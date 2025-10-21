Yamandú Orsi recibirá a Tony Blair en Torre Ejecutiva este miércoles

El presidente de la República, Yamandú Orsi , recibirá este miércoles en Torre Ejecutiva al exprimer ministro del Reino Unido Tony Blair .

La reunión será a las 11:00, según la información divulgada por Presidencia de la República, que destaca que Blair es el líder del Tony Blair Institute for Global Change .

El nombre de Blair ha sido manejado por medios internacionales como una de las personalidades que podrían estar al frente de un proceso de transición en la Franja de Gaza , en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar la paz.

Blair tuvo una participación activa en la salida pacífica al conflicto entre Irlanda del Norte , aunque luego apoyó la guerra en Irak y la invasión de Estados Unidos.

Este martes Blair estuvo de visita en Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiPenap/status/1980765548494381482&partner=&hide_thread=false Es un honor para mí recibir la visita del ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair.



Compartimos una conversación inspiradora sobre cómo la tecnología, la innovación y la buena gestión pueden transformar al Estado para servir mejor a nuestra gente.



Seguimos trabajando con… pic.twitter.com/QUokKEBtyW — Santiago Peña (@SantiPenap) October 21, 2025

Estando en Italia, Orsi dijo haber recibido una invitación a que Uruguay colabore en el proceso de reconstrucción de Gaza.

"Hoy es tiempo de ayudar y concretar y lo que tantas veces decimos", dijo el mandatario a la prensa en Roma (Italia) a donde viajó para participar del aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El mandatario indicó que se podría colaborar "en distintos aspectos": "Por supuesto en alimentación. Uruguay tiene productos que son muy apetecidos y necesarios para situaciones de emergencia, por ejemplo la leche en polvo".

Además, dijo que hay "temas educativos en los que Uruguay puede contribuir": "La experiencia del mundo Ceibal. Hemos recibido propuestas para trabajar en la creación o construcción de centros educativos en la Franja de Gaza. Lo recibimos hace tiempo y ahora se reaviva con la firma de la paz".

"Estamos a la espera de lo que la comunidad internacional resuelva", sentenció.