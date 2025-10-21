Schipani pide explicaciones al Ministerio de Defensa por anuncio de entrega de la "Cárcel del Pueblo" a ANEP

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional a raíz del anuncio de la ministra Sandra Lazo de que se cederá la " Cárcel del Pueblo " a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El inmueble, ubicado en las calles Juan Paullier y Charrúa, será entregado en comodato, según informó Lazo días atrás en entrevista con La Diaria Radio. En ese punto de la ciudad el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros tenía su centro clandestino de reclusión. En el gobierno de Luis Lacalle Pou se reacondicionó y habilitó para las visitas .

Schipani indicó que se trata de un lugar "de altísimo valor histórico y simbólico para la memoria nacional y para la comprensión del período de violencia política que precedió a la dictadura ". En este sentido, reclamó conocer las condiciones del comodato.

Entre otros puntos, pide que se detallen los "fundamentos y criterios que llevaron al ministerio a seleccionar a la ANEP como destinataria del inmueble" y detallar " cuál es el destino o uso específico que se le pretende otorgar ".

Además, se pone foco sobre una declaración de Lazo en la mencionada entrevista. La ministra dijo que "no va a promover santuarios". Schipani pidió que se aclare a qué se refiere con esta frase y que se detalle si el espacio continuará como un "espacio de memoria y reflexión sobre los hechos allí ocurridos, o si se prevé un uso diferente".

Discrepancias en la ANEP

La medida no recibió la unanimidad en la sesión del pasado martes en el Consejo Directivo Central de la ANEP. La consejera Daysi Iglesias votó en contra.

En su cuenta de Facebook la consejera escribió un descargo, en el que expresó que "La Cárcel del Pueblo no es cualquier padrón, ni cualquier inmueble de Montevideo. (...) No es tierra, o un número de padrón, o ladrillos, es más que eso".

"No es lugar ni para oficinas, centros de arte o escuelas. Sigo pensando que el padrón, con todo el peso que tiene, debe ser otorgado a quien le dé el estatus histórico que le corresponde, o sea al Ministerio de Educación y Cultura, quien tiene como cometido específico preservar el patrimonio histórico de la nación. No sé por qué no fue así", escribió.