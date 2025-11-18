Samoa clasificó con drama y están los 24 equipos del Mundial de Rugby: Uruguay al bombo 3 y se ilusiona con octavos de final

Samoa ganó angustiosamente su boleto al Mundial de Rugby Australia 2017 tras empatar ante Bélgica 13-13 en el partido definitorio del Final Qualification Trophy que se disputó en Dubai. Los isleños consiguieron 14 puntos en la tabla de posiciones del cuadrangular, contra 13 de Bélgica, con lo que lograron su pasaje por el mínimo margen posible.

Los oceánicos sufrieron todo su camino al Mundial: eran favoritos a lograr el pasaje en la primera instancia, la Pacific Nations Cup, pero terminaron últimos tras Japón, Fiji, Canadá, Tonga y Estados Unidos, en un torneo en el que le faltaron sus mejores figuras.

Con el mismo plantel perdió el playoff ante Chile, con lo que debió jugar el repechaje final, en el que se reforzó bastante más pero de todos modos ganó sin convencer ante Brasil, Namibia y Bélgica.

El empate de Samoa, además de definir los 24 clasificados, deja prácticamente definidos los bombos para el sorteo. Aún a falta de un fin de semana de ventana internacional de noviembre, el ranking seguramente no tendrá cambios en sus cuatro estamentos. El único cambio que puede haber es el de Georgia y Japón, que juegan el sábado en Batumi: si ganan los japoneses suben al 2 y Georgia baja al 3.

Para Uruguay el empate de Samoa fue una buena noticia: hasta ahora debía asegurarse perder por hasta 15 puntos ante Rumania el sábado en Bucarest para no caer al puesto 19 (hoy ocupa el 15). Ahora, aunque pase eso, solo puede caer al 18, porque el 19 es Samoa, quer perdió 0,51 puntos con el empate. Con los samoanos (que seguramente se refuercen para el Mundial) en el bombo 4, puede darse un grupo de la muerte en el mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rugbyworldcup/status/1990835843611648074&partner=&hide_thread=false Locked in



Your 24 qualified nations for #RWC2027 pic.twitter.com/w2VjIx7gGv — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 18, 2025

Uruguay ocupa su segunda mejor posición histórica (fue 14° en 2004), por lo que, más allá de estar firme en el bombo 3, la victoria será importante para seguir posicionado allí.

Uruguay ocupará el bombo 3 junto a Japón, España, Estados Unidos, Chile y Tonga. El 2 tendrá como particularidad que estará el local Australia.

El Mundial se juega en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Clasifican a octavos de final los dos primeros de cada serie y los dos mejores terceros.

Para Uruguay y para Chile se abre una oportunidad histórica de clasificar a segunda fase, cosa que hasta ahora era prácticamente imposible ya que jugaban 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco, y clasificaban los dos primeros a cuartos de final.

Además, con una buena serie se abre la oportunidad de ganar hasta dos partidos.

El sorteo de los grupos de la Copa del Mundo 2027 se realizará el próximo 3 de diciembre en Australia,.

Bombo 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia, Argentina

Bombo 2: Australia, Fiji, Escocia, Italia, Georgia, Gales

Bombo3: Japón, España, Uruguay, Estados Unidos, Chile, Tonga

Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Canadá, Zimbabwe