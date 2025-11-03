Dólar
/ Nacional / DICTADURA

Comenzó el juicio por el "caso Roslik": Fiscalía buscará condenar a prisión a nueve militares

Roslik era médico en San Javier cuando fue detenido y torturado hasta la muerte en abril de 1984 por efectivos del Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos

3 de noviembre 2025 - 10:12hs
Vladimir Roslik, médico uruguayo hijo de emigrantes rusos, nació en San Javier y murió torturado en el Batallón Nº 9 de Fray Bentos, el 16 de abril de 1984

Vladimir Roslik, médico uruguayo hijo de emigrantes rusos, nació en San Javier y murió torturado en el Batallón Nº 9 de Fray Bentos, el 16 de abril de 1984

Este lunes a las 10:00 comenzará el juicio oral por el denominado "caso Roslik", que incluye el asesinato del médico Vladimir Roslik y la privación ilegítima de libertad y tortura de cerca de una treintena de personas de la colonia rusa de San Javier (Río Negro) durante la última dictadura.

Son nueve los militares investigados y para los que el fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió una pena de entre 15 y 11 años de prisión, según informó La Diaria. Estos son Ivo Morales, Óscar Mario Roca, Abel Pérez, Sergio Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz.

Roslik era médico en San Javier cuando fue detenido y torturado hasta la muerte en abril de 1984 por efectivos del Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos. Durante el "interrogatorio", murió porque los militares le partieron el hígado y tenía fluidos en los pulmones, según la pericia.

Fue un caso icónico de la dictadura: se trató de la única ocasión en que la justicia militar procesó al jefe y subjefe de la unidad militar -Mario Alfredo Olivera (hoy fallecido) y Sergio Caubarrere- como responsables del crimen. Fue el último asesinato de la dictadura.

Perciballe detalló días atrás en rueda de prensa que la investigación abarca los dos operativos de las Fuerzas Armadas en el pueblo de Río Negro. Primero, en 1980, "cuando fueron más de 20 las personas detenidas". De ellas, "11 terminaron procesadas por la Justicia militar y todas torturadas y privadas ilegítimamente de la libertad", indicó. Roslik estuvo detenido tres meses en esta ocasión.

Luego, en 1984, fueron retenidas nueve víctimas, entre ellas otra vez estaba Roslik, que falleció al día siguiente de su captura por las torturas.

El militar que estaba interrogando a Roslik en el momento de su muerte era Morales. Dentro de la pequeña habitación había otros diez oficiales que miraban para aprender.

Perciballe contó que tiene alrededor de 70 medios probatorios en la causa, que incluye la prueba pericial con la intervención de peritos historiadores, peritos médicos y peritos caligráficos. Además, hay documentos, como los expedientes de la justicia militar y los legajos de los militares.

