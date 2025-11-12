Dólar
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Se viene una definición tremenda del torneo más importante del fútbol uruguayo

12 de noviembre 2025 - 16:10hs
Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional

FOTO: L. Carreño

Mientras Liverpool y Peñarol se siguen preparando con todo para jugar este domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya a partido único, Nacional, ganador de la Tabla Anual, también continúa entrenando para lo que serán las dos finales.

Es que los tricolores enfrentarán al ganador de dicho compromiso que, como informó Referí, en caso de que termine empatado, se deberán jugar 30 minutos de alargue, y de persistir la igualdad, se definirá desde el punto penal.

La ventaja que tendrá Nacional

Nacional ganó la Tabla Anual faltando 10 minutos para terminar el partido del domingo pasado ante Defensor Sporting, cuando Nicolás "Diente" López igualó el compromiso con un furibundo remate.

La fachada de la AUF
FÚTBOL

Fiscalía archivó denuncia de 12 clubes contra el Comité Ejecutivo la AUF por balances fraudulentos de US$ 25.000.000

Copas Libertadores y Sudamericana
COPA LIBERTADORES

La decisión y el cambio de la Conmebol para las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana

Mientras Liverpool y Peñarol entrenarán toda esta semana de forma intensa, con el tema de la tensión que genera un encuentro de estas características, Nacional practicó muy tranquilo y lo seguirá haciendo.

A su vez, los jugadores negriazules y aurinegros, se exponen a lesiones o expulsiones. A ello hay que sumarle que, si juegan alargue, tendrán que jugar 120 minutos y a la semana siguiente enfrentarán a los tricolores sin lesionados ni suspendidos, y con un descanso de fin de semana.

Esas son grandes ventajas que tendrá Nacional por haber ganado la Tabla Anual, ya que aguardará tranquilo la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Temas:

Nacional Liverpool Peñarol Estadio Centenario Liga AUF Uruguaya

