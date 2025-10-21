Dólar
/ Nacional / POLÍTICA

Yamandú Orsi recibirá a Tony Blair en Torre Ejecutiva este miércoles

El presidente y el exprimer ministro británico se reunirán a las 11:00 en Torre Ejecutiva

21 de octubre 2025 - 22:08hs
Yamandú Orsi y Tony Blair

Yamandú Orsi y Tony Blair

Foto: FocoUy/AFP

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibirá este miércoles en Torre Ejecutiva al exprimer ministro del Reino Unido Tony Blair.

La reunión será a las 11:00, según la información divulgada por Presidencia de la República, que destaca que Blair es el líder del Tony Blair Institute for Global Change.

El nombre de Blair ha sido manejado por medios internacionales como una de las personalidades que podrían estar al frente de un proceso de transición en la Franja de Gaza, en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar la paz.

orsi dijo que es tiempo de ayudar a gaza: hemos recibido propuestas para trabajar en la construccion de centros educativos en la franja
PRESIDENTE EN ROMA

Orsi dijo que es "tiempo de ayudar" a Gaza: "Hemos recibido propuestas para trabajar en la construcción de centros educativos en la Franja"

Yamandú Orsi en la conferencia de prensa al regreso a Uruguay
MISIÓN OFICIAL

"No faltó nada": Orsi hizo un balance de su viaje a Italia y dijo que quedan algunas cosas por "destrabar" para concretar el acuerdo Mercosur UE

Blair tuvo una participación activa en la salida pacífica al conflicto entre Irlanda del Norte, aunque luego apoyó la guerra en Irak y la invasión de Estados Unidos.

Este martes Blair estuvo de visita en Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña.

Estando en Italia, Orsi dijo haber recibido una invitación a que Uruguay colabore en el proceso de reconstrucción de Gaza.

"Hoy es tiempo de ayudar y concretar y lo que tantas veces decimos", dijo el mandatario a la prensa en Roma (Italia) a donde viajó para participar del aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El mandatario indicó que se podría colaborar "en distintos aspectos": "Por supuesto en alimentación. Uruguay tiene productos que son muy apetecidos y necesarios para situaciones de emergencia, por ejemplo la leche en polvo".

Además, dijo que hay "temas educativos en los que Uruguay puede contribuir": "La experiencia del mundo Ceibal. Hemos recibido propuestas para trabajar en la creación o construcción de centros educativos en la Franja de Gaza. Lo recibimos hace tiempo y ahora se reaviva con la firma de la paz".

"Estamos a la espera de lo que la comunidad internacional resuelva", sentenció.

