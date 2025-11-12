La decisión y el cambio de la Conmebol para las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) anunció este miércoles el uso del sistema de detección semiautomática del fuera de juego u offside y la tecnología de línea de gol en las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, algo que no ocurrió hasta ahora en ambas competiciones de esta edición de 2025.

Una semana antes, el 22 de noviembre, Lanús y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana.

Estas tecnologías ya se habían utilizado en las finales de ambas competiciones continentales en 2024 y en la Recopa Sudamericana de este año.

Según la organización, los sistemas utilizan 24 cámaras instaladas alrededor del campo (14 para los fuera de juego y 10 para la tecnología de línea de gol), con una capacidad de más de 200 fotogramas por segundo y una resolución de más de 500 píxeles por metro.

Gracias al seguimiento óptico automatizado que registra la posición en tiempo real de los jugadores y el balón, los sistemas procesan más de un millón de puntos de datos por segundo. De esta manera, es posible identificar con precisión los fueras de juego y las jugadas en la línea de gol.