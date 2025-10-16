Dólar
/ Nacional / PRESIDENTE EN ROMA

Orsi dijo que es "tiempo de ayudar" a Gaza: "Hemos recibido propuestas para trabajar en la construcción de centros educativos en la Franja"

Desde Roma, el presidente Orsi indicó que Uruguay también podría colaborar con alimentación para la Franja de Gaza

16 de octubre 2025 - 14:05hs
WhatsApp Image 2025-10-16 at 1.20.34 PM

El presidente Yamandú Orsi dijo que Uruguay "está dispuesto a colaborar en distintos aspectos" con la Franja de Gaza, territorio que es escenario de una crisis humanitaria tras dos años de guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás que llegó a su fin días atrás.

"Hoy es tiempo de ayudar y concretar y lo que tantas veces decimos", dijo el mandatario a la prensa en Roma (Italia) a donde viajó para participar del aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y reunirse con, entre otros, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el papa León XIV.

El mandatario indicó que se podría colaborar "en distintos aspectos": "Por supuesto en alimentación. Uruguay tiene productos que son muy apetecidos y necesarios para situaciones de emergencia, por ejemplo la leche en polvo".

Además, dijo que hay "temas educativos en los que Uruguay puede contribuir": "La experiencia del mundo Ceibal. Hemos recibido propuestas para trabajar en la creación o construcción de centros educativos en la Franja de Gaza. Lo recibimos hace tiempo y ahora se reaviva con la firma de la paz".

"Estamos a la espera de lo que la comunidad internacional resuelva", sentenció.

Eutanasia

El mandatario también se refirió a la aprobación de la ley de eutanasia en el Parlamento y aclaró que "no piensa" vetarla.

"Es un tema complejísimo con un trasfondo filosófico y religioso", opinó, y reconoció que estaba "muy preocupado" de que se aprobara antes de que se logrará reglamentar la ley de cuidados paliativos.

La semana pasada, a dos años de su aprobación en el Parlamento, el Poder Ejecutivo reglamentó esta norma que busca aliviar el sufrimiento de pacientes con enfermedades graves o en el final de la vida.

"Estaba convencido que tenía que salir antes (la reglamentación de los cuidados paliativos). Apurar el tratamiento y que la ley de eutanasia saliera antes de los paliativos no era correcto", valoró Orsi.

Temas:

Orsi Franja de Gaza política Roma Eutanasia

