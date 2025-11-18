Una mujer de 26 años fue asesinada en su casa de Marindia; le dispararon varias veces desde la calle

Una mujer de 26 años fue asesinada este martes en la madrugada dentro de su casa del balneario Marindia de Canelones.

Según detalló la Jefatura de Policía de Canelones, el crimen ocurrió en una casa ubicada en las calles Mburucuyá y Piri.

La Policía llegó al lugar advertida por un vecino de la zona. Al ingresar a la vivienda, encontraron el cadáver en la cocina con una herida de bala en el pecho.

Además, detectaron varios impactos de bala en ventanas, puerta y pared. En la calle se hallaron varias vainas.

Según contó un vecino, se escucharon varios disparos sobre las 2:00 en la zona.

La víctima no tenía antecedentes penales.

El caso está en manos de la fiscal Tania Vidal de Atlántida y el Departamento de Homicidios.