La decisión y el cambio de la Conmebol para las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana

Las definiciones de los dos torneos más importantes de Sudamérica, tendrán sorpresas

12 de noviembre 2025 - 13:20hs
Copas Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este miércoles el uso del sistema de detección semiautomática del fuera de juego u offside y la tecnología de línea de gol en las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, algo que no ocurrió hasta ahora en ambas competiciones de esta edición de 2025.

Palmeiras y Flamengo disputarán el título del máximo torneo continental de clubes el sábado 29 de noviembre.

Una semana antes, el 22 de noviembre, Lanús y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana.

Lo que utilizará Conmebol en ambas finales

Estas tecnologías ya se habían utilizado en las finales de ambas competiciones continentales en 2024 y en la Recopa Sudamericana de este año.

Según la organización, los sistemas utilizan 24 cámaras instaladas alrededor del campo (14 para los fuera de juego y 10 para la tecnología de línea de gol), con una capacidad de más de 200 fotogramas por segundo y una resolución de más de 500 píxeles por metro.

Gracias al seguimiento óptico automatizado que registra la posición en tiempo real de los jugadores y el balón, los sistemas procesan más de un millón de puntos de datos por segundo. De esta manera, es posible identificar con precisión los fueras de juego y las jugadas en la línea de gol.

