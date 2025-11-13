Un ladrón robó una camioneta, el dueño la encontró en redes y pactó un encuentro para "comprarla": la Policía la recuperó tras persecución y disparos

Un delincuente robó una camioneta en Tres Cruces el lunes y lo detuvieron hoy

Este jueves un hombre de 27 años fue detenido por la Policía luego de ser perseguido durante varias cuadras, desde Tres Cruces a La Blanqueada. El detenido, con antecedentes penales, había robado una camioneta el lunes pasado y la intentaba vender en redes, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el propietario del vehículo, quien había denunciado el robo a principios de semana, reconoció su camioneta en una publicación y acordó con el delincuente un encuentro para la supuesta compra de su camioneta .

Cuando el ladrón llegó al lugar la Policía procedió a interceptarlo , pero el delincuente emprendió la huida, lo que originó una persecución por varias cuadras.

MALDONADO La Policía busca a hombre condenado por homicidio que escapó durante salida autorizada: tenía consulta médica y rompió la tobillera

HOMICIDIO Policía investiga la muerte de dos hombres en Paysandú: fueron encontrados acribillados dentro de un auto

La Policía disparó varias veces a las ruedas del vehículo para detenerlo, logrando finalmente interceptarlo en el cruce de las calles Juan Arrieta y Juan Cabal, en el barrio Larrañaga .

A raíz de la persecución, un móvil policial impactó contra la camioneta en la cual circulaba el hombre de 27 años, según pudo saber El Observador.

En el vehículo los efectivos hallaron un arma de fuego de tipo pistola. El detenido, quien posee tres antecedentes penales, fue reducido y puesto a disposición de la Fiscalía.

En diálogo con el consignado medio, una vecina de la zona relató cómo vivió la situación. "Estaba haciendo tiempo para llevar a mi hijo a la escuela, después de las 7:30. De repente vi patrulleros persiguiendo una camioneta, sentí tiros y la chocaron acá. Lo detuvieron, lo esposaron, fue todo tipo película, muy rápido", relató.