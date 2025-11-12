La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Mientras Liverpool y Peñarol se siguen preparando con todo para jugar este domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya a partido único, Naciona l , ganador de la Tabla Anual, también continúa entrenando para lo que serán las dos finales.

Es que los tricolores enfrentarán al ganador de dicho compromiso que, como informó Referí, en caso de que termine empatado, se deberán jugar 30 minutos de alargue, y de persistir la igualdad, se definirá desde el punto penal.

Nacional ganó la Tabla Anual faltando 10 minutos para terminar el partido del domingo pasado ante Defensor Sporting, cuando Nicolás "Diente" López igualó el compromiso con un furibundo remate.

Este jueves, los tricolores entrenarán en doble turno, algo que se hará con Jadson Viera, y que nunca se hizo con el cuerpo técnico anterior encabezado por Pablo Peirano.

Mientras Liverpool y Peñarol entrenarán toda esta semana de forma intensa, con el tema de la tensión que genera un encuentro de estas características, Nacional practicó muy tranquilo y lo seguirá haciendo.

A su vez, los jugadores negriazules y aurinegros, se exponen a lesiones o expulsiones. A ello hay que sumarle que, si juegan alargue, tendrán que jugar 120 minutos y a la semana siguiente enfrentarán a los tricolores sin lesionados ni suspendidos, y con un descanso de fin de semana.

Esas son grandes ventajas que tendrá Nacional por haber ganado la Tabla Anual, ya que aguardará tranquilo la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya.