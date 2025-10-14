La sorpresiva decisión de Juventud de Las Piedras con Diego Monarriz tras perder ante el descendido River Plate luego de haber clasificado a copas

Juventud de Las Piedras tomó una sorpresiva decisión que sacudió al fútbol uruguayo con el entrenador argentino Diego Monarriz, quien fue cesado de su cargo tras la derrota ante el ya descendido River Plate del pasado domingo y en medio de una gran campaña del equipo que ascendió la pasada temporada.
El equipo pedrense se ubica quinto en la Tabla Anual y ya se aseguró participar en una copa internacional en 2026, a la falta de definir si irá a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana.
20250928 Diego Monarriz Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (3)
Foto: Foto Enzo Santos/Focouy
Por el momento, ni el club ni el entrenador se han manifestado al respecto, si bien la noticia ya circula en medios deportivos uruguayos y argentinos.
Monarriz, de 57 años, llegó al año pasado la SAD que dirige Juventud para lograr el ascenso de Segunda a Primera.
Este año, en el Torneo Apertura, el equipo logró una gran actuación para finalizar tercero con 30 puntos, por detrás del campeón Liverpool (32) y Nacional (31).
@JuventudUy
En el Intermedio, fue segundo en su grupo por detrás de Nacional con 15 puntos.
Y en el Torneo Clausura, luego de sufrir bajas y lesiones, Juventud no pudo repetir su buen comienzo y se ubica 13° en la tabla con 11 unidades.
En la Tabla Anual, Juventud está 5° con 56 unidades.
El equipo de Las Piedras atraviesa una racha sin triunfos de seis partidos, con cuatro derrotas y dos empates, sienfo la última victoria el pasado 31 de agosto en el 1-0 ante Cerro.
Tras perder ante River Plate, Monarriz no seguirá, cerrando un ciclo de 46 partidos con un promedio de 1,57 puntos por partido.