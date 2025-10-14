La sorpresiva decisión de Juventud de Las Piedras con Diego Monarriz tras perder ante el descendido River Plate luego de haber clasificado a copas

Juventud de Las Piedras tomó una sorpresiva decisión que sacudió al fútbol uruguayo con el entrenador argentino Diego Monarriz , quien fue cesado de su cargo tras la derrota ante el ya descendido River Plate del pasado domingo y en medio de una gran campaña del equipo que ascendió la pasada temporada.

El equipo pedrense se ubica quinto en la Tabla Anual y ya se aseguró participar en una copa internacional en 2026, a la falta de definir si irá a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana.

Por el momento, ni el club ni el entrenador se han manifestado al respecto, si bien la noticia ya circula en medios deportivos uruguayos y argentinos.

Monarriz, de 57 años, llegó al año pasado la SAD que dirige Juventud para lograr el ascenso de Segunda a Primera.

Este año, en el Torneo Apertura, el equipo logró una gran actuación para finalizar tercero con 30 puntos, por detrás del campeón Liverpool (32) y Nacional (31).

En el Intermedio, fue segundo en su grupo por detrás de Nacional con 15 puntos.

Y en el Torneo Clausura, luego de sufrir bajas y lesiones, Juventud no pudo repetir su buen comienzo y se ubica 13° en la tabla con 11 unidades.

En la Tabla Anual, Juventud está 5° con 56 unidades.

El equipo de Las Piedras atraviesa una racha sin triunfos de seis partidos, con cuatro derrotas y dos empates, sienfo la última victoria el pasado 31 de agosto en el 1-0 ante Cerro.

Tras perder ante River Plate, Monarriz no seguirá, cerrando un ciclo de 46 partidos con un promedio de 1,57 puntos por partido.