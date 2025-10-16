Juventud de Las Piedras anunció al entrenador argentino Sebastián Méndez como sustituto de Diego Monarriz

Juventud de Las Piedras hizo oficial este jueves la contratación del argentino Sebastián Méndez, “el Gallego”, como nuevo entrenador del equipo en reemplazo de su compatriota Diego Monarriz, quien fue cesado esta semana.
“Sebastián Méndez es el nuevo director técnico de nuestra institución”, anunció el club que es administrado por una SAD con presencia argentina.
El club destacó la carrera de su nuevo DT, de 48 años, cuya formación favorita es el 1-4-2-3-1.
“Con una vasta trayectoria internacional, el “Gallego” dirigió a reconocidos clubes del exterior, como Vélez, Newell’s, Tijuana, Godoy Cruz, Gimnasia, entre otros”, señalaron.
Newell's fue su último club con un pasaje de 10 partidos entre junio y setiembre de 2024.
Como futbolista, fue un zaguero que jugó en Vélez, Celta de Vigo de España, San Lorenzo y Banfield.
En Juventud, tras la gran actuación de Monarriz, cuya destitución fue sorpresiva, Méndez ya tiene asegurada la presencia de su equipo en una de las copas internacionales de 2026 y en las últimas fechas del Campeonato Uruguayo deberá intentar finalizar lo más alto posible en la tabla.
