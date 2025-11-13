Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / CONEXIÓN GANADERA

Justicia prorrogó por 90 días el periodo para presentar la lista de acreedores de Conexión Ganadera

La presentación de este informe quedará para después de la feria judicial, a pedido del síndico que trabaja en el caso Conexión Ganadera

13 de noviembre 2025 - 13:23hs
Damnificados Conexión Ganadera
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La Justicia accedió este miércoles a prorrogar la fecha para presentar la lista de acreedores y el inventario correspondiente a los damnificados por el quiebre del fideicomiso pecuario Conexión Ganadera.

El síndico Alfredo Ciavattone había solicitado a la Justicia una prórroga de 90 días y el juez titular de la sede de Concurso de Primer Turno, Leonardo Méndez, accedió al pedido, por lo que ahora la publicación de la lista quedará para después de la feria judicial.

La lista de acreedores está integrada por todos los damnificados y detalla todas las deudas pendientes. Incluye a los inversores (más de 4.300) y demás actores, como bancos, proveedores, empleados y distintos organismos del Estado, como la DGI.

Más noticias
justicia confirmo lavado y prision para iewdiukow: puso bajo resguardo su patrimonio en perjuicio de las victimas de conexion ganadera
SENTENCIA

Justicia confirmó lavado y prisión para Iewdiukow: puso "bajo resguardo su patrimonio en perjuicio de las víctimas" de Conexión Ganadera

piden rematar apartamento de punta del este en el que exsocia de conexion ganadera cumple prision: lesiona el pudor de la sociedad
JUZGADO DE CRIMEN ORGANIZADO

Piden rematar apartamento de Punta del Este en el que exsocia de Conexión Ganadera cumple prisión: "Lesiona el pudor de la sociedad"

Cuando se conozca la lista, también se definirán los montos de cada uno y el orden en que recibirían el pago de lo adeudado de acuerdo a su prioridad.

Dos de los responsables de Conexión Ganadera se encuentran en prisión: Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow. Otro fundador, Gustavo Basso, se suicidó en su auto antes de que se conociera la caída de su compañía y su viuda, Daniela Cabral, se encuentra en prisión domiciliaria en un apartamento de Punta del Este.

Temas:

Conexión Ganadera Justicia acreedores

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Fachada de Tata en Barros Blancos. Archivo
OPERATIVA

Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

Obras en la calle Canelones en el año 2019
CIUDAD

Avenida Rivera, Millán, Canelones, Ellauri y hasta la Rambla: las calles de Montevideo que la intendencia prevé arreglar

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
PARLAMENTO

Oposición hizo valer su mayoría, obligó al gobierno a reconocer un error y evidenció un problema que se repite: "Hay un abuso de las excepciones"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos