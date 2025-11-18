Dólar
/ Nacional / ATENTADO

Directora del INR amenazada por delincuentes: "Siempre estamos alertas" pero "no deja de sorprender"

En la madrugada del domingo delincuentes dispararon contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación y dejaron un mensaje amenazante

18 de noviembre 2025 - 16:34hs
La directora del INR, Ana Juanche

La directora del INR, Ana Juanche

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, que fue amenazada el fin de semana por delincuentes que atentaron contra la sede y dejaron un mensaje escrito, aseguró que la investigación está "cerca" de dar con los responsables.

Consultada por si sentía "sorpresa" ante este hecho, Juanche respondió: "Siempre estamos alertas, no deja de sorprender porque de alguna forma uno espera que estas cosas no sucedan en el país".

En diálogo con CW33 de Florida, departamento al que asistió para participar en una actividad, Juanche dijo que está "sobrellevando" la situación y esperando los resultados de la investigación.

En la madrugada del domingo delincuentes llegaron en moto al local del INR ubicado en Cerro Largo, entre Andes y Florida, y dispararon varias veces contra las ventanas, además de arrojar una piedra envuelta en un papel que llevaba el mensaje: "Ojo x ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro".

La nota estaba dirigida a Juanche, quien recibió en las horas posteriores la solidaridad de dirigentes políticos de todos los partidos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, atribuyó este lunes en una rueda de prensa al trabajo policial como uno de los motivos del ataque.

"Ya tenemos muy claros los motivos: cuando se encarcela a líderes de bandas criminales como está haciendo actualmente el Ministerio del Interior esto tiene un efecto prácticamente reflejo dentro de la cárcel", afirmó.

Y agregó: "Porque no solamente se encarcela a líderes de bandas, sino que además se los neutraliza dentro de la cárcel, donde el INR tiene el completo dominio de lo que está sucediendo".

Sobre los detalles de la investigación, el exfiscal prefirió no ahondar, porque de la reserva depende el éxito de la operación.

