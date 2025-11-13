Justicia prorrogó por 90 días el periodo para presentar la lista de acreedores de Conexión Ganadera

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La Justicia accedió este miércoles a prorrogar la fecha para presentar la lista de acreedores y el inventario correspondiente a los damnificados por el quiebre del fideicomiso pecuario Conexión Ganadera.

El síndico Alfredo Ciavattone había solicitado a la Justicia una prórroga de 90 días y el juez titular de la sede de Concurso de Primer Turno, Leonardo Méndez, accedió al pedido, por lo que ahora la publicación de la lista quedará para después de la feria judicial.

La lista de acreedores está integrada por todos los damnificados y detalla todas las deudas pendientes. Incluye a los inversores (más de 4.300) y demás actores, como bancos, proveedores, empleados y distintos organismos del Estado, como la DGI.

Cuando se conozca la lista, también se definirán los montos de cada uno y el orden en que recibirían el pago de lo adeudado de acuerdo a su prioridad.

Dos de los responsables de Conexión Ganadera se encuentran en prisión: Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow. Otro fundador, Gustavo Basso, se suicidó en su auto antes de que se conociera la caída de su compañía y su viuda, Daniela Cabral, se encuentra en prisión domiciliaria en un apartamento de Punta del Este.