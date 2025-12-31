Así será el reparto de los US$ 67,5 millones que recibirá el fútbol por derechos de TV: Nacional, Peñarol y los clubes de Primera triplican ingresos y los de Segunda cuatriplican

El jueves 1° de enero de 2026 se iniciará una nueva etapa comercial para los derechos de televisión del fútbol uruguayo y por primera vez, desde 1999, Tenfield no tendrá exclusividad con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y convivirá con otras ocho empresas en el mercado uruguayo.

En este nuevo mapa, Tenfield mantiene los derechos en cuatro de las ocho licitaciones : streaming; publicidad y merchandising; producción comercial, y producción audiovisual.

Entran al mercado el consorcio Torneos/Directv como los adjudicatarios del cable y TV abierta, el consorcio Team Click-Antel con los derechos del fútbol uruguayo para el exterior, Mediapro con el mercado de apuestas y el consorcio Telecom/GMC/Conosur con los derechos para otras competencias (Copa AUF Uruguay, fútbol amateur, femenino, playa y sala).

Estas nueve empresas aportarán los US$ 67.547.000 que el fútbol uruguayo ingresará por año hasta diciembre 2029 y que representarán a lo largo del cuatrienio ingresos por US$ 270 millones.

Ahora bien, ¿cómo se repartirá ese dinero?

Aún no está cerrada la forma en que se distribuirán los nuevos ingresos del fútbol profesional, que se triplican con relación al contrato que vence este 31 de diciembre, entre la Asociación y Tenfield.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en una entrevista que brindó a Referí, dijo sobre el tema: " Por consenso. Creo que no estamos lejos y lo vamos a lograr".

Alonso busca cerrar el acuerdo con todos los actores para completar el círculo que inició con el llamado a licitación del 1° de setiembre.

La forma de reparto de dinero planteada, que cuenta con el visto bueno de la mayoría de los clubes, establece que Nacional, Peñarol y los otros 14 clubes de Primera división triplicarán sus ingresos con relación a lo que percibieron hasta este último día del año, y los clubes de Segunda División cuatriplicarán su cuota por los derechos de TV.

El tema pendiente, que la AUF tiene que cerrar en estas horas, es el porcentaje que le corresponde a los futbolistas, árbitros y entrenadores.

La distribución hasta ahora está planteada en tres niveles:

Nacional y Peñarol

Otros 14 clubes de Primera División Profesional

Los 14 clubes de Segunda División Profesional

Entonces, el reparto para los grandes se hará sobre esta base:

BENEFICIARIO CUÁNTO RECIBÍA HASTA 2025 CUÁNTO VA A RECIBIR Nacional US$ 3.700.000 US$ 9.000.000/US$ 10.500.000 Peñarol US$ 3.700.000 US$ 9.000.000/US$ 10.500.000

Con el contrato vigente, los grandes ingresaban US$ 3.700.000 por derechos de TV y merchandising. Esto equivale a una cuota mensual de poco más de US$ 300.000.

En el nuevo acuerdo, que rige a partir del 1° de enero, cada uno ingresará US$ 8.000.000 directos por la TV y podrá incrementar entre US$ 1.000.000 y US$ 2.500.000 por concepto de merchandising.

El aumento de esta segunda cifra dependerá del trabajo que realice cada uno de los clubes en la comercialización de sus derechos.

Al final del año se podrá confirmar, con ingresos por merchandising, si consiguieron triplicar los beneficios por los nuevos acuerdos que suscribió la AUF, como se proyecta por estas horas.

En el nuevo acuerdo, los grandes recibirán poco más de US$ 650 mil solo por derechos de TV y podrán incrementar esa cifra entre US$ 80 mil y US$ 210.000 al mes.

Así será el reparto para los otros 14 clubes de Primera División Profesional:

BENEFICIARIO CUÁNTO RECIBÍA HASTA 2025 CUÁNTO VA A RECIBIR Los 14 clubes de Primera US$ 600.000 US$ 1.800.000

En este caso triplican los ingresos y se aseguran que mensualmente tendrán US$ 150.000 por derechos de TV, que a ocho de los 14 clubes les alcanzó para cubrir el presupuesto con el que afrontaron la temporada 2025.

BENEFICIARIO CUÁNTO RECIBÍA HASTA 2025 CUÁNTO VA A RECIBIR Los 14 clubes de Segunda US$ 150.000 US$ 700.000

Los clubes que reciben porcentualmente un mayor ingreso son los que están en el torneo de Segunda División Profesional que aumentarán un 350% sus ingresos por derechos de TV.

Cada club recibirá US$ 58.333 por mes. Hasta este mes de diciembre recibían US$ 12.500 cada 30 días.

Con estos ingresos la AUF avanza para dar forma al Fair Play financiero que comenzará regir la próxima temporada y que regulará a los clubes para una mejor organización con sus presupuestos.

Lo que debe terminar de cerrar el gobierno de la AUF es el ingreso que tendrán los futbolistas, entrenadores y árbitros.

La aspiración de la Mutual de Futbolistas osciló entre 4% y 10% de los ingresos del nuevo contrato.

Según pudo conocer Referí, la AUF propuso para los futbolistas un monto entre US$ 2.500.000 y US$ 3.000.000 por año.

Este dinero será destinado por la Mutual para los diferentes planes de ayuda a los futbolistas (salud mental, estudios, clínica de la Mutual, equipo de jugadores libres) y para el Fondo de retiro que intentan poner en práctica para acompañar a los futbolistas cuando culminan su carrera como futbolistas, dejan de cobrar sus salarios en los clubes y no tienen derecho a una jubiliación.