"Esta liga es mejor que la uruguaya": el argentino ex Cerro, Mariano Peralta Bauer, comparó el campeonato de AUF con el de Indonesia y explicó su opinión

“Me encontré con algo totalmente diferente a lo que imaginaba. Hay un nivel bastante mayor”, dijo el argentino que jugó un año en Uruguay

1 de enero 2026 - 18:01hs
Mariano Peralta Bauer en Cerro

Mariano Peralta Bauer en Cerro

El futbolista argentino Mariano Peralta Bauer, quien jugó en Cerro entre 2023 y 2024 y que luego pasó al fútbol de Indonesia, donde juega actualmente para Borneo FC, señaló que la liga de ese país asiático “es mejor que la uruguaya ”.

“Esta liga es mejor que la uruguaya”, fueron sus palabras a Clarín, comparando sus últimas experiencias tras haber llegado a una competición en la que es una de las figuras.

El extremo derecho de 27 años jugó 35 partidos en Cerro, donde anotó tres goles y dio cuatro asistencias.

En Indonesia, en la actual temporada, lleva 9 goles en 14 encuentros. “No sabía nada del país, ni siquiera dónde quedaba. Pensaba que iba a ser fácil jugar acá”, dijo el argentino. “Me encontré con algo totalmente diferente a lo que imaginaba. Hay un nivel bastante mayor”.

Luego, hizo la comparación con el fútbol uruguayo.

“Para mí está por encima del fútbol uruguayo porque está lleno de extranjeros. Hay muchos brasileños. También hay portugueses, españoles, japoneses, colombianos”, indicó.

“Hay canchas de 40 mil o 45 mil personas. A mí, ahora, a donde voy me reconocen. Acá hinchan por la selección argentina o Brasil y por Messi o Ronaldo”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BorneoSMR/status/2005186043818164548&partner=&hide_thread=false

Peralta Bauer también se animó a recomendar la liga de Indonesia a los futbolistas que tienen la posibilidad de ir a ese destino. “Les diría que la liga es muy buena y está en crecimiento, que el país es relativamente barato, tranquilo y que hay muchos días de descanso para poder recorrer. Yo me fui dos veces a Tailandia, Singapur, Malasia. Los vuelos son muy baratos”, dijo.

Con respecto a su carrera, dijo que “salir de la zona de confort fue la mejor decisión”.

“Si me vuelvo a la Argentina sería solamente para jugar en Primera. O si no, a algún equipo de Sudamérica para estar cerca de mi hijo”, agregó el oriundo de Adrogué.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BorneoSMR/status/1994976150494613727&partner=&hide_thread=false

El futbolista marcó algunas diferencias culturales y en el diario vivir. “La paso muy mal con el picante y en las concentraciones en los hoteles porque es más comida típica y la hacen muy condimentada”, dijo.

Agregó que en el Ramadán “ellos entrenan sin tomar agua hasta que cae el sol”. “Nosotros podemos tomar y lo respetan”.

También detalló otras situaciones de la rutina. “El tránsito es un descontrol. No existen las leyes de tránsito. La General Paz no es nada en comparación. La mayoría de las calles son muy angostas, hay muy pocas autopistas. Y hay un 80 por ciento de motos. Nunca vi tantas motos en contramano”.

