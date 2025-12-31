Tribunal de Apelaciones decretó prisión efectiva para los militares condenados por el caso Roslik

Luego de que el juez de Fray Bentos Claudio de León había dictado la condena de nueve militares retirados a penas de entre 11 y 15 años y seis meses de cárcel al concluir el juicio oral por el caso Roslik , quedaba pendiente la resolución sobre la prisión, que había sido pedida por la Fiscalía.

Este miércoles, el Tribunal Penal de Apelaciones de 4° Turno resolvió la prisión efectiva para Óscar Mario Roca, Dardo Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz, informó Eduardo Preve y confirmó El Observador. Morales y Caubarrere ya estaban en prisión por otras causas.

Según surge de la sentencia del tribunal, los ministros Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos decidieron revocar la sentencia en cuanto a la medida cautelar establecida y disponer en su lugar la prisión preventiva efectiva, hasta el dia 6 de febrero de 2026.

JUSTICIA Nueve militares condenados a penas de entre 11 y 15 años por el "caso Roslik"

La sentencia consideró que existen riesgos procesales como "el peligro de fuga, el que comprende no solo abandonar el territorio de la República sino también ocultarse dentro del mismo". Además evaluó que existe sentencia de condena de primera instancia y que "se trata indubitablemente de hechos graves".

"En consecuencia, el riesgo que existia al inicio de la investigación e incluso luego de deducirse la acusación fiscal, se ha incrementado notoriamente por la existencia de una condena no firme. Esto podría operar como factor motivante para sustraerse al proceso con la finalidad de eludir sus responsabilidades", afirmaron los ministros.

También tuvieron en cuenta que el riesgo de fuga "no es un riesgo vago o genérico, sino concreto y específico", que no sería neutralizado con las medidas ambulatorias.

Las condenas del caso Roslik

El 22 de diciciembre el juez de León dictó la sentencia en las que les impuso a Roca, Morales y Pérez condenas de 15 años y seis meses de prisión; a Caubarrere y Soloviy 14 años y seis meses; a Castellá y Costas 13 años y 6 meses; y a Estebenet a 11 años y 6 meses.

Todos fueron encontrados culpables de reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.

En el caso del médico militar Eduardo Saiz lo condenó a 13 años de prisión, por su participación en las sesiones de tortura, controlando el estado de los detenidos y su posibilidad de seguir recibiendo tormentos.

Haciendo lugar al pedido del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, el juez estableció que los delitos cometidos fueron de lesa humanidad. Además, especificó que los condenados deberán pagarle al Estado por sus gastos de alimentación, alojamiento y vestido.