les toque Samoa, que clasificó por el repechaje final tras haber presentado un equipo B durante el resto de la eliminatoria.

Bombo 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia, Argentina

Bombo 2: Australia, Fiji, Escocia, Italia, Gales, Japón

Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile, Tonga

Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabwe, Canadá

Draw bands

El local no es cabeza de serie

Australia no quedó entre los seis primeros del ranking, por lo que no será cabeza de serie. Sin embargo, si está fijo en el Grupo A, por lo que será A2.

Cómo es el orden del sorteo

Las primeras bolillas sorteadas serán las del bombo 4, y de ahí se irá para atrás. O sea que, cuando salgan Uruguay y Chile, ya sabrán qué rival del bombo 4 les toca.

Los grupos E y F tienen ventaja, al menos en los papeles: se asegurarán que no se enfrentarán a un ganador de grupo hasta semifinales.

RWC Australia 2027 - Host Cities (1x1)

Cuando se sabrán los partidos

Si bien este miércoles tendremos ya los grupos, habrá que esperar hasta el 3 de febrero para saber los fixtures, y con ello fecha y hora de cada partido.

¿Por qué el sorteo se realiza tan temprano?

Habitualmente los mundiales de rugby se sortean con mucho tiempo de antelación. Para Francia 2023 el sorteo se hizo en diciembre de 2020, cuando solo había 12 equipos seguros, clasificados automáticamente. Este será el primer sorteo con los 24 equipos clasificados.

World Rugby achicó el pazo entre sorteo y mundial, pero igual dejó un tiempo amplio de dos años. El objetivo es que las entradas se lancen a la venta con los partidos ya asignados, de manera de facilitarle la tarea a los fans a la hora de comprar los boletos, y poder venderlos durante mucho tiempo antes.

Además, desde 2026 se jugarán dos nuevos torneos de selecciones: la Nations Championship (nivel A) y la Nations Cup (nivel B), que jugarán los 24 clasificados al Mundial. Por eso World Rugby necesitaba tener los equipos en 2025.

¿Cuál sería un grupo menos difícil para Uruguay o Chile?

Si le tocaran los rivales más débiles de cada bombo, el grupo ideal de Uruguay se vería de la siguiente manera

Bombo 1 (no hay rivales accesibles): Argentina/Irlanda/Francia

Bombo 2: Gales/Japón/Italia

Bombo 3: Uruguay/Chile

Bombo 4: Hong Kong/Zimbabwe

Claramente no sería favorito contra ninguno de los del bombo 1 ni bombo 2, pero tendría chance de pelear contra los del 2, y sería claro favorito contra los del 4.

¿Cuál sería el grupo más difícil para Uruguay o Chile?

Bombo 1: Sudáfrica/Nueva Zelanda

Bombo 2: Australia/Escocia

Bombo 3: Uruguay/Chile

Bombo 4: Samoa

En ese grupo, si Samoa va con su mejor equipo posible, las chances de ganar un partido se reducen considerablemente.

El grupo más accesible para Argentina:

Bombo 1: Argentina

Bombo 2: Japón

Bombo 3: Chile

Bombo 4: Hong Kong

El grupo más difícil para Argentina:

Bombo 1: Argentina

Bombo 2:Australia

Bombo 3: Georgia

Bombo 4: Samoa

Como no hay restricciones geográficas en el grupo, a Argentina le podría tocar Uruguay en el grupo, o Chile, como pasó en 2023. De hecho podría haber tres americanos en un grupo: Argentina, Canadá y uno de Uruguay, Chile o Estados Unidos (los tres están en el bombo 3).

También podría haber un grupo 100% oceánico: Nueva Zelanda, Australia o Fiji, Tonga y Samoa. O un grupo 100% europeo: Francia/Irlanda/Inglaterra, Escocia/Italia/Gales, Georgia/España, Portugal/Rumania.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

El 18 de febrero, ya con los fixtures definidos, se hará una preventa para fans registrados. En el transcurso de ese mes se lanzarán paquetes de viaje con entrada incluida y experiencias premium.

En mayo de 2026 se lanzará la venta general.