Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

La sorpresiva decisión de Juventud de Las Piedras con Diego Monarriz tras perder ante el descendido River Plate luego de haber clasificado a copas

El equipo pedrense se ubica quinto en la Tabla Anual y ya se aseguró participar en una copa internacional en 2026

14 de octubre 2025 - 7:56hs
Diego Monarriz

Diego Monarriz

Foto: Enzo Santos / FocoUy

Juventud de Las Piedras tomó una sorpresiva decisión que sacudió al fútbol uruguayo con el entrenador argentino Diego Monarriz, quien fue cesado de su cargo tras la derrota ante el ya descendido River Plate del pasado domingo y en medio de una gran campaña del equipo que ascendió la pasada temporada.

El equipo pedrense se ubica quinto en la Tabla Anual y ya se aseguró participar en una copa internacional en 2026, a la falta de definir si irá a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana.

20250928 Diego Monarriz Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (3)
Diego Monarriz

Diego Monarriz

Por el momento, ni el club ni el entrenador se han manifestado al respecto, si bien la noticia ya circula en medios deportivos uruguayos y argentinos.

Monarriz, de 57 años, llegó al año pasado la SAD que dirige Juventud para lograr el ascenso de Segunda a Primera.

Este año, en el Torneo Apertura, el equipo logró una gran actuación para finalizar tercero con 30 puntos, por detrás del campeón Liverpool (32) y Nacional (31).

Diego Monarriz en Juventud de Las Piedras
Diego Monarriz en Juventud de Las Piedras

Diego Monarriz en Juventud de Las Piedras

En el Intermedio, fue segundo en su grupo por detrás de Nacional con 15 puntos.

Y en el Torneo Clausura, luego de sufrir bajas y lesiones, Juventud no pudo repetir su buen comienzo y se ubica 13° en la tabla con 11 unidades.

En la Tabla Anual, Juventud está 5° con 56 unidades.

El equipo de Las Piedras atraviesa una racha sin triunfos de seis partidos, con cuatro derrotas y dos empates, sienfo la última victoria el pasado 31 de agosto en el 1-0 ante Cerro.

Tras perder ante River Plate, Monarriz no seguirá, cerrando un ciclo de 46 partidos con un promedio de 1,57 puntos por partido.

Temas:

Diego Monarriz Juventud de Las Piedras River Plate

Las más leídas

Nacional ante Bahia por Copa Libertadores
NACIONAL

Conmebol felicitó a Nacional por clasificar a la Copa Libertadores 2026; mirá la histórica cifra de participaciones consecutivas que lograron los tricolores

Los juveniles ascendidos en enero de 2022: Renzo Sánchez, Santiago Marcel, Lucas Sanseviero y Facundo Perdomo
NACIONAL

"Un técnico me decía: 'Si fuera por mí te pondría, pero hay órdenes de arriba'"; la denuncia que hizo Lucas Sanseviero sobre su etapa en Nacional

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Juan Manuel Sanabria
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 2-1 Uzbekistán: la celeste levantó en el segundo tiempo y ganó con tantos de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria; mirá el blog en vivo y los goles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos