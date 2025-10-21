Dólar
GASTRONOMÍA

Un brindis frente al mar: el bar que se volvió el nuevo punto de encuentro en Montevideo

Innato, con su imponente vista al mar, combina cocteles locales y platos para compartir, transformándose en la opción perfecta para despedir el año

21 de octubre 2025 - 10:44hs
foto diez innato

Frente a la brisa de la rambla, Innato se presenta como el destino ideal para cerrar el año. Su propuesta combina cocina contemporánea para compartir, cocteles de autor con inspiración local y un ambiente íntimo de estética industrial, creando experiencias que integran sabor, diseño y vistas al mar. Ya sea para un after office diferente o un evento corporativo, el lugar ofrece el marco perfecto para brindar y disfrutar.

innato foto dos

La cocina, diseñada para compartir y disfrutar, va desde croquetas de bondiola ahumada y buñuelos de lechuga crujientes, hasta platos más elaborados como bife ancho con ñoquis de papa trufados, lasaña vegetariana gratinada con frutos secos o pizzas de fermentación lenta al horno de barro, entre las que destacan la de peras caramelizadas con queso azul y la Bianca, con jamón crudo y queso crema.

innato foto tres

La barra de autor es otro gran atractivo de Innato: cocteles inspirados en ingredientes locales que combinan equilibrio y personalidad. Entre los favoritos del público se encuentran el Penicin.Uy, con whisky ahumado y miel casera; el Tintito, con vino tinto, sidra y espuma de frambuesa; y el Barula, con Aperol, jugo de maracuyá y frutos rojos.

innato foto cuatro

Además, el espacio puede cerrarse para eventos privados o corporativos, con servicio personalizado, menú adaptable y una atmósfera única para brindar frente al mar.

Innato es ese bar donde todo se alinea: buena vista, buena música, cocteles originales y una cocina hecha para disfrutar. El lugar ideal para despedir el año con estilo.

El restaurante está ubicado en rambla Wilson, esquina Sarmiento.

