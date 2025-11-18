Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
niebla
Miércoles:
Mín  16°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Una mujer de 26 años fue asesinada en su casa de Marindia; le dispararon varias veces desde la calle

El homicidio ocurrió en la madrugada de este martes en una casa de la calle Mburucuyá. La víctima no tenía antecedentes penales

18 de noviembre 2025 - 17:12hs
22072022-DSC_0003 (1)

Una mujer de 26 años fue asesinada este martes en la madrugada dentro de su casa del balneario Marindia de Canelones.

Según detalló la Jefatura de Policía de Canelones, el crimen ocurrió en una casa ubicada en las calles Mburucuyá y Piri.

La Policía llegó al lugar advertida por un vecino de la zona. Al ingresar a la vivienda, encontraron el cadáver en la cocina con una herida de bala en el pecho.

Más noticias
White Image
MONTEVIDEO

Persecución y disparos: ladrón robó camioneta, la quiso vender en redes y escapó cuando llegó la Policía

video: un hombre en situacion de calle amenazo a una mujer, causo danos en su auto y fue detenido en cordon
MONTEVIDEO

Video: un hombre en situación de calle amenazó a una mujer, causó daños en su auto y fue detenido en Cordón

Además, detectaron varios impactos de bala en ventanas, puerta y pared. En la calle se hallaron varias vainas.

Según contó un vecino, se escucharon varios disparos sobre las 2:00 en la zona.

La víctima no tenía antecedentes penales.

El caso está en manos de la fiscal Tania Vidal de Atlántida y el Departamento de Homicidios.

Temas:

asesinada policiales Canelones homicidio

Seguí leyendo

Las más leídas

Valeria de Angeli y Diego Lois, fundadores de Rebío
HISTORIA

El matrimonio uruguayo que creó su propia línea de productos de limpieza ecológicos, llegaron a las farmacias y ahora quieren conquistar a las grandes superficies

La multinacional UKG cierra sus operaciones en Uruguay y despide a 300 profesionales

La multinacional UKG cierra sus operaciones en Uruguay y despide a 300 profesionales

Archivo. Inauguración del monumento a Wilson Ferreira sobre la rotonda de Avenida de las Américas y la Interbalnearia
RUTA 101

MTOP apuesta por un viaducto en avenida de las Américas hacia el aeropuerto tras matar la idea del intercambiador anunciado por el gobierno de Lacalle Pou

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos