AUF notificó error en la adjudicación de los derechos de producción audiovisual que involucra a Tenfield y DirecTV / Torneos

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó que hubo un “error” en la adjudicación de los derechos de producción audiovisual que involucra a las empresas Tenfield y DirecTV / Torneos, en un comunicado emitido este 31 de diciembre a las 20:02.

A horas para el fin de año, la AUF emitió la nota en la que explica lo ocurrido con el Bloque 2 correspondiente a los derechos para la Producción Audiovisual del fútbol uruguayo, cuyo adjudicatario deberá encargarse de la generación de los contenidos que se emitirán en las distintas plataformas.

“Se resolvió la pre-adjudicación de este bloque al consorcio DirecTV / Torneos (DirecTV de Uruguay Ltda. / Torneos Uruguay S.A.). Se ha procedido a notificar a la empresa Tenfield S.A. respecto a su derecho de igualación según lo establecido en el pliego”, dice el comunicado.

“Según lo informado por la Consultora EY encargada de la gestión y control del proceso, se constató un error en la comparación de las dos mejores ofertas, en la medida que una se tomó como IVA incluido y la otra sin IVA. Asimismo, tras el estudio de los asesores en la materia, se concluye que no puede tenerse certeza en cuanto al régimen tributario aplicable a la oferta pre adjudicada por error. Por tal razón, se resuelve corregir el error mencionado y pre adjudicar este bloque a Consorcio DirecTV/Torneos (DirecTV de Uruguay Ltda. / Torneos Uruguay S.A.)”.

Ante esta situación, como se señala, Tenfield tiene la opción de igualar la propuesta.

Lo que pasó

La Corte y DirecTV / Torneos habían sido las empresas que se habían interesado en el bloque de Producción Audiovisual y que presentaron propuestas en el llamado a licitación para ese rubro.

El pasado 5 de diciembre la AUF anunció las mejores propuestas para cada una de las ocho licitaciones y La Corte fue la adjudicataria de ese bloque.

Luego, Tenfield hizo uso de la opción de igualación y se quedó con ese bloque por un monto de US$ 4.944.000, tal como informó Referí. El 22 de diciembre, cerró el plazo que tenía Tenfield para presentar las propuestas de igualación en los bloques que le interesaba.

Se esperaba que luego de esa fecha la AUF emitiera un comunicado para hacer oficial todas las propuestas presentadas, pero esa nota salió recién este 31 de diciembre.

Según supo ReferÍ, se constató un error porque La Corte hizo su propuesta sin IVA y al compararla con la de DirecTV / Torneos, esta última era menor.

Ahora, la AUF le otorgó a Tenfield un plazo de 10 días por si desea igualar la propuesta, con nuevos valores, lo que implica una diferencia de US$ 800.000, según informó el periodista Javier De León.

Los demás bloques que fueron adjudicados

La AUF también informó en su comunicado los otros bloques que ya quedaron adjudicados, los que a diferencia del Bloque 2 ya aparecen con ese término y no como en “pre-adjudicación”, como se indica en ese inciso.

“La Asociación Uruguaya de Fútbol informa que, en sesión del Comité Ejecutivo celebrada el día 30 de diciembre de 2025, se han resuelto las adjudicaciones correspondientes al proceso competitivo para la explotación de los derechos audiovisuales del fútbol local para el periodo 2026-2029.

Tras la evaluación de los informes técnicos y de conformidad con el proceso de licitación, las adjudicaciones se detallan de la siguiente manera:

Bloque 1: Derechos Comerciales

Lote I: adjudicado al Consorcio DirecTV / Torneos (DirecTV de Uruguay Ltda. / Torneos Uruguay S.A.).

Lote II: adjudicado a Tenfield S.A..

Lote III: adjudicado al Consorcio Entretenimiento (Antel / Click Team S.A.S./ Team ports media s.a.s.).

Lote IV: adjudicado a Tenfield S.A..

Lote V: adjudicado a Media Pro Uruguay S.A.S..

Lote VI: adjudicado al Consorcio Flor, GMG, Conosur (Gala Management Group Llc / Cono Sur Inversiones S.A./Telemas S.A.).

Bloque 3: Producción Comercial adjudicado a la empresa Tenfield S.A..

Estas resoluciones se han tomado de acuerdo con el informe final recibido y permanecen ad referendum del Consejo de Fútbol Profesional.

Ec. Ignacio Alonso Labat

Presidente de AUF”.